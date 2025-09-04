ดวงชะตา 12 ลัคนาราศี ใครมีโอกาสรับทรัพย์ เด่นดังในวงสังคม ทำงานใหญ่เกี่ยวข้องกับโชคลาภ

|ผู้เขียน
ดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568 โดยพิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะรู้สึกอับเฉามามาก อาจรู้สึกไม่สดชื่นหรือเจ็บป่วยอย่างไร้สาเหตุ อย่างไรก็ดี ท่านมีโอกาสได้รับทรัพย์หลายครั้งโดยไม่คาดคิด และไม่มีเจ้าหนี้หรือมารหัวใจคอยทำให้ขุ่นมัวอีกด้วย เสียแต่ท่านเองชอบประพฤติตัวกล้าแกร่งจนมีศัตรูมาก บริวารที่มีที่มาที่ไปชัดเจนจะรุ่งเรืองมากขึ้นตามวาสนา
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย แต่จะเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อมด้วยความมั่นใจ ผู้ใหญ่และสิ่งแวดล้อมตลอดจนกระแสสังคมจะพาท่านเข้าไปสู่วงการใหม่ๆ จะบริหารเงินด้วยมาตรการและหลักการที่ดีจนผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่หวังจะพึ่งพาท่านต้องมาตามติดขอความรู้กันแจทีเดียว คนรักกลายเป็นผู้ช่วยที่ดี
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะเด่นดังในวงสังคมของท่าน หรือคบหาเพื่อนฝูงใหม่ๆ ที่เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยคล้ายคลึงกับท่าน จะใกล้ชิดกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่กำลังรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานของเขา ซึ่งท่านอาจขอความช่วยเหลือจากเขาได้หากท่านมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแลกเปลี่ยนกับเขา งานอดิเรกที่ท่านรักนำรายได้มาให้
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะได้พบกับเพื่อนใหม่ที่ขยันขันแข็ง ทำแต่งานจนน่าเวียนศีรษะ แต่บางทีก็กลายเป็นประเภทชักใบให้เรือเสียได้ง่ายๆ มีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่จากที่เคยชิน หรือบางครั้งมีความขัดแย็งเล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้านเรือน ผู้สูงอายุหากพบรักกับคนอ่อนกว่า ท่านควรดูเขาไปนานๆ จะดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านไปในสถานที่สนุกสนานทุกแห่งมักจะมีสิ่งที่ไม่ดีหรือมีศัตรูแอบแฝงอยู่ด้วย จะได้รับประโยชน์จากการเล็งผลเลิศที่ใช้ปัญญามากกว่าเงินตรา ผู้ทำกิจเกี่ยวกับชนหมู่มากหรือนักการเมือง นักวิทยาศาสตร์จะไปมาหาสู่และแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์แก่ท่านต่างๆ นานา รักอาจไม่สดชื่นเท่าที่ควร
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะถูกสำคัญผิดว่าเป็นผู้ทำให้เกิดสถานการณ์ร้ายๆ แต่ไม่เป็นไร เหตุการณ์ย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ข้อสำคัญคือศัตรูรู้เรื่องที่ท่านคิดว่ามันไม่รู้ ท่านจึงประมาทศัตรูของท่านไม่ได้เลย บริวารที่เคยเนรคุณผู้อื่นมาแล้ว อาจคิดทำอย่างนั้นกับท่านได้อีกครั้ง ซึ่งหมายถึงผู้ที่สนิทสนมกับท่านมากเท่านั้น
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านใช้ชีวิตและทำงานจนอิดโรยหมดเรี่ยวแรง แต่ไม่มีอะไรควรค่าแก่การเสียดายหรือเสียใจมากนัก เรื่องการเสี่ยงโชคทุกชนิดยังพอหวังได้บ้าง ความสุขสงบภายในครอบครัวจะมีมากขึ้น แต่เศรษฐกิจของท่านก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวั่นไหว การเงินถึงอย่างไรก็ร้อนเป็นพักๆ บางทีต้องหมุนเงินหนักขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านไม่เหมาะที่จะเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ อย่างไรก็ดี การเงินระยะนี้อาจชักหน้าไม่ถึงหลัง และควรระวังการเจ็บป่วยบริเวณศีรษะ กะโหลก หรือดวงตา หากขัดแย้งกับผู้ใหญ่ในงานจะตกลงกันได้ยาก ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างท่านกับบริวารหรือบุตรหลานอาจไม่ค่อยกลมเกลียวกันเท่าที่ควรจะเป็น
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะใช้สติปัญญาแก้ปัญหาสำคัญๆ ทางการงานให้ผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก แต่หากเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวกับความสวยงามหรืองานศิลปะสุนทรียะต่างๆ ท่านจะทำด้วยความลำบากทั้งกายและใจ การเจรจาในเรื่องสำคัญค่อนข้างราบรื่น โดยเฉพาะงานที่ต้องทำร่วมกับผู้ใหญ่ในงานจะยิ่งดี
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะได้อะไรแปลกๆ ใหม่ๆ จากคนเพศตรงข้าม เหตุการณ์ร้ายๆ หากมีเข้ามาควรใช้สามัญสำนึกเป็นเครื่องตัดสินแล้วทุกอย่างจะกลับจากร้ายกลายเป็นดี สิ่งที่ท่านได้รับระยะนี้เสมือนรางวัลชีวิตหรือความตื่นเต้นที่จะติดตัวท่านตลอดไปและช่วยให้ท่านใช้ชีวิตได้รื่นเริงยิ่งขึ้น ความรักก็กำลังผลิบานอีกด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะทำงานใหญ่เกี่ยวข้องกับโชคลาภแบบไม่คาดฝันต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความบันเทิงเริงรมย์ที่ถูกจริตกับท่านอย่างมาก แต่การค้าเรื่องสวยๆ งามๆ จะมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมาก หากมีญาติมิตรร่วมหุ้นอยู่แล้วควรตรวจสอบการทำงานของพวกเขาให้ดี โดยเฉพาะที่ทำงานแบบกงสีต่างๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านไม่เหมาะที่จะต่อปากต่อคำด้วยกับใครและไม่ว่าที่ไหนใดๆ ทั้งสิ้น หากเผลอพูดอะไรออกไป ท่านคงต้องมีการอธิบายความหมายในเจตนาเพิ่มเติมไปด้วย เรื่องเอกสารอาจเกิดขัดข้องทั้งระบบเพราะความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ถ้าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งของมีค่าของใครๆ ได้เลยก็จะเป็นการดีที่สุด