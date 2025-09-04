หมอช้าง เตือน 2 ราศี รับผลกระทบราหูอมอาทิตย์-อมจันทร์ ดวงค่อนข้างแรง มีเรื่องท้าทายเข้ามา แนะใช้สติให้มาก
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หมอช้าง ทศพร โพสต์ข้อความผ่านเพจ “หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา”
ราหูอมจันทร์ คืนวันที่ 7 ต่อ 8 กันยายน ราหูอมอาทิตย์ 22 กันยายน 2 ราศี ดังต่อไปนี้ คือ
- ราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ส.ค.-16 ก.ย.
- ราศีกุมภ์ ผู้ที่เกิดวันที่ 13 ก.พ.-14 มี.ค.
เตือนปรากฎการณ์ราหูอมอาทิตย์-อมจันทร์ ช่วงนี้ดวงค่อนข้างแรง มีทั้งเรื่องดี เรื่องท้าทายเข้ามา อารมณ์จะแปรปรวน ระวังอุบัติเหตุเจ็บตัว ขอให้ใช้สติให้มาก คิดดีๆ ก่อนตัดสินใจ ทำกิจกรรมได้ตามปกติ แต่อย่างเสี่ยงเกินจำเป็น