ลัคนาราศีใด มีโชคทางการเงินมาก แถมลาภใหญ่ด้วย ทำอะไรก็สำเร็จ เพราะมีพวกพ้องดีมาก

ดาวกับดวง ประจำวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านอยู่ที่ไหนก็ตามจะมีผู้คนมากหน้าหลายตาพยายามผูกไมตรีด้วย ทั้งนี้ เพราะความจริงใจของท่านเป็นที่น่าเคารพนับถือหรือเป็นผู้มีเมตตา พอจะนับว่ามีโชคทางการเงินอยู่มาก และก็เป็นลาภใหญ่เสียด้วย ชะตาชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึง แต่ระวังจะสร้างศัตรูจำนวนมาก
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะสนุกสนานกับญาติมิตร ส่วนศัตรูจะทำกับท่านอย่างนึกไม่ถึง และที่สำคัญท่านก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นศัตรู หากต้องประกวดแข่งขันใดๆ สิ่งที่ท่านกะเก็งอาจพลิกความคาดหมาย การเงินไม่ถึงกับแย่แต่ก็ไม่มีสัญญาณอะไรดีขึ้น บริวารใหม่ๆ หากท่านมีมากเกินไปก็อาจส่อแววขัดแย้งน่าปวดหัว
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านทำอะไรก็สำเร็จเพราะท่านมีพวกพ้องที่ดีมาก ระยะนี้ไม่มีใครหรืออะไรมาขัดขวางความเจริญของท่านได้ โดยเฉพาะเรื่องมิตรภาพและการเข้าสังคม ความสัมพันธ์กับญาติมิตรจะเป็นไปในทางที่กล้าหาญซึ่งกันและกัน ท่านจะมีชื่อเสียงในเรื่องแปลกๆ หรือความสามารถพิเศษที่ทำให้มีรายได้มากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะได้รับทรัพย์สินจำนวนหนึ่ง คนที่โกรธเคืองกันเพราะท่านเป็นต้นเหตุจะสามัคคีกันได้ บุตรบริวารจะอยู่ในโอวาทและแบ่งปันผลประโยชน์กันลงตัวดี ธุรกิจติดต่อหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าปลีกต่างๆ จะได้ผลกำไรเล็กๆ น้อยๆ พอชื่นใจ จริงๆ ท่านจะได้มากกว่านี้ถ้าท่านรู้จักใช้เอกสารอย่างสุขุมรอบคอบ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะขยันทำงานจนเล็บขบหรือรีบเร่งจนตัดเล็บพลาดเกิดอุบัติเหตุหรือท่านต้องเสียเงินเสียทองรักษาให้สวยงามเหมือนเดิม รวมถึงการโกนหนวดเคราและปฏิบัติภารกิจส่วนตัวอื่นๆ ให้หน้าตาดีขึ้น ปัญหาเล็กน้อยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นโดยนึกไม่ถึง แต่ท่านยังดวงแข็งและแก้ปัญหาได้อย่างหมดจด
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านอยู่อย่างเร่าร้อน หัวใจกับคำพูดมักไม่เดินไปในทิศทางเดียวกัน ท่านที่มีคู่ที่เพียบพร้อมและแน่นอนอยู่แล้ว ควรให้คู่ครองคนรักเข้ามาช่วยงานของท่าน ลาภผลส่วนใหญ่จะเกิดจากความกรุณาของหัวหน้าหรือผลงานเดิมๆ ของท่านที่ได้ลงทุนลงแรงเอาไว้ ทรัพย์จากครอบครัวจะเอามาลงทุนได้ดี
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านควรระวังเรื่องไฟฟ้าหรือความร้อนเอาไว้บ้าง เพราะในจังหวะสัมพันธ์ของดาวดวงในระยะนี้ชอบเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟอย่างนึกไม่ถึง แต่ยังไม่ต้องกังวลว่าไฟจะไหม้กระเป๋าเงินของท่านในระยะนี้ เพศตรงข้ามที่ท่านหวังพึ่งพาจะมีความเห็นแตกต่างจากท่าน ทำให้การทำงานของท่านไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านมีภูมิคุ้มกันจากผู้นำในชุมชนของท่าน การศึกษาค้นคว้าและการแข่งขันทางวิชาการยังห่างไกลการชนะเลิศหรืออาจได้ลำดับน้อยกว่าที่ได้ตั้งใจเอาไว้ ไม่ควรหวังลาภจากทางไกลหรือต่างประเทศในระยะนี้ คนรักที่ห่างเหินหรือเดินทางไปไหนไกลๆ จะกลับมาพร้อมข่าวดี และอาจนำเรื่องดีๆ มาให้ด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะเอาใจใส่คู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามเป็นอย่างดี เรื่องที่หวังว่าจะเจรจาให้สำเร็จจะเป็นไปตามเป้าหมาย เรื่องการต่อรองควรรีบทำก่อนที่ท่านจะเสียเปรียบ เรื่องเงินไม่มีปัญหา แต่ควรระมัดระวังและพยายามใช้ชีวิตให้ห่างจากเรื่องสวยๆ งามๆ ศิลปินอาจไม่มีอารมณ์ทำงานอะไรให้มากนัก
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านไม่ถูกกับผู้หวังดี ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่กำหนดขึ้นหรือทำมาก่อน การเงินจะดีมากตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ถ้าท่านเดือดร้อนเรื่องหนึ่งเรื่องจะจูงให้เดือดร้อนเป็นอีกหลายเรื่อง และในไม่ช้าท่านที่เบื่อหน่ายในการทำอะไรไม่สะดวกจะสบายใจขึ้น แม้คนรักเก่าหรือสิ่งแวดล้อมเก่าแต่ก็ดีจริงๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะมีอิสระสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิต ถ้ามีสิ่งผิดพลาดจะไม่ควรนึกเสียใจ เมื่อคิดเริ่มต้นใหม่อีกความสันทัดจัดเจนที่ได้รับจากอดีตจะมีส่วนช่วยนำทางได้อย่างดี อาจจะฝันกว้างไกลไปบ้าง ถ้านึกคิดให้แคบเข้าก็จะไม่หลงไปกับสิ่งล่อลวงต่างๆ การทำงานไม่ว่าจะทำอะไรท่านจะมีความอดทนอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะดำเนินชีวิตตามครอบครัว เป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรออกปากขอเงินและความรักจากใคร เพราะคงไม่ได้รับการตอบสนองง่ายๆ สรุปแล้วเรื่องเงินและตำแหน่งยังต่อรองกับใครมิได้ อารมณ์ที่เคยร้อนมาก่อนระยะนี้อาจร้อนขึ้นไปอีก โกรธใครหรือถูกขัดใจแล้วต้องควบคุมอารมณ์ให้ดี การเสี่ยงโชคหวังไม่ได้