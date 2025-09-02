|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ราศีใดสุขภาพจะไม่ค่อยดี แต่ถ้าได้เดินทางท่องเที่ยว จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้น
ดาวกับดวง ประจำวันพุธที่ 3 กันยายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านสุขภาพก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เต็มที่นัก จะแพ้อากาศหรือแพ้ยาและอาหารต่างๆ แต่ทันทีที่ได้เดินทางท่องเที่ยวก็จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าดีขึ้นบ้าง และอาจช่วยให้ท่านสมัครสมานสามัคคีกับญาติพี่น้องทำให้สบายใจได้ระยะหนึ่ง ปัญหายากๆ จะคลี่คลายได้ทั้งเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องผลประโยชน์ในอนาคต
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านคงจะได้ผู้อาวุโสกว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือสนับสนุนให้ได้ลาภ ผู้ที่ทำงานแล้วเก็บความลับไว้ได้ย่อมปลอดภัย ถ้าท่านจะช่วยเหลือใครหรือแบ่งทรัพย์ที่ได้รับให้ใคร ค่อยๆ คิดค่อยๆ ทำภายหลัง อย่างไรก็ตามจังหวะดีๆ อย่างนี้จะผ่านท่านไปเฉยๆ โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ รักทำให้สังคมดีขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะถูกเชิญเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ของสมาคมหรือสโมสรที่ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับเกียรติอย่างมาก การดำเนินชีวิตแม้จะดูค่อนข้างจะปกติ แต่อาจมีสับสนอลหม่านเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในสำนักงานมากขึ้น ฐานะการเงินแม้จะรับเข้ามาน้อยลงแล้วก็ตามแต่ยังมีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์เกิดขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านต้องระวังเรื่องความเข้าใจผิดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาเอาไว้ด้วย ความพยายามและความอดทนของท่านในระยะนี้ท่านจะต้องมีความอยากได้อยากดีอยู่ด้วยจึงจะสำเร็จ ท่านที่ยังไม่มีคู่รักจะมีญาติมิตรมาขอให้ท่านช่วยพยาบาลหัวใจเพื่อนของเขา คนอกหักจะพบรักใหม่สดใสกว่าเก่า
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านกำลังเจรจาต่อรองอะไรค้างเอาไว้จะประสบความสำเร็จ กระแสเงินสดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ความเป็นอยู่ของท่านราบรื่นขึ้นอย่างมาก ถ้าท่านระงับอารมณ์ในการใช้จ่ายตามอำเภอใจได้ก็จะลดปัญหาการเงินในอนาคตของท่านไปได้ ความรักไม่คืบหน้า โดยเฉพาะรักที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงใหม่ๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะกระทำการบางอย่างที่เสมือนท้าทายผู้มีอำนาจ การเงินสงบนิ่งอยู่ในที่ปลอดภัยไม่มีรายการใช้จ่ายที่น่าใจหายใจคว่ำอะไรใดๆ ทั้งสิ้น จะมีรายจ่ายอิสระมากกว่าปกติ ความในใจที่ท่านสู้อดทนอดกลั้นเก็บไว้มานานถ้าระเบิดตอนนี้จะทำให้เดือดร้อนได้มาก ทำอะไรก็ตามไม่ค่อยได้ดีและมีแต่ผลเสีย
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านได้รับข่าวดีมากกว่าข่าวร้าย การเงินไม่ค่อยดี จะมีรายการจะต้องควักกระเป๋าออกอยู่มากทีเดียว และอาจเดือดร้อนเรื่องเงินได้ แต่จะเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมและทำความเข้าใจกับใครๆ ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ที่ติดต่องาน หากมีหนี้สินจะคลี่คลายไปในทางที่ดี ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือตกลงกันได้ง่าย
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากหรืออาจจะถึงกับสูญเสียรายได้ประจำไปจำนวนหนึ่ง การเจรจาเพื่อตัดสินปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจะผิดพลาดได้ง่าย ถ้ารอไว้คิดให้รอบคอบสัก 2-3 เที่ยวแล้วค่อยๆ พูดหรือไม่พูดเลยจะดีกว่า กิจการบางอย่างที่ท่านทำมาด้วยดีจะชะงักงัน หรือบางทีก็ต้องหยุดไปชั่วคราว
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะมีการติดต่อกับบุคคลอื่นๆ ทั้งที่คุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยอย่างลับๆ งานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงจะได้รับความสำเร็จ แต่จะดีมากถ้าท่านไม่เปิดเผยบอกใครด้วยตนเอง ให้เจ้านายหรือคนอื่นพูดเองจะดีกว่า การใดที่มาถึงท่านด้วยจดหมายหรือเอกสารจะดีมากกว่าร้าย
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านที่มีหน้าที่ทางการเงิน แม้จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไปก็คงต้องเกี่ยวพันกับเรื่องเงินต่อไปอีก การเดินทางไกลจะเป็นความลำบากลำบนทั้งของท่านและคนในครอบครัว และแม้อยู่บ้านก็อาจมีเรื่องไม่สงบในบ้านที่อยู่อาศัยได้ จะผิดพลาดคลาดเคลื่อนในเรื่องเอกสารสำคัญโดยเฉพาะสัญญาในหน้าที่
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะมีชีวิตผูกพันกับสังคมน้อยลงเป็นพิเศษ แต่ก็สดชื่นมีความสุขดี งานที่ใช้การสื่อสาร บรรยาย หรือที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการจะมีผู้ชื่นชมและนำชื่อเสียงเกียรติยศมาให้ท่านอย่างมาก เป็นระยะเวลาเหมาะสมกับผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนหรือครูอาจารย์ คนรักหรือหุ้นส่วนจะนำโชคดีมาแบ่งปัน
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีทั้งเรื่องเสียลาภเสียทรัพย์สินเพราะความไม่ทรหดอดทน และความขัดแย้งกับเพื่อนฝูงใหม่ๆ และผู้ที่สามารถอุปถัมภ์ค้ำชูท่านได้ ปัญหาความยุ่งยากที่ก่อโดยเพศตรงข้ามจะเริ่มส่งผลเสียมาถึงท่านอย่างไม่ทันตั้งตัว อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องลับๆ ของชาวต่างชาติต่างภาษาที่คนรักของท่านพามาให้รู้จัก