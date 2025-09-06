|ผู้เขียน
|ปุสาคโม
เดินตามดาว โดย ปุสาคโม วันที่ 7-13 กันยายน 2568
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีโชคดีจากอสังหาริมทรัพย์ของท่านเองหรือของญาติมิตร โดยเฉพาะเรือกสวนไร่นา สิ่งที่เป็นผลผลิตจากธรรมชาติหรือของป่าจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของท่านไม่มากก็น้อย อาจได้กำไรงามจากการซื้อขายที่ดิน แต่การซื้อขายหรือการตกลงด้านธุรกิจการค้าต่างๆ อาจถึงจุดที่มีความขัดแย้งกันบ้าง การประสานประโยชน์ยังไม่ค่อยมีโอกาสที่ดีนัก ธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การค้าสินค้ารายชิ้นหรือค้าปลีกอาจติดขัดหรือไม่ราบรื่นนัก ดาวอังคาร (๓) โคจรเล็งลัคนาของท่าน ด้านสุขภาพร่างกายยังไม่มีอะไรน่ากังวล แต่ควรระวังการเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ เอาไว้ก็จะดี
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีดาวพฤหัส (๕) โคจรเดินหน้าในเรือนการเงิน ผลประโยชน์ค้างคาจากการที่ท่านลงทุนเอาไว้จะทำให้การเงินของท่านเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือทีเดียว บางท่านอาจถึงขั้นได้จับเงินก้อนโตก็เป็นไปได้ง่ายๆ ธุรกิจติดต่อหรือการเจรจาต่อรองต่างๆ จะสำเร็จด้วยดีและมีกำไรอย่างมาก จะได้รับความรู้หรือข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ในการทำมาหากิน ได้เอกสารหนังสือชั้นดีจากญาติมิตรหรือคู่ครองคนรัก มีโอกาสได้ทำงานหลายอย่าง แต่อาจต้องทำงานเบื้องหลังหรือทำงานอย่างลับๆ จึงจะดี อย่างไรก็ดี ท่านที่ต้องการซื้อขายที่ดินหรือลงทุนทางการเกษตร ท่านควรเร่งรีบลงมือทำให้สำเร็จในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะสนุกสนานกับญาติพี่น้อง มีสติปัญญาสูงในการกระทำใดๆ โดยเฉพาะการตอบโต้ด้วยลายลักษณ์อักษร จะชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างนุ่มนวลแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น ผู้ใหญ่และผู้มีอิทธิพลในวงสังคมต่างพากันสนับสนุนท่านในทุกๆ เรื่อง ดาวพฤหัส (๕) โคจรเดินหน้าทับลัคนา ความมีสติของท่านจะแจ่มใสและสุขุมรอบคอบมากขึ้น หากอยู่วัยเล่าเรียนก็จะผ่านการสอบด้วยคะแนนสูง แม้แต่การสอบสัมภาษณ์หรือสอบปากเปล่าต่างๆ ก็มีโอกาสสอบผ่านด้วยความมั่นใจอย่างมาก การเงินจะมาพร้อมกับความเห็นชอบของกลุ่มลูกน้องบริวาร แต่ใครที่มาจากทางไกลเชื้อเชิญไปทำอะไรที่ไหนอย่าไป
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอารมณ์อ่อนไหวง่าย แค่ดูหนังดูละครสะเทือนใจนิดหน่อยก็เป็นน้ำหู้น้ำตาได้ง่ายๆ จะเข้าไหนเข้าได้โดยเฉพาะเข้าหาเพื่อนฝูงในสังคมชั้นสูง ท่านจะกลายเป็นคนที่โดดเด่นในวงสังคม อาจเป็นเพราะท่านมีเสน่ห์ต่อบุคคลทั่วไปและเพศตรงข้าม หรือการแต่งกายที่สวยงามอ่อนหวานหรืออบอุ่นระยะนี้ท่านจะมีลาภจากความคิดสร้างสรรค์หรือสิ่งล้ำสมัยใหม่ๆ หรือของเก่าของโบราณ หากคิดจะซื้อขายเครื่องรางของขลังก็ย่อมทำได้ดีทีเดียว กับคู่ครองคนรักอาจมีความห่างเหินหรือไม่ลงรอยกันบ้าง ขอเพียงแต่ท่านไม่ใช้อารมณ์จนเกินไปและมีความอดทนอดกลั้นให้มากๆ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลงเอยด้วยดี
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีแต่เรื่องเหน็ดเหนื่อยหนักอกหนักใจ ทั้งเรื่องเพื่อนฝูง การเข้าสังคม และเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ต่างๆ และเรื่องงานของท่านก็ยังไม่สามารถดำเนินงานอย่างอิสระ มักจะต้องรับผิดชอบงานหรือภารกิจที่มีปัญหาบ่อยๆ บางทีก็เป็นงานที่จำเป็นต้องทำอย่างเหน็ดเหนื่อยทุลักทุเล แม้การเดินทางไกลจะทำให้มีเพื่อนใหม่สังคมใหม่ แต่ก็อาจเป็นปัญหาแก่ท่านเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ท่านมีสง่าราศีและบารมีมากในระยะนี้ จะสั่งงานสั่งการอะไรก็มีผู้รับฟังและปฏิบัติตามเสมอ บริวารหรือบุตรหลานจะให้ลาภ การทำธุรกิจค้าขาย การนำเสนอสินค้า การเป็นนายหน้าค้าขายที่ดิน หรือการเกษตรจะประสบความสำเร็จดี
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีดาวพฤหัส (๕) โคจรเดินหน้าในเรือนการงาน การงานจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านมากกว่าที่ท่านคิด อาจมีผู้ที่ไม่คุ้นเคยกันมาก่อนมาขอให้ท่านช่วยเหลือในงานที่ท่านไม่ค่อยถนัด แต่ท่านก็มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องงานอย่างสม่ำเสมอ ดาวอังคาร (๓) โคจรอยู่ในเรือนการเงิน ระวังจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตามอำเภอใจ หรือท่านจะกล้าจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อความพึงพอใจประเดี๋ยวประด๋าวเท่านั้น เรี่ยวแรงในการทำมาหากินจะมีมาก หรือสุขภาพร่างกายแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าดี การเจรจาต่อรองจะประสบความสำเร็จสมใจในทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องยากๆ ก็กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านทั้งสิ้น
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะทำงานทำการอย่างขยันขันแข็งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่ก็มักมีอารมณ์ฉุนเฉียว โมโหง่าย เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งจะหมดบทบาทและสูญหายไปจากความคิดคำนึงของท่านไป หรืออาจเป็นท่านเองที่ต้องเดินทางห่างบ้านห่างเรือนไประยะหนึ่ง การงานของท่านระยะนี้เสมือนทำงานเพื่อใช้กรรมเก่าเท่านั้น มิได้ทำงานเพื่อสนองความพึงพอใจในอาชีพใดๆ เกณฑ์ชะตาจะหนักกับเรื่องการค้าขายหรือการเจรจาต่อรองค่อนข้างมาก แต่ท่านมีลาภผลประโยชน์เข้ากระเป๋า หรือบางท่านอาจได้รับการปรับตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้นในระยะนี้ แต่เมื่อรับตำแหน่งแล้ว ท่านควรพูดให้น้อยหรือยังไม่ควรสั่งงานจะดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีอารมณ์หม่นหมองไม่แจ่มใส การทำงานด้านวิชาการและการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ราบรื่น งานด้านสติปัญญาที่เคยสดใสจะอับเฉาหรือก้าวถอยหลังและไม่ประสบความสำเร็จใดๆ ในระยะนี้ หากเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการจะไม่รู้เรื่องหรือคุยกับใครก็ติดๆ ขัดๆ แต่ธุรกิจการประสานประโยชน์จะไปได้ดีอย่างมาก ท่านอาจต้องทำงานที่ใช้ความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมากขึ้น มีโอกาสได้ลาภจากการเจรจา ท่านที่เป็นนายหน้าคนกลางจายสินค้าใดๆ ก็ตาม ท่านมักจะทำได้ดี ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับอาวุธ ของมีคม งานวิชาการ งานเกี่ยวกับต่างประเทศหรืองานที่ทำกับบริษัทข้ามชาติต่างๆ
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้เข้าร่วมสมาคมหรือได้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงใหม่ๆ หรือได้ร่วมทำกิจกรรมใหม่ๆ ที่สนุกสนานเฮฮา แต่อาจได้รับความขัดอกขัดใจหรืออาจถึงขั้นทำให้เสียทรัพย์และลาภผลประโยชน์บางอย่างไปอย่างน่าเสียดาย เรื่องเงินทองก็ไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างสบายใจนัก เพราะรายจ่ายของท่านมากกว่ารายรับอยู่มาก บางท่านอาจถึงขั้นต้องหาของเก่าของสะสมในบ้านไปขายก็เป็นได้ โชคไม่ค่อยดีนักในเรื่องการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ ก่อนลงนามตกปากรับคำใดๆ กับชาวต่างชาติต่างภาษา ท่านควรตรวจสอบให้รอบคอบหรือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนเสมอ ระยะนี้ศัตรูของท่านไม่เป็นตัวเป็นตนนัก
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอาจจะทำให้ผู้ใหญ่คนสำคัญในสำนักงานไม่พอใจ อาจถึงขั้นโกรธเคืองหนีหน้า เรื่อยไปจนถึงตำหนิติเตียนเลยก็ได้ แต่จะมีคนดีๆ ไปมาหาสู่ทำให้บรรยากาศรอบๆ บ้านของท่านชื่นมื่นและวงสังคมกว้างขวางยิ่งขึ้น ความเครียดวิตกกังวลจากการทำงานอาจยังไม่ทำให้สุขภาพร่างกายของท่านทรุดโทรมในตอนนี้ แต่ในระยะยาวก็ไม่แน่เหมือนกัน ดังนั้น ท่านควรลด ละ และปลงเสียบ้าง จะมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาหรือการศึกษาเล่าเรียน บางท่านอาจถึงขั้นทะเลาะวิวาทกับครูบาอาจารย์เลยก็ได้ การเจรจาเรื่องผลประโยชน์จะเป็นผลดี จาการเจรจาเรื่องตำแหน่งหน้าที่ของท่านจะไม่ให้คุณในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะหนักอกหรือลำบากใจในเรื่องญาติพี่น้อง ครอบครัว และบริวาร อีกทั้งธุรกิจติดต่อ และการประสานงานก็ไม่คล่องตัว ไหวพริบประสบการณ์ที่ท่านมีอยู่ไม่ช่วยให้การเจรจาหรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคอยู่คลี่คลายไปได้ คู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนคู่สัญญาจะเคร่งครัดกับระเบียบแบบแผนหรือเด็ดขาดกับการดำเนินชีวิตและการทำงานจนท่านมีอาการเครียดวิตกกังวลหนักขึ้น ความรักอาจไม่แนบแน่นเท่าที่ควร คนที่ไม่เคยรักใครถ้าคิดจะปลูกต้นรักระยะนี้ควรชะลอเอาไว้ก่อนดีกว่า ดาวพุธ (๔) และดาวศุกร์ (๖) ไม่ให้คุณ การตกลงในเรื่องสำคัญๆ ควรคิดให้รอบคอบและเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านควรมีชีวิตอย่างสันโดษเท่าที่จะทำได้ และไม่ควรหวังลาภยศสรรเสริญหรือการรวยทางลัดใดๆ อย่างไรก็ดี ท่านจะพาตัวไปพบกับอุปสรรคเมื่อติดต่อกับหน่วยงานราชการในระยะนี้ งานที่ท่านคาดหวังเงินก้อนใหญ่จะไม่เป็นไปอย่างที่คิด อาจพบเรื่องผิดหวังด้านรายได้หรือการใช้จ่ายที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง การเงินและตำแหน่งหน้าที่ที่คาดหวังอาจมีอุปสรรคมาก ไม่ควรพกเงินสดจำนวนมากหรือของมีมูลค่าสูงไปไหนมาไหน เพราะอาจสูญหายหรือถูกปล้นได้ง่าย มีเกณฑ์สูญเสียทรัพย์เพราะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียทรัพย์เพื่อการรักษาสุขภาพ แต่ท่านไม่ควรหลงเชื่อซื้อยาบำรุงใดๆ มากิน เพราะจะถูกหลอก