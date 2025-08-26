ดาวกับดวง พุธที่ 27 ส.ค.68 โดย พิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมีอดิเรกลาภส่วนใหญ่จะเป็นของแปลกหรือการได้มาแบบฟลุคๆ ส่วนเรื่องผลผลิตทางการเกษตร อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์จากดินใดๆ ก็ให้ลาภท่านได้อย่างนึกไม่ถึง เดินทางไปในสถานที่แปลกใหม่ไม่สะดวกและอาจมีศัตรูเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่รู้ตัว ความรักความใคร่ยังคาดหวังได้มากพอสมควร
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมีรายได้เข้ามือแบบสองต่อ อาจมีผลประโยชน์จากการเป็นนายหน้าหรือจากผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือ หากพบกิริยาวาจาของผู้ใกล้ชิดผิดหูผิดตาไปบ้างท่านก็ไม่ควรคิดมาก ระยะนี้ท่านไม่มีศัตรูหรือผู้ที่คิดร้ายท่านอย่างแท้จริง งานอาจมีปัญหาเรื่องการทำงานบ้าง แต่ก็มักเป็นทางให้ท่านเจริญรุ่งเรืองต่อไป
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านอยู่ในเกณฑ์เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ ทั้งในส่วนใหญ่และปลีกย่อย เดินทางไกลสะดวก โดยเฉพาะเดินทางกับเพศตรงข้ามหรือคู่ครองคนรัก แม้อายุมากแล้วก็มีโอกาสที่จะพบคู่ครองคนรักที่คิดเห็นต้องตรงกันและมีอุปนิสัยเข้ากันได้เป็นอย่างดี ทำให้เพื่อนบ้านช่างเมาธ์นินทาท่านกันสนุกกันไป
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะมีความสุขมากขึ้นทั้งกายและจิตใจเพราะได้เห็นได้ยินได้สัมผัสสิ่งที่ดีงาม เพื่อนร่วมงานพูดจาอ่อนหวานไพเราะ มีโอกาสได้ลาภหรือรายได้เพิ่มขึ้นเล็กๆ น้อยๆ คนในครอบครัวจะเห็นเรื่องดีๆ จากท่านและเห็นอกเห็นใจที่ท่านต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างที่ผ่านมา
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะช่วยเหลือผู้ที่รุ่งเรืองแล้วตกอับ ผู้ที่เคยมีแล้วกลับยากจน ชีวิตมีความสุขมากขึ้น สังคมยกย่องให้เกียรติ หุ้นส่วนคู่สัญญาที่มีฝีมือจะแสดงความสามารถที่แท้จริงให้เห็น ญาติพี่น้องผู้มีกำลังวังชามากจะสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลัง แต่เพื่อนใหม่อาจคิดเห็นตรงกันข้ามกับท่านจนกลายเป็นขัดแย้งกันได้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านถูกเอาเปรียบหรือเห็นใครถูกข่มเหงรังแกจะนึกโกรธอย่างมาก ถึงแม้ท่านจะทำงานขยันขันแข็งและทำงานสำเร็จไปหลายโครงการแล้วก็จริง แต่ก็ไม่ควรใช้อารมณ์ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานหรือลูกค้า จะชนะการแข่งขันทุกอย่างรวมถึงการทดสอบความรู้ด้วย เว้นเสียแต่มีการงานที่ต้องแก้ปัญหา
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะเกียจคร้านหรือง่วงเหงาหาวนอนเก่ง สุขภาพไม่อำนวยกับการทำอะไรหนักๆ นัก ถ้าท่านมีความจำเป็นจะต้องขับรถระยะทางไกลๆ ควรเอาคนขับรถหรือเพื่อนสนิทติดไปด้วย ท่านที่ขับรถคนเดียวระวังให้มากๆ ความรักและเพศตรงข้ามมักจะต้องมีเหตุให้เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารหรือเพื่อนฝูงเก่าๆ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่เกิดขึ้นในสังคม พวกพ้องน้องพี่ร้อนเงินวิ่งกันฝุ่นตลบ ท่านก็ว้าวุ่นใจพอสมควรเพราะได้ลาภน้อยแล้วยังใช้จ่ายมากเกินพอดี อย่างไรก็ตาม ถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเงินสักนิดหน่อยก็จะเท่ากับสะเดาะเคราะห์เรื่องลูกน้องบริวารของท่านไปในตัว
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะไม่พอใจในเรื่องลาภผล ญาติมิตรไปมาหาสู่มากหน้าหลายตา แต่ไม่มีใครใกล้ชิดสนิทสนมกับท่าน ผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือจะเกื้อหนุนหรือมองดูความประพฤติท่านอยู่ห่างๆ ท่านควรปฏิบัติตนสม่ำเสมอและนอบน้อมจะช่วยบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายกับผู้ใกล้ชิดและสิ่งแวดล้อม จะใช้เงินเก่ง แต่ก็เป็นผู้มีลาภโดยไม่คาดคิดเข้ามาเสมอ ถ้าไม่มีเรื่องกวนใจอะไรท่านก็ควรอยู่ในความสงบ ไม่ควรพูดบ่นความเดือดร้อนของตนเองให้ใครฟัง คนรักและความรักอยู่ในสายตาเสมอ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านเป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม แต่ท่านกลับหันไปสนใจเรื่องของตนเองและครอบครัวมากกว่า ระยะนี้ท่านมักอยู่ในความวิตกกังวล และหากมีอะไรผิดใจนิดเดียวท่านจะเอะอะปึงปังขึ้นได้ง่าย ซึ่งจะทำให้ชีพจรเต้นเร็วและหัวใจก็ทำงานหนักด้วย ซึ่งท่านควรเมตตาต่ออวัยวะภายในของตนเองบ้างจะดี
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะเสียลาภผลจากเงินตราต่างประเทศหรือการเล่นหุ้นเล่นหวย ญาติพี่น้องที่มีความรู้ความสามารถจะนำลาภมาให้ แต่หากท่านต้องเสียเงินสดจำนวนมากเสียก่อน แปลว่าท่านถูกหลอกเสียแล้ว ท่านควรเก็บออมเป็นเงินสดไว้จะดีกว่า