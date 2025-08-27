|ผู้เขียน
พิมพ์พรร
ดาวกับดวงวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านกำลังจะมีดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่โคจรอยู่ในเรือนการเงิน ท่านที่มีคุณธรรมดีอยู่แล้วจะได้รับผลประโยชน์ก้อนใหญ่แบบฟลุคๆ โดยไม่ต้องไปเซ่นไหว้อะไรใดๆ ทั้งสิ้น จะรู้จักกับมิตรภาพใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติหรือบุคคลที่มีบุคลิกโดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่นในสังคมท่าน ความรักควรเป็นความลับไว้ก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมีเงินเข้าประปราย รายได้ของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ฐานะและสังคมจะมั่นคงบริบูรณ์ขึ้น เหมาะที่จะเดินทางท่องเที่ยวไกลๆ บางทีอาจได้ลาภจากการเดินทางไกลหรือญาติมิตรที่อยู่ไกลอีกด้วย อย่างไรก็ดี ถ้าท่านมีความจำเป็นจะต้องขับรถทางไกลๆ ควรมอบหมายให้ผู้อื่นขับจะดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านสื่อสารกับมิตรภาพใหม่ๆ จะเป็นผลดี จะมีโอกาสได้รับทรัพย์อย่างปลื้มใจ ศัตรูจะทำผิดพลาดอย่างมากจนกลับกลายเป็นลาภแก่ท่าน เหตุการณ์ที่เคยผิดหวังก็จะกลับสมหวัง คงต้องอดกลั้นหรืออดทนที่จะชี้แจงแสดงความดีใจแก่ผู้อื่น จะมีรายได้หรือมีผลกำไรจากคำแนะนำของผู้น้อยหรือบริวาร
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านมีโชคดีทางการเงินรายย่อยๆ หากมีการเดินทางไกลจะไปตกระกำลำบากพอสมควร บางทีอาจประสบเหตุไม่พึงประสงค์ระหว่างเดินทาง หากต้องออกจากบ้านที่อยู่ประจำไปไกลๆ จะไม่สบายใจและห่วงหาอาทรครอบครัวอย่างมาก และอาจเป็นเหตุให้คนรักแคลงใจ เรื่องเพศตรงข้ามจะไม่ค่อยแจ่มใส
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับคู่ครองหรือคู่สัญญาได้ก็จะเป็นการดี โดยเฉพาะท่านที่มีคนรักหรือหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมยิ่งควรประนีประนอมเอาไว้ก่อนจะดีกว่า จะได้สมาคมกับเพื่อนใหม่ๆ ทั้งที่เป็นคนใหญ่คนโตและบุคคลในเครื่องแบบ คนโสดอาจยังไม่ควรสนใจเรื่องรักๆ ใคร่ๆ มากเกินไป
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะรู้สึกยุ่งยากในเรื่องการเจรจาสื่อสารหรือจะต้องรับผิดชอบความผิดพลาดที่ตนเองไม่ได้กระทำ ทำให้จิตใจไม่ค่อยแจ่มใสและมักโกรธกับใครที่ใกล้ตัวได้โดยง่าย ยกเว้นท่านจะอยู่กับคนที่โมโหรุนแรงกว่าหลายเท่าจึงจะพอเรียกว่าท่านเป็นคนอารมณ์มั่นคงได้ ระวังบุตรบริวารจะก่อเรื่องเดือดร้อนให้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านมีลาภเล็กๆ น้อยๆ แต่มีรายจ่ายก้อนโต ซึ่งส่วนมากลาภที่ได้อาจเป็นเพียงแค่ข่าวดีหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้มากกว่าสิ่งของเงินทอง ระวังจะมองเหตุการณ์และน้ำใจคนอื่นผิดพลาดไปได้ง่ายๆ ไม่ควรเข้าใกล้บริเวณที่มีการต่อสู้หรือมีอาวุธของมีคมใดๆ เลือดลมเดินไม่ค่อยสะดวก ควรระวังการติดเชื้อไว้ด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะถูกผู้คนในสังคมแสดงอาการดูหมิ่นหรือกล้าตำหนิท่านอย่างสาดเสียเทเสียโดยท่านทำอะไรเขาไม่ได้ ไม่เหมาะที่จะเข้าร้านอาหารแพงๆ หรือห้างที่คนขายวางตัวเป็นผู้ดี เพราะเขาจะดูแคลนท่านอย่างไม่มีเหตุผล แม้ท่านจะเป็นเศรษฐีก็เจอปัญหาเช่นนี้ได้ ความรักมักจะเกี่ยวกับญาติๆ หรือเพื่อนบ้าน
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านได้พูดจาสื่อสารตามใจตัวเองหรือได้เจรจาเรียนรู้ทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือ ควรระวังการละเมิดกฎเกณฑ์หรือสูญเสียอะไรต่อมิอะไรเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือทรัพย์ต่างๆ ถ้าท่านระงับหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักความใคร่ได้จะเป็นการดี คนโสดควรรักอิสระและรอก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะได้รับผลประโยชน์จากผู้ที่มีท่าทีว่าจะเสนอให้ด้วยความรักและนับถือ ทางที่ดีคือไม่รับหรือรับแล้วคืนเขาไปให้เด็ดขาด โชคดีหรือโอกาสดีของท่านอยู่ไม่ไกลนักและกำลังจะมาถึงแล้ว เมื่อถึงเวลานั้นท่านจะแสดงความดีใจได้อย่างเต็มที่ ความรักได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้น้อยและเพื่อนร่วมงาน
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านมีโอกาสที่จะทำอะไรก็ได้ที่พอใจ ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องของความสุข อย่างไรก็ดี ท่านยังอยู่ภายใต้ความไม่ลงรอยเล็กน้อยภายในครอบครัวหรืออุปสรรคในการใช้ชีวิตย่อยๆ ที่ท่านยังจัดการได้ การตัดสินใจการทำการโดยง่ายที่ท่านไม่คำนึงถึงผิดถูกใดๆ ทั้งสิ้น อาจนำมาซึ่งความยุ่งยากภายหลังได้
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะลงมือทำอะไรที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ของท่าน เช่น ก้าวก่ายงานของผู้อื่น หรือพยายามไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ผู้อื่นโดยเขามิได้ร้องขอและมิใช่กงการอะไรของท่าน การกระทำเช่นนี้จะเป็นสร้างศัตรูโดยใช้เหตุ รวมทั้งไม่ควรพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนที่ด้อยกว่า เพราะเขาจะลามปามท่านทันที