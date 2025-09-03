|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวงวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะพบศัตรูที่มีอารมณ์ร้ายกาจ พละกำลังของท่านจะตามพวกที่คิดร้ายไม่ค่อยทัน ท่านเองก็ทำตัวเหมือนคนไม่มีน้ำยาอะไร คนที่เล่นกับท่านลับหลังจะร้ายแรงกว่าอสรพิษ อยู่ที่สำนักงานไม่ควรอวดสง่าราศีหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้ใด เพราะแม้ท่านพูดดีเขาก็ฟังเป็นร้ายได้ ระยะนี้อยู่ให้นิ่งให้เงียบจะดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมีนิมิตหรือลางสังหรณ์ที่ให้ประโยชน์แก่ตนเอง หากมีจิ้งจกทักก็เท่ากับเตือนสติให้ท่านงดเดินทางหรือให้เปลี่ยนเป้าหมายไปทางอื่นเสีย ความรักและเพศสัมพันธ์จะเป็นผลประโยชน์ในเรื่องการเข้าสังคม คู่ครองคนรักจะช่วยแบ่งเบาภาระงานให้ท่านได้ ธุรกิจการค้าขายมักได้ผลตอบรับที่ดีจากญาติพี่น้อง
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านทำอะไรๆ ค่อนข้างสะดวก ข้อขัดข้องอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากเรื่องทางการเงินก็เพียงเล็กน้อย ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรนัก เรื่องใหญ่อยู่ที่ความสมัครสมานสามัคคีของเครือญาติหรือญาติพี่น้องของท่านเอง แต่ตัวท่านสุขสบายดีจากการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ปัญหาในระยะนี้มีแต่เรื่องจุกจิกหยุมหยิมทั้งนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านเดินทางไม่สะดวก อาจเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ข่าวสารที่ได้รับจากทางไกลมีส่วนที่ไม่น่าเชื่อถือหรือมีเรื่องเสียผลประโยชน์บ้าง ไม่ควรมองข้ามเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่คนกันเองนำมาเสนอ แม้จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นส่วนตัวก็อาจไม่ได้รับการยอมรับด้วยดี หลักทรัพย์รายได้มีเข้ามาเพราะการเจรจา
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านไม่ควรละเมิดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการใช้จ่าย แม้แต่การซื้อสินค้าราคาแพงที่ท่านคิดว่าจำเป็นก็ตาม แต่ปัญหาในเรื่องการแบ่งผลกำไรในที่สุดจะตกลงกันได้ ดาวศุกร์ (6) อยู่ในเรือนวินาศ เรื่องทางสังคมและเพื่อนฝูงยังมีเข้ามาให้ขบคิดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่านคงต้องพยายามล้อมคอกก่อนที่วัวจะหาย
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมีอารมณ์ค่อนข้างร้อนถึงอย่างไรก็จะต้องทำให้ทันใจ ในเวลาเดียวกันผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็ไม่ค่อยรับฟังความเห็นของท่าน ความรักค่อนข้างเกี่ยวกับผลประโยชน์ เรื่องเสี่ยงโชคน่าจะพบกับทางตัน การพนันทุกชนิดควรอยู่ให้ห่างไกลตัวท่านเป็นดีที่สุด การติดต่อสื่อสารจะไม่ค่อยสำเร็จดังใจนัก
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านมีโอกาสได้ลาภเล็กๆ น้อยๆ โดยไม่คาดคิด การงานจะทำให้ท่านมีความสุขสงบ และอาจเป็นผลดีกับปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่ดินหรือหลักทรัพย์จากดินที่ท่านมีอยู่จะทุเลาเบาบางลง ความรักและเพศสัมพันธ์ในระยะนี้แม้มีความสุขสดชื่น แต่คนรักมีเรื่องมาให้แก้ปัญหามากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านทำสัญญาหรือทำความตกลงในเรื่องใดเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงคุณธรรมและต้องคิดให้รอบคอบ โดยเฉพาะการจ่ายเงินออกจากกระเป๋าของท่านเอง เพราะการจับจ่ายใช้สอยระยะนี้ต้องเป็นไปอย่างมัธยัสถ์ ความรักและเพศสัมพันธ์ระยะนี้จะเป็นผลดีหากท่านปฏิบัติตัวเสมือนเป็นลูกหรือบริวารของเขา
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านค่อนข้างใจร้อนในเรื่องงาน บางเรื่องท่านอาจจะตัดสินใจเร็วเกินไปหรืออาจก้าวหน้าจนเพื่อนร่วมงานตามไม่ทัน ชีวิตในช่วงนี้ค่อนข้างมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความรักความใคร่ต่างๆ การสมาคมมักวุ่นวายและรู้สึกอึดอัดใจ งานพิเศษและรายได้ไม่คล่องตัว โครงการขนาดใหญ่อาจต้องรอก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านไม่ควรต้อนรับเพศตรงข้ามซึ่งจริตกิริยามารยาทเรียบร้อยผิดปกติ งานเสี่ยงๆ จะได้ผลหากท่านไม่ด่วนใจเร็วและศึกษาจนมีข้อมูลมากเพียงพอ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเสี่ยงโชคลาภต่างๆ เป็นเวลาที่บ้านช่องของท่านอาจจะต้องระวังเรื่องร้ายเกี่ยวกับฟืนไฟ ท่านควรจะหยุดพักการเข้าสังคมไว้ก่อนในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะเสียตรงที่ท่านมักอืดอาดยืดยาดเกียจคร้านและผลัดวันประกันพรุ่งมากไปหน่อย การเสี่ยงโชคทางการงานยังพอมีโอกาส การติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามจะมีมากขึ้น ซึ่งหากท่านไม่ระมัดระวังให้รอบคอบก็อาจจะมีญาติพี่น้องเจ้าเล่ห์นำคำพูดของท่านไปดัดแปลงให้เป็นคุณแก่เขาอย่างหน้าไม่อาย
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะรู้สึกว่าจิตใจไม่สงบ พูดดีกลับกลายเป็นร้าย ถูกติฉินนินทาหรือถูกทวงหนี้ผิดตัว คงจะต้องอับอายขายหน้านิดหน่อยแล้วก็ผ่านไปเหมือนเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นที่ผ่านไปนับร้อยนับพันเรื่องท่านก็ไม่เป็นไร ความวิตกกังวลในเรื่องที่ต้องรับผิดชอบยังคงมีอยู่ แต่บริวารและผู้ใหญ่ยังอยู่ช่วยเหลือท่าน
อย่างดี