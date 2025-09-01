ราศีใด มีวาสนาได้งานดีกว่าที่ทำอยู่ ช่วงนี้ ‘เครดิตดี’ ลงทุน-ขายที่ดิน จะถึงเป้าที่ตั้งใจไว้

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง วันอังคารที่ 2 กันยายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมีความสุขและสุขุมรอบคอบน้อยลง แต่ชีวิตประจำวันของท่านสมบูรณ์ไปด้วยวิชาความรู้ การเงินเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์จากดินจะมีโอกาสหาเข้ามาได้คล่องขึ้น ถ้ากำลังหาบริวารช่วยงานอยู่จะได้มาพร้อมกันมากกว่าหนึ่งคน แต่ตัวท่านกลับไปสนใจที่จะสร้างศัตรูหรือทำให้คนหมั่นไส้โดยไม่รู้ตัวบ่อยๆ
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมักเปลี่ยนใจกันในนาทีสุดท้าย เพศตรงข้ามจะอำนวยความสุขหรือให้ประโยชน์ สิ่งใดที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ก็จะได้รับเข้ามาก้อนใหญ่กว่าที่คิดในช่วงระยะเวลานี้ ทุกเรื่องมีเกณฑ์ชะตาจะตกลงกันได้ในวินาทีสุดท้าย ความรักเริ่มแจ่มใสขึ้นตามลำดับ คนโสดมีเกณฑ์จะพบคู่ครองที่ทำให้สุขใจในเวลาอันใกล้นี้
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านอาจพบเรื่องแปลกประหลาดซึ่งที่มาจากความเร้นลับมหัศจรรย์หรือเรื่องเก่าๆ ระยะนี้ทำอะไรพึ่งผู้ใหญ่ที่เคารพได้เสมอ ญาติพี่น้องหรือสมาชิกภายในบ้านจะประสบโชคดีและตกระกำลำบากไปพร้อมๆ กัน จะได้รับการชำระหนี้หรือได้ผลประโยชน์ที่ท่านรออยู่ การทำงานลับๆ จะให้ผลตอบแทนที่พอใจ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านอาจได้รับผลประโยชน์หรือได้ลาภจากการเจรจาโดยไม่คาดคิดมาก่อน ระยะนี้หากท่านต้องการอะไรก็ควรออกปากเจรจาเสียเลย แต่จะมีเพียงวันหนึ่งของสองวันเท่านั้นในระยะนี้ที่ท่านจะใช้จ่ายมากเป็นพิเศษ คนที่รักนับถือท่านแม้ไม่รู้จักกันก็พยายามมาหาจนถึงบ้าน แต่ท่านจะมีเวลาต้อนรับพวกเขา
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านที่ตั้งความหวังไว้สูงส่งอาจเป็นจริงได้ในอนาคตอันใกล้ ไม่ว่าท่านจะได้อะไรก็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจสำหรับผู้อื่น บางอย่างไม่นึกว่าจะได้ก็ประสบช่องทาง การเงินจะดี ยิ่งพูดก็ยิ่งมีโอกาสรับทรัพย์ ถึงแม้จะมีเรื่องอื้อฉาวหรือเอะอะอยู่บ้างก็ไม่ค่อยมีใครถือสาหาความ จะชอบทำตัวกว้างขวางในทุกกรณี
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะเผชิญหน้ากับกลุ่มบุคคลที่แสดงความคิดเป็นปรปักษ์ต่อท่านโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมจรรยาอะไรใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าเขาจะเป็นเช่นนั้นเองหรือถูกจ้างวานใช้สอยขู่บังคับให้ทำก็ตาม คนเช่นนั้นจะทำความเสียหายให้ท่านได้ไม่น้อย ความขัดแย้งและศัตรูที่มีเล่ห์เหลี่ยมจะเป็นปัญหาสำคัญในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะเป็นห่วงหุ้นส่วนคู่สัญญาที่ทรมานด้วยโรคภัยประหลาดต่างๆ หรือทางญาติพี่น้องของท่านอาจพบเจอเรื่องราวที่ปัจจุบันทันด่วนและวุ่นวายและเกี่ยวข้องกับท่านอยู่ไม่น้อยเช่นกัน ถ้าคนในครอบครัวทะเลาะกันก็อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ รายได้จะไม่พอใช้พอจ่าย เรื่องฟุ่มเฟือยควรงดไปก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะทราบว่ามีเอกสารหนังสือเสียหายหรือนึกไม่ออกว่านำไปเก็บไว้ที่ไหน ควรระวังการทำเอกสารสัญญาทุกชนิดไว้ด้วย แม้สุขภาพร่างกายและเลือดลมจะสมบูรณ์ แต่ท่านอาจรู้สึกอ่อนล้าเฉื่อยชาที่จะศึกษาเล่าเรียน จะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศหรือเครดิตต่างๆ ที่ท่านเคยได้รับมา
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านยังต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอยู่มาก โดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามที่กำลังจะมีความสัมพันธ์กันอย่างชู้สาวด้วยแล้วอาจจะต้องข่มใจและนึกถึงความสงบและผลที่จะตามมาให้มากๆ ระยะนี้ท่านยังไม่มีทางออกที่จะหลบหนีไปหาความสุขได้ง่ายๆ แม้จะหนีไปอยู่ตามลำพังก็จะมีผู้อื่นตามมารังควานอยู่ร่ำไป
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านอาจต้องยอมเสียเกียรติยศเล็กน้อยเพื่อรับทรัพย์แต่อาจจะมีบางคนยอมเสียเกียรติมากกว่าโดยลักทรัพย์ของท่าน และเรื่องราวก็จะยุ่งยากมากขึ้นพอสมควรทีเดียว จะทำเงินสดหรือเครื่องมือสื่อสารมีค่าหายหรือต้องจ่ายให้บุคคลที่ไม่สมควรได้รับ ควรระวังความขัดแย้งที่เกิดจากการงานเอาไว้ด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านเชื่อในโชควาสนาของตัวเองว่าท่านจะต้องได้ทำงานที่ดีกว่าที่ทำอยู่ จะออกปากบอกขายของหรือที่ดินสิ่งใดที่ท่านรู้สึกเป็นการเป็นงานก็จะได้รับการตอบสนองในทางที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อ แต่หากจะชวนใครตั้งวงแชร์หรือชักชวนเพื่อนฝูงมาร่วมลงทุน เครดิตของท่านก็จะได้รับการยอมรับเท่าที่ตั้งใจเอาไว้
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะอยู่ในความสงบ ท่านที่ต้องร่วมงานกับคนอื่น หมู่นี้จะมีมารผจญมากหน่อย แต่มีโอกาสผูกมิตรกับผู้ที่มีวิชาความรู้ทางวิชาการดีหรือบุคคลจำพวกนักบวชนักบุญ สิ่งของจำพวกเครื่องมือสื่อสารหรือของเก่าของขลังจะสูญหายหรือเสียหาย ควรระวังคำพูดให้มากๆ
พิมพ์พรร