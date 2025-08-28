สมาคมโหร เปิดดวง 12 ราศี การงานก้าวหน้า ได้โชคแบบไม่คาดฝัน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดดวงเรื่องเด่นประจำสัปดาห์ของชาว 12 ราศี ประจำวันที่ 25-31 สิงหาคม 2568 ดังนี้
มังกร
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค.-12 ก.พ.
“อย่าเปิดเผยความลับให้คนอื่นรู้เด็ดขาด อาจสร้างความเดือดร้อนตามมา”
กุมภ์
ผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ.-13 มี.ค.
“ยังไม่ใช่จังหวะเวลาในการต่อรองเรื่องงานหรือเรื่องใด ๆ ในเวลานี้”
มีน
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 มี.ค.-12 เม.ย.
“อาจเจอกับปัญหาที่ซับซ้อนเกินกว่าจะแก้ไขด้วยตัวเองต้องหาผู้ช่วย”
เมษ
ผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย.-13 พ.ค.
“เงินทองยังดีต่อเนื่อง แต่ให้ระวังการสื่อสารที่อาจสร้างความขัดแย้ง”
พฤษภ
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 พ.ค.-13 มิ.ย.
“โชคกำลังเข้าข้างอยู่ หากได้รับโอกาสใหม่ ๆ ขอให้รีบคว้าเอาไว้ก่อน”
เมถุน
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 มิ.ย.-14 ก.ค.
“มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากสิ่งที่ไม่คาดฝันมาก่อน ขอให้แบ่งทำบุญบ้าง”
กรกฎ
ผู้ที่เกิดระหว่าง 15 ก.ค.-16 ส.ค.
“อาจต้องเจอเรื่องราวที่ทำให้เสียกำลังใจบ้าง ขอให้อดทนทำให้ดีที่สุด”
สิงห์
ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ส.ค.-16 ก.ย.
“งานก้าวหน้าผลงานค่อนข้างโดดเด่น ได้รับการยอมรับจากเจ้านาย”
กันย์
ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย.-16 ต.ค.
“เรื่องราวในชีวิตช่วงนี้ แม้จะเดินไปอย่างช้า ๆ แต่มีความมั่นคงถาวร”
ตุล
ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค.-15 พ.ย.
“เกิดความอึดอัดใจกับหัวหน้างาน ไม่สามารถระบายให้ใครฟังได้”
พิจิก
ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย.-15 ธ.ค.
“อย่าใจร้อนและใช้อารมณ์ให้ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการฝึกความอดทน”
ธนู
ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค.-13 ม.ค.
“ความล้ำหน้าในด้านความคิด อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดในทีมงานได้”