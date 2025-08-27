ดวง-โหราศาสตร์

สมาคมโหร เปิดดวง 12 ราศี เงินทองเฟื่องฟู พ้นทุกข์พ้นโศก ชีวิตได้พบเจอเรื่องดี ๆ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดดวงของชาว 12 ราศี เรื่องดี ๆ ที่จะได้ประสบ ส่งท้ายเดือนสิงหาคม 2568 ดังนี้

มังกร
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค.-12 ก.พ.

“คิดทำสิ่งใดให้รีบลงมือโอกาสทองมาถึงแล้ว”

กุมภ์
ผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ.-13 มี.ค.

“สิ่งที่คิดและปรารถนา จะพบความสมหวัง”

มีน
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 มี.ค.-12 เม.ย.

“สถานการณ์ชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์”

เมษ
ผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย.-13 พ.ค.

“เงินทองเฟื่องฟู รายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำ”

พฤษภ
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 พ.ค.-13 มิ.ย.

“ฐานะการงานมั่นคง เป็นช่วงของการตั้งตัว”

เมถุน
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 มิ.ย.-14 ก.ค.

“พ้นทุกข์พ้นโศก ชีวิตได้พบเจอเรื่องดี ๆ ”

กรกฎ
ผู้ที่เกิดระหว่าง 15 ก.ค.-16 ส.ค.

“ชีวิตเดินหน้าไปอย่างช้า ๆ แต่มั่นคงถาวร”

สิงห์
ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ส.ค.-16 ก.ย.

“พบความสำเร็จ สามารถเอาชนะศัตรูคู่แข่งได้”

กันย์
ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย.-16 ต.ค.

“เหนื่อยแต่ดี สิ่งที่ลงทุนลงแรงไปไม่เสียเปล่า”

ตุล
ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค.-15 พ.ย.

“ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จะคลี่คลายไปในทางที่ดี”

พิจิก
ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย.-15 ธ.ค.

“ชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝน ได้รับโอกาสเริ่มต้นใหม่”

ธนู
ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค.-13 ม.ค.

“ชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝน ได้รับโอกาสเริ่มต้นใหม่”