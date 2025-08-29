|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ราศีใด จะได้ลาภเพราะความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ลาภผลประโยชน์บางทีก็พลิกล็อกได้อย่างน่าอัศจรรย์ : ดาวกับดวงวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะรู้สึกอ่อนเพลียง่าย ความดันที่ต่ำอยู่แล้วก็จะต่ำมากยิ่งขึ้น โรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์หรือสะโพกจะเล่นงานหนักขึ้นเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อารมณ์ก็มักหงุดหงิดบ่อยๆ ชะตาชีวิตจะพบโชคดีด้านลาภผลประโยชน์ ซึ่งท่านยังสามารถทำให้งอกเงยได้มากถ้าท่านไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมีงานที่ค่อนข้างมั่นใจได้ ถึงแม้ท่านจะติดเคร่งเครียดหรือมีความกังวลอยู่บ้างในบางครั้งบางตอน ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชายังเป็นกำลังสำคัญให้ท่าน กิจกรรมเกี่ยวกับวิชาการจะสำเร็จลุล่วงไปมาก โดยเฉพาะการสอบวัดผลต่างๆ จะเห็นผลประโยชน์โดยตรงแก่ท่าน ธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยคล่องตัว
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมีสติอยู่กับตัว ทำอะไรด้วยความสุขุมรอบคอบกว่าแต่ก่อน ท่านที่ต้องใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุจะมีผู้ให้ความร่วมมือร่วมด้วย การต่อรองทางการค้าใดๆ จะเห็นผลสำเร็จในไม่ช้า ระวังภาระอันหนักหน่วงจะทำให้สุขภาพมีปัญหา แต่ท่านก็ยังมีความสามารถประคองตนให้พ้นความยุ่งยากได้
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านอาจจะสูญเสียหรือห่างไกลคนในครอบครัวที่เคยให้ความอุปการะท่านมาก่อน เรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารสัญญาค่อนข้างจะคุกรุ่น การสมาคมสร้างเครือข่ายจะมีความขัดแย้ง โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ จะมีการเดินทางอันเนื่องมาจากงานบ่อยขึ้น ความรักความใคร่ปลอดโปร่งพอสมควร
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านควรเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด คู่กรณีฝ่ายตรงข้ามยังไม่มีท่าทีจะผูกพยาบาทกับท่าน ท่านยังมีโอกาสดีๆ กว่าคนอื่นที่แวดล้อมอีกหลายทาง การสมัครเข้าศึกษาหรือการสอบแข่งขันจะยังไม่ได้รับคำตอบที่น่าพึงพอใจนัก ความรักมีคนประสงค์ร้ายคอยขัดจังหวะหรือชักใบให้เรือเสีย แต่ท่านก็แก้ไขได้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านไม่ควรจะใช้จ่ายเพลิดเพลินตามใจจนเกินไป ถึงแม้จะมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นก็ตาม การงานให้ผลตอบแทนพอสมควร แถมยังอาจนำผู้ใหญ่ที่ดีมาให้แก่ท่านอีกด้วย ถึงท่านจะพบเจอกับเรื่องยุ่งๆ ทางการเงินก็เพียงเล็กน้อย ท่านเพียงแต่มีความอดทนมากหน่อยเท่านั้น คนรักมักช่วยงานได้ดี
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนรักที่อาจทัศนคติไม่ตรงกันในเรื่องเล็กน้อย หุ้นส่วนคู่สัญญามักจะจุกจิกเอากับท่านเป็นประจำ รวมไปถึงเพื่อนต่างเพศที่ใกล้ชิดอาจมีเหตุให้พลัดหลงกันไปชั่วคราว ท่านต้องสู้กับโชคชะตาด้วยอุเบกขา จะได้ช่วยบริวารและมิตรที่ชีวิตอับปางหายใจทั่วท้องขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะใช้บริวารให้ทำงานเกินกำหนดความสามารถของพวกเขาเป็นเหตุให้พวกเขาพิจารณาตนเองลาออกหรือเจ็บป่วยกะทันหัน แต่ธุรกิจการงานของท่านไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใด เพราะการเจรจาสื่อสารของท่านค่อนข้างดี จะประสบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือสิ่งของที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านยังคงต้องรักษามาตรฐานการทำงานเอาไว้ให้ดี ในความรู้สึกของคนทั่วไปท่านเหมือนไม่อยากได้ใคร่ดีอะไร แต่แท้จริงแล้วท่านยังมีภาระทางครอบครัวที่ต้องสะสางมากกว่าเรื่องงานในระยะนี้ กิจการเกี่ยวกับความสวยความงามยังเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งท่านก็เห็นลู่ทางในการทำกำไร แต่ยังไม่ใช่โอกาส
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะได้ลาภเพราะความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาหรือได้รับผลประโยชน์จากฝ่ายตรงข้ามกะเก็งใจท่านพลาดไป การเจรจาเรื่องเงินไม่พบข้อตกลงที่ทำให้ท่านสบายใจได้เลย กับเรื่องลาภผลประโยชน์บางทีก็พลิกล็อกไปได้อย่างน่าอัศจรรย์เหมือนกัน เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ของท่านระยะนี้จะสุขสมอารมณ์หมายดี
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านควรระวังคุณภาพของงานอาจจะหละหลวม เพราะหน้าที่การงานของท่านจะมีเข้ามามากจนท่านอาจจะต้องจับปลาหลายมือ ถึงอย่างไรก็คงไม่มีปัญหาเรื่องการสนับสนุนจากคนที่มีอาวุโสกว่าหรือมีภูมิความรู้ดีกว่า ยังไม่ควรคาดหวังการชื่นชมยกย่องจากสังคม ถึงแม้ท่านจะมีสาลิกาลิ้นทองอยู่ก็ตาม
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านหมุนเงินสดได้คล่องแคล่วกว่าผู้อื่น อย่างไรก็ตามเรื่องการเงินยังเป็นปัญหาหนักอกท่านอยู่มาก เพราะทรัพย์สินที่ท่านมีไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดใช้จ่ายได้ทันท่วงที ความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอาจจะเกิดกับท่านได้ง่าย การงานยังเป็นช่องทางให้ลาภแก่ท่านเสมอ