ราศีใด มีเกณฑ์ได้ลาภไม่คาดฝัน ลูกหนี้จะนำเงินมาคืนเท่าตัว ฐานะการงาน-สังคมดีขึ้น

|ผู้เขียน
|ปุสาคโม
ดวงรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2568
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านไม่ค่อยแข็งแรง ร่างกายกระทบความผันแปรของอากาศก็อาจเจ็บป่วยได้ง่าย ถ้าท่านทำงานแต่พอเหมาะพอดี รักษาพลานามัยให้สมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็พอจะทุเลาไปได้บ้าง มีเกณฑ์จะได้ลาภสำคัญในแบบไม่คาดฝัน หรือได้ลาภลอยก้อนใหญ่ไม่ทันตั้งตัว เพื่อนฝูงที่เป็นคนต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศจะไปมาหาสู่ ได้เครื่องแต่งบ้านอันสวยงามมีคุณภาพ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ความยุ่งยากหรืออุปสรรคข้อขัดข้องมักเกิดขึ้นเพราะตัวของท่านเอง แม้จะมีหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือเพื่อนฝูงช่วยเหลือ ท่านก็ยังเผลอไผลสร้างศัตรูได้โดยไม่รู้ตัว ไปไหนมาไหนจึงควรอ่อนน้อมถ่อมตนเอาไว้อยู่เสมอ
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการคบหาญาติมิตรจำนวนมาก แม้กระนั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดแก่ท่านหลายกรณี ความประพฤติอันดีงามและเมตตาธรรมของท่านชักลาภผลประโยชน์มาสู่ท่านได้ง่ายในระยะนี้ คู่หมั้นคู่สมรสจะเป็นมือเป็นไม้ช่วยเหลือการงานของท่านเป็นอย่างดี มีเพื่อนฝูงที่มีฐานะทางสังคมสูงและเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ท่านทำงานทำการอะไรก็จะอดทนอดกลั้นได้มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเกษตร เหมือง หรืองานด้านความบันเทิงต่างๆ อย่างไรก็ดี ช่วงนี้ท่านทำอะไรก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ถ้าอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็จะประสบความสำเร็จด้วยดี
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีชีวิตประจำวันที่สงบร่มเย็น มีความสุขกับการศึกษาข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์และสรวลเสเฮฮากับเพื่อนฝูง เหตุการณ์บางอย่างที่ยังไม่เข้าใจก็จะเข้าใจกันได้ในระยะนี้ เรื่องที่ทำงานเพื่อส่วนรวมแม้จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายก็เป็นผลดีต่อท่านเสมอ ท่านจะทำอะไรก็ตามผู้ใหญ่มักเห็นด้วยและยกย่องสรรเสริญ บริวารมีความเข้าอกเข้าใจในการทำงานจนสามารถทำงานให้สำเร็จได้ไม่ยากนัก มีโชคดีในการติดต่อทางไกลหรือการศึกษาทางไกลจากชาวต่างชาติต่างภาษา ได้รับค่าตอบแทนหรือรางวัลที่เกิดขึ้นจากเรื่องสวยๆ งามๆ จะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องที่ทันสมัยหรือเทคโนโลยีได้แทบทุกเรื่อง
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านพูดจามีเสน่ห์เป็นที่พอใจของญาติมิตรและผู้หลักผู้ใหญ่ และการเจรจาเพื่อการค้าขายหารายได้ท่านก็จะทำได้ดีมากทีเดียว แต่โดยรวมท่านจะมีอารมณ์อ่อนไหว อาจสนใจเรื่องศิลปะและความสวยงามต่างๆ มากขึ้น ถ้าเอกสารหนังสือสำคัญหายในระยะนี้มักไม่ได้คืน จะพบความเปลี่ยนแปลงด้านการเงินรายได้ที่ดีขึ้นซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของดวงดาว จึงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถริษยาหรือกีดกันท่านได้ บริวารที่รายได้สูงพอๆ กับท่านจะชักชวนท่านออกเดินทางท่องเที่ยว แต่อาจก่อความไม่พึงพอใจให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานได้ แม้ท่านจะมีเสน่ห์ แต่คนรักมักประพฤติตัวห่างเหิน
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้ลาภจากญาติพี่น้องหรือครอบครัวของบรรพบุรุษ เช่น พี่ ป้า น้า อาของท่าน จะได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารต่างชาติที่ไม่คุ้นเคย หรือได้ผลประโยชน์จากชาวต่างชาติต่างภาษา โดยเฉพาะการศึกษาต่อต่างประเทศ แต่หากมีเรื่องต้องออกจากบ้านพักอาศัยของตนเอง ท่านมักมีแต่เรื่องเสียทรัพย์ หรือบ้านของท่านให้ลาภผลประโยชน์บางอย่างแก่ท่านได้ เช่น ท่านแบ่งพื้นที่บ้านให้เช่า หรือปล่อยอสังหาริมทรัพย์ของตนเองให้ถ่ายละครได้ผลประโยชน์ดี รวมทั้งท่านเองอาจได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรื่นเริงยามค่ำคืนต่างๆ จะมีร่างกายที่กระปรี้กระเปร่า รู้สึกสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ขยันทำมาหากินมากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีเรื่องเดือดร้อนรำคาญต่างๆ ไม่ว่าเป็นเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือทรัพย์ที่ถูกรุกล้ำเอาเปรียบต่างๆ จะเสียเงินสดก้อนหนึ่งเพราะนำมาซื้อสิ่งของที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรใดๆ ทั้งสิ้น หรือซื้อมาแล้วก็ใช้การอะไรไม่ได้ บางทีอาจเป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารญาติมิตรที่เขาไม่รู้สึกขอบคุณท่านแต่อย่างใด เพราะเขามาทานกับท่านอย่างเสียไม่ได้ มีการชมการแสดงที่เหลวไหลไร้สาระเสียเวลาทำงานเปล่าๆ การฝากหรือถอนเงินสดควรทำด้วยความรอบรอบหรือมีพยานรู้เห็น การเงินของท่านมีเรื่องขาดตกบกพร่องหรืออาจถูกโจรกรรม ถึงแม้จะมีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดในบ้าน แต่ท่านไม่ควรใช้คำพูดรุนแรงใดๆ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีค่าใช้จ่ายสูง อาจมีเรื่องต้องจ่ายเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลตนเองหรือคนในครอบครัว จะมีผู้นำสิ่งของที่ไร้ประโยชน์สำหรับท่านมาเสนอ เช่น ยาสมุนไพรปลอม ยาลดความอ้วน เป็นต้น ท่านที่มีครอบครัวขนาดใหญ่จะมีญาติห่างๆ ไปมาหาสู่ เรื่องที่ท่านเคยไม่พอใจอะไรจะจบสิ้นไปโดยปริยาย บริวารทั้งเก่าและใหม่ รวมทั้งบุตรหลานในปกครองจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือในสังคมของพวกเขาเอง อย่างไรก็ตาม ท่านควรดูแลให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมอันดีด้วยจึงจะดีที่สุด อาจมีเรื่องกระทบกระเทือนใจจากคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนคู่สัญญา หรือมีทัศนคติที่ขัดแย้งกับท่านพอสมควร
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำกิจการงานด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่เบื่อหน่ายอะไรใดๆ ทั้งสิ้น เพราะท่านมักคำนึงถึงผลประโยชน์เป็นสำคัญมากกว่าการใช้อารมณ์ตัดสินใจใดๆ เพื่อนฝูงใหม่ๆ ที่เพิ่งพบเจอกันจะสนิทสนมกันมากขึ้นและจะสนิทสนมกันต่อไปในอนาคต จะได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์หรือของมีคมเป็นของขวัญของกำนัล ซึ่งท่านควรเก็บรักษาให้ดี ไม่ควรนำออกมาโอ้อวดใครๆ ในระยะนี้ อย่างไรก็ดี ท่านไม่ควรหวังในทรัพย์ที่อยู่ห่างไกลมือ หุ้นส่วนผู้ร่วมงานของท่านมักจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยของท่านได้ด้วย แต่ญาติพี่น้องของท่านกลับค่อนข้างแสดงตนเป็นนักเลงหรือเจ้าคิดเจ้าแค้น
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านออกจะขี้หงุดหงิดคิดมาก หรือมีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับคู่ครองคนรักอย่างไร้สาระ เพื่อนฝูงไปมาหาสู่นำของขวัญมาให้ หรือชักชวนท่านไปเที่ยวเตร่สำมะเลเทเมาต่างๆ นอนหลับอาจฝันถึงเรื่องที่แปลความเป็นอะไรๆ ที่พิสดารไปได้ทั้งสิ้น ดาวพฤหัส (๕) เล็งราศีเกิดของท่าน จะรู้สึกนึกคิดไปในทางรู้ผิดรู้ชอบ หรือใฝ่หาความรู้หรือชอบอ่านหนังสือดูสารคดีที่เป็นประโยชน์ต่างๆ รวมถึงเรื่องงานวิชาการต่างๆ ท่านก็จะสามารถทำได้ดี อย่างไรก็ดี ท่านควรระมัดระวังการสูญเสียทรัพย์สินหรือสิ่งของสะสมบางอย่างที่ท่านทั้งรักทั้งหวง เรื่องความรักความใคร่ของท่านอาจไม่ได้อย่างใจหรือคนรักห่างเหิน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์ ท่านไม่ควรใกล้ชิดกับเพื่อนฝูงใหม่ๆ มากนัก มิฉะนั้นอาจทะเลาะวิวาทกันอย่างหนักได้ง่าย ควรวางตัวให้อยู่ห่างจากการสังคมมากๆ จะดีกว่า ระยะนี้ท่านมีโอกาสที่มีเพื่อนเป็นศัตรูมาก ยิ่งท่านพูดคุยเจรจา เรื่องราวจะยิ่งบานปลายใหญ่โตขึ้นไปอีก ระยะนี้ท่านจึงควรสงบปากสงบคำเอาไว้จะดีกว่า รวมทั้งการบรรยายหรือปาฐกถาให้แก่คนหมู่มาก คำพูดของท่านอาจไม่มีน้ำหนักหรือไม่มีผู้รับฟังท่านเลยก็เป็นได้ ทัศนวิสัยของท่านไม่ค่อยแม่นยำ การคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่แจ่มชัดเท่าที่ควร คู่ครองและหุ้นส่วนคู่สัญญาจะมีลาภมาให้ในช่วงปลายสัปดาห์ แต่ก็ไม่ใช่ลาภชิ้นใหญ่หรือจำนวนมาก
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านเป็นผู้นิยมความบันเทิงเริงรมย์ แต่ใครจะมาชักชวนทะเลาะวิวาทย่อมทำให้สำเร็จได้โดยง่าย ท่านเป็นผู้ที่ทำงานมีหลักเหลี่ยมยอกย้อนอย่างนักเลง แต่กลับมีบริวารผู้ดีหรือเป็นนักวิชาการในแบบครูอาจารย์หรือนักบวชนักพรต ญาติมิตรที่เคยยืมเงินสดท่านไปเป็นระยะเวลานานจะนำกลับมาใช้ท่านอย่างมากมาย ฐานะทางการงานและสังคมของท่านดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่ควรโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ทางการงานใดๆ จะตื่นเต้นเพราะได้ลาภเป็นอันมากแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว หุ้นส่วนคู่สัญญาบางคนพยายามอธิบายผลดีของการลงทุนหรือการทำประกันต่างๆ ให้ท่านทราบ ซึ่งบางทีท่านก็ต้องเสี่ยงบ้าง
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีค่าใช้จ่ายสูงโดยสมัครใจ ส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือคู่ครองคนรักที่ปรนนิบัติพัดวีท่านอย่างดีในระยะที่ผ่านมา ส่วนท่านจะเอาใจใส่ครอบครัวหรือบรรพบุรุษมากกว่า เพราะความช่วยเหลือของท่านจะฟื้นฟูจิตใจญาติพี่น้องและบรรพบุรุษได้เป็นอย่างดี ในระยะนี้หากไม่จำเป็นต้องติดต่อราชการควรเลื่อนออกไปก่อนสักครึ่งเดือน หลัง 17 กันยายน 2568 ไปแล้วจะดีกับท่านมากกว่า ท่านได้อะไรมา ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก ท่านไม่ควรบอกใครหรือนำไปโอ้อวด เพราะจะมีผู้หมั่นไส้หรือตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านโดยไม่มีเหตุอันสมควร คู่ครองคนรักก็มักยกตัวเองข่มท่านต่อหน้าเพื่อนฝูงโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัว