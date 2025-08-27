สมาคมโหร เปิดดวง 12 ราศี เงินทองเฟื่องฟู พ้นทุกข์พ้นโศก ชีวิตได้พบเจอเรื่องดี ๆ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดดวงของชาว 12 ราศี เรื่องดี ๆ ที่จะได้ประสบ ส่งท้ายเดือนสิงหาคม 2568 ดังนี้
มังกร
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค.-12 ก.พ.
“คิดทำสิ่งใดให้รีบลงมือโอกาสทองมาถึงแล้ว”
กุมภ์
ผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ.-13 มี.ค.
“สิ่งที่คิดและปรารถนา จะพบความสมหวัง”
มีน
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 มี.ค.-12 เม.ย.
“สถานการณ์ชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์”
เมษ
ผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย.-13 พ.ค.
“เงินทองเฟื่องฟู รายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำ”
พฤษภ
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 พ.ค.-13 มิ.ย.
“ฐานะการงานมั่นคง เป็นช่วงของการตั้งตัว”
เมถุน
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 มิ.ย.-14 ก.ค.
“พ้นทุกข์พ้นโศก ชีวิตได้พบเจอเรื่องดี ๆ ”
กรกฎ
ผู้ที่เกิดระหว่าง 15 ก.ค.-16 ส.ค.
“ชีวิตเดินหน้าไปอย่างช้า ๆ แต่มั่นคงถาวร”
สิงห์
ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ส.ค.-16 ก.ย.
“พบความสำเร็จ สามารถเอาชนะศัตรูคู่แข่งได้”
กันย์
ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย.-16 ต.ค.
“เหนื่อยแต่ดี สิ่งที่ลงทุนลงแรงไปไม่เสียเปล่า”
ตุล
ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค.-15 พ.ย.
“ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จะคลี่คลายไปในทางที่ดี”
พิจิก
ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย.-15 ธ.ค.
“ชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝน ได้รับโอกาสเริ่มต้นใหม่”
ธนู
ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค.-13 ม.ค.
“ชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝน ได้รับโอกาสเริ่มต้นใหม่”