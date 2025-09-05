|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ราศีใด จะมีโชคดีทางการงานอย่างมาก ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตา ไว้เนื้อเชื่อใจ จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง : ดาวกับดวงวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านก้าวเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ ทำให้เพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานที่ตามมาอิจฉาริษยากันวุ่นวาย แต่การทำงานของท่านก็ราบรื่นดีและมีผลประโยชน์มาก เสียแต่ว่าการใช้จ่ายเงินทองตามใจจะไม่เป็นไปตามความประสงค์ หรือซื้อของอย่างหนึ่งแต่กลับได้รับอีกอย่างหนึ่ง ความรักจะต้องพึ่งพาญาติมิตร
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านไม่มีศัตรูหรืออุปสรรคใดๆ ในการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ แต่ใครทำอะไรให้ไม่พอใจไม่ควรโมโหหรือเก็บมาวิตกกังวล โดยเฉพาะเรื่องเงินๆ ทองๆ ท่านเป็นอีกชาวราศีหนึ่งที่มีโอกาสดีของชีวิตในระยะนี้ เช่น มั่งคั่งขึ้นหรือมีชื่อเสียงเกียรติยศมากขึ้น ถึงบริวารจะวุ่นวายท่านก็จัดการได้
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมีความสุขสบายมาก คิดอะไรสมความปรารถนาเป็นส่วนมาก จะใช้เงินทองสิ้นเปลืองไปนิดหนึ่งแต่มีเหตุผลความจำเป็นบางประการที่ทำให้ท่านไม่ประหยัด ซึ่งอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสมาคมหรือการแสดงน้ำใจในสังคม รวมทั้งท่านอาจเต็มใจให้ทรัพย์สินเงินทองแก่บริวารที่เคยช่วยกิจการมานานๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านอาจเสียผลประโยชน์จากการบำเพ็ญคุณงามความดีหรือการทำบุญตามสมควร แต่ที่แน่ๆ ก็คือสัปดาห์นี้ท่านทำดีมักจะไม่ค่อยได้ดีเท่าที่ควร ควรเก็บรักษาอารมณ์อ่อนไหวของท่านเอาไว้ให้ดี เพราะหากไปแสดงกับผู้ที่มีอิทธิพลโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร เขาจะหาว่าท่านอ่อนแอหรือเป็นไก่อ่อนต้องสอนให้ขัน
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะมีการลงทุนที่เหมือนสูญเปล่า แต่จะมีผลตอบแทนที่ล้ำค่าเกิดขึ้นในระยะยาว สำหรับท่านที่มีความเป็นอยู่อย่างผู้ด้อยโอกาสในสังคมจะรุ่งเรืองขึ้นมากมาย จะได้หนังสือตำราสำคัญที่มีมูลค่าทางจิตใจสูง หรือได้อัญเชิญพระพุทธรูปบูชาสำคัญเข้าบ้าน ระยะนี้แม้พบรักที่เหมาะสมแต่ไม่สบายใจนัก
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านที่เกิดราศีนี้มีโชคดีทางการงานอย่างมาก ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาและไว้เนื้อเชื่อใจค่อนข้างมาก อีกทั้งท่านที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอีกด้วย อนึ่งท่านที่สอบวัดความรู้แล้วหรือกำลังจะทำข้อสอบมีโอกาสได้รับผลดีอย่างมาก ซึ่งไม่ว่าจะสอบอะไรก็ตามก็น่าพอใจ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านไม่ค่อยแข็งแรง เลือดลมไม่ค่อยดี อาจเป็นภูมิแพ้อากาศหรืออาหารได้ง่าย จะพยายามเลี้ยงบริวารให้ได้ดีเพราะถ้าพวกเขาอยู่ดีมีสุขท่านก็จะได้รับผลงานที่ดีจากพวกเขาไปด้วย ท่านที่แต่งงานแล้ว คู่ครองคนรักของท่านจะประสบความยุ่งยาก และอาจนำความเดือดร้อนมาถึงการงานของท่านด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะถูกติฉินนินทาจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่ไม่มีกำลังจะทำอะไรท่านได้แล้ว การงานทั้งอาชีพและงานสังคมสงเคราะห์เจริญจะทำให้เสียลาภผลค่อนข้างมาก แต่อุปสรรคศัตรูไม่ค่อยมี ญาติมิตรไม่ค่อยสบายหรือมีเรื่องวุ่นวายต่างๆ นานา อาจได้ลาภผลประโยชน์ก้อนหนึ่ง แต่ได้มาแล้วกลับเป็นทุกขลาภก็ได้
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวที่โลดโผนต่างๆ หรือมีเรื่องตื่นเต้นให้ท่านต้องเข้าไปร่วมโดยจำเป็น แต่ไม่ควรไปมีเรื่องกับผู้ใหญ่เพราะจะวุ่นกันไปใหญ่ เป็นเวลาที่ควรเอาอกเอาใจเจ้านายใหญ่และชาวต่างชาติต่างภาษาให้มากที่สุด อยู่อย่างเสือหลับคือไม่ทำอะไร แต่ระมัดระวังตัวเต็มที่จะเหมาะ
กับท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านควรจะดำเนินชีวิตอย่างสงบและธรรมดาสามัญที่สุด เพราะระยะนี้ท่านมีโอกาสดำเนินชีวิตที่ขาดจังหวะจะโคนไปมากๆ จะรู้สึกเหมือนเป็นช่วงที่มีอุปสรรคแปลกๆ ไม่คาดฝันต่างๆ ทำดีไม่ค่อยได้ดี ไม่ควรติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ผู้มีอิทธิพลใดๆ สิ่งใดเป็นกิจการนอกเหนือความเคยชินไม่ควรกระทำ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านอาจรู้สึกตื่นเต้นกับเหตุการณ์บางอย่างที่มีส่วนทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของท่านทั้งทางส่วนตัวและสังคมดีขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความมั่นใจอย่างมากในการดำเนินชีวิต ประสงค์จะได้สิ่งใดมานานๆ จะได้สิ่งนั้น ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีโดยฉับพลันอาจจะทำให้มีผู้คิดริษยาท่านเกิดขึ้นเหมือนเงาตามตัว
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านที่ทำดีมาแล้วไม่ได้ดีตอนนี้อย่าเพิ่งน้อยใจหรือไม่ควรคิดมาก จะมีคนหรือเหตุการณ์ที่ต่อต้านเกียรติยศชื่อเสียงของท่าน ยิ่งท่านใหญ่โตมากจะยิ่งมีการต่อต้านรุนแรงมากขึ้น แต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ และพวกเขาจะไม่มาวุ่นวายกับท่านไปอีกนาน ญาติพี่น้องจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตยิ่งขึ้น