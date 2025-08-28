ลัคนาราศีใด โชคดีเรื่องลาภผล-การเงิน ได้รับคำชมเรื่องงาน ศัตรูเก่าเริ่มตอแยด้วยวิธีแปลกๆ

|ผู้เขียน
ดาวกับดวง โดย พิมพ์พรร วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะพบเพื่อนใหม่ที่มีความคิดไม่เหมือนผู้อื่นในสังคมเดียวกัน แต่ก็ประสบความสำเร็จได้ดี อย่างไรก็ดี ท่านจะมีพฤติกรรมที่สร้างศัตรูได้โดยไม่รู้ตัว และคนอื่นก็ไม่เข้าใจและไม่เห็นใจในพฤติกรรมของท่านอีกด้วย และป่วยการที่ท่านจะชี้แจงอธิบายใดๆ ให้ใครฟัง พูดไปก็มีแต่ทำให้มีศัตรูมากมายขึ้นได้
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะเบื่องานถ้าคิดถึงค่าตอบแทนก็คงกระปรี้กระเปร่าขึ้นบ้าง จะโชคดีในเรื่องลาภผลและการเงินโดยเฉพาะท่านที่ตกงาน ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานการณ์คับขันใดๆ ระยะนี้ยังพอมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออยู่บ้าง แต่อีกไม่นานคู่ครองคนรักอาจขัดแย้งกับท่านหรือหมดความสามารถในการช่วยเหลือท่านอีกต่อไป
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านค่อนข้างสบายใจมากขึ้น ถึงแม้จะรู้สึกถึงคลื่นใต้น้ำที่ก่อขึ้นภายในบ้านหรือที่อยู่อาศัยก็ตาม หากมีเหตุอยู่แล้วก็ควรระงับไม่ให้มากความออกไปอีก บริวารที่มีสติปัญญาและซื่อสัตย์จะนำลาภมาให้ ส่วนพวกที่โง่แล้วยังทรยศจะก่อกวนกันต่อไป มีลาภเล็กน้อยจากการเจรจาและตำแหน่งหน้าที่ของท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านมีเสน่ห์ติดต่อเรื่องอะไรกับใครจะสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ เงินสดในกระเป๋าจะอยู่กับท่านนานขึ้น หรือเบิกเงินสดจากธนาคารอาจได้ของแถม แต่ท่านจะต้องระวังการใช้เอกสารสำคัญให้มากๆ คนที่เหินห่างกันไปนานๆ จะได้พบกันอีก ผู้ที่สอบหรือสอบแล้วยังไม่ทราบผลยังไม่ควรคาดหวังอะไรล่วงหน้ามากนัก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีรายจ่ายสูง ใช้เงินตามอำเภอใจและไม่ค่อยเป็นประโยชน์ ไม่ควรเข้าไปในสถานที่ห้ามทางศาสนาหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆ รวมทั้งเที่ยวเตร่ในเวลากลางค่ำกลางคืน บริวารที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่จะนำลาภมาให้ ส่วนเพื่อนฝูงของท่านจะชอบท้าทายผู้ที่มีอิทธิพลให้เป็นเรื่องราวใหญ่โต
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจิตใจสดชื่นรื่นเริง ได้รับคำยกย่องชมเชยจากผู้เกี่ยวข้องในทางการงาน บางคนก็ให้สิ่งของที่ท่านพอใจ มีโชคในการกะเก็งกำไรร่วมกับเพื่อนฝูง แม้กับการลงทุนที่มีความเสี่ยงไม่มากนัก จะคลุกคลีกับผู้ทำงานกลางแจ้งหรือไปในสถานที่หรือพื้นที่ที่ต้องใช้ความอดทนมากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดในบ้านช่องที่อยู่อาศัย หรือเพื่อนบ้านอาจมีบุคลิกแตกต่างจากบุคคลทั่วไป อาจต้องทำงานลับๆ หรืองานที่เกี่ยวกับความเชื่อแปลกๆ จะเสียรายได้ก้อนหนึ่งหรือเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่เต็มใจ ระวังจะถูกหลอกถูกคดโกงหรือถูกกลั่นแกล้งต่างๆ นานาในเรื่องผลประโยชน์ด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านที่การเรียนค่อนข้างมีปัญหาให้ต้องหนักใจ ท่านจะต้องเคี่ยวเข็ญตนเองให้ขยันขันแข็งมากยิ่งขึ้น หรืออาจปรับตัวปรับใจให้สุขุมรอบคอบมากกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม สมาธิของท่านยังคงไม่แน่วแน่เท่าไรนัก โดยทั่วๆ ไประยะนี้อารมณ์ของท่านยังไม่ค่อยนิ่งสงบเท่าที่ควร ยังจะมีเรื่องบริวารให้ร้อนใจอยู่
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านต้องเสียเงินโดยที่ท่านไม่เต็มใจหรือประเภทของใช้สำคัญเสียต้องซ่อม อาจมีรายการในบัตรเครดิตที่มีพิรุธหรือรายการที่ท่านต้องจ่ายโดยที่ไม่รู้ตัว จะทันเหตุการณ์มีไหวพริบปฏิภาณในการโต้ตอบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ตนเองและหมู่คณะได้พอสมควร ระยะนี้ศัตรูของท่านไม่มีฤทธิ์ใดๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะพบช่องทางทางการเงินที่ช่วยตัวเองได้ดีขึ้น นับว่าจะโชคดีเรื่องลาภผลเป็นพิเศษ แต่การสื่อสารไม่เป็นผลดีนัก จะร้อนใจหรือร้อนที่อยู่ชั่วคราว ศัตรูเก่าจะเริ่มต้นตอแยกับท่านด้วยวิธีการแปลกๆ พวกนั้นจะยั่วให้เกิดมีโทสะหรือทำให้ท่านกลัว ความรักเห็นจะต้องกล้าที่จะเผชิญหน้าสักหน่อย
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านทำของมีคมสำคัญหายแล้วยากที่จะได้คืน การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมอาจมีปัญหาอุปสรรคมากขึ้น ยังไม่ใช่จังหวะที่จะสมานไมตรีกับเพื่อนใหม่ หรือบุคคลที่ญาติพี่น้องแนะนำให้รู้จัก ใครมาชวนซื้อขายอะไรควรระงับใจไว้หน่อย ความรักยังไม่สดใสเท่าที่ควรแม้คนรักของท่านจะดีก็ตาม
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีเกณฑ์ห้ามยั่วแหย่คนรัก เพราะระยะนี้พวกเขามักหงุดหงิดใจร้อน หากเขาเบื่อหน่ายมากๆ แล้วจะยุ่ง ในยามนี้ใครมาขอความเห็นในเรื่องใดๆ ก็ตาม ถ้าท่านแสดงโวหารออกไปก็เท่ากับทำให้เกิดศัตรูเปล่าๆ อยู่ในความสงบไว้ได้จะดีกว่า การพูดในเรื่องที่รู้ไม่จริงอาจเป็นภัยหรือมีผู้แปลเจตนาผิดไป