เช็กเลยราศีใด จะเดือดร้อนเพราะบริวาร และได้ย้ายบ้านหรือที่ทำงานใหม่

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไป
แต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน
จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมีเกณฑ์จะต้องเดินทางไกลอย่างกะทันหัน ไม่ควรไประบายอารมณ์กับบริวารหรือคนที่อ่อนกว่าจนเขาหนีหน้าลาออกไป ใครทำผิดต่อท่านจะถูกเอาเรื่องทันที เพราะระยะนี้ท่านชอบหาเรื่องใส่ตัวหรือชอบค้าความอยู่แล้ว และถึงแม้ท่านจะหลบหลีกแล้วก็ยังอาจถูกหาเรื่อง ถูกฟ้อง หรือถูกตั้งข้อหาได้ง่าย
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะได้ลาภจากที่ดินและพืชผลต่างๆ ที่ท่านเป็นเจ้าของเอง มิใช่นายหน้าคนกลาง ลาภก้อนใหญ่ถึงแม้จะได้เข้ามาบ้างแล้วก็คงยังอาจมีเข้ามาอีก บริวารที่ใกล้ชิดจะนำความเดือดร้อนมาให้โดยเขาอาจไปเชื่อถือผู้อื่นมากกว่าท่าน หรือบางทีพวกเขาก็เจ็บไข้ติดเชื้อกันเองทำให้ท่านเดือดร้อนวิ่งวุ่นวาย
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านที่กำลังหาผู้ช่วยงานจะได้คนต่างชาติต่างภาษามาเป็นบริวาร หรือได้รับการบริการจากชาวต่างชาติอย่างไม่คาดฝัน แต่ก็จะมีผู้คนแปลกๆ พยายามทำลายคุณงามความดีของท่าน มีเกณฑ์ได้ร่วมกิจกรรมรื่นเริงหรือมีการแสดงความยินดีกับญาติพี่น้องที่ประสบความสำเร็จ คนรักช่วยเหลือบริการท่านดี
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะแสดงเจตนาอย่างเปิดเผยที่จะทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ถ้าไม่จัดการเรื่องการงานให้เรียบร้อยหรือกระจ่างแจ้ง อีกไม่นานจะเกิดความเสียหายโดยที่ท่านไม่เต็มใจ หรืออย่างน้อยจะเป็นเหตุให้ฝ่ายตรงข้ามหยิบยกขึ้นมาโจมตีให้ท่านเสียชื่อเสียงได้ จะเกียจคร้านหรือไม่มีความคิดใหม่ๆ ในการทำงาน
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านที่โชคร้ายถูกใส่ร้ายป้ายสีมานานจะหมดทุกข์หมดโศก จะชนะคดีความและกรณีพิพาทต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่ มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงมากขึ้น ลงได้สู้แล้วไม่มีคำว่าถอย ถ้าศัตรูเป็นสุภาพชนท่านก็ไม่กังวลว่าจะชนะหรือแพ้ แต่ถ้าพวกเขาเป็นคนจำพวกอสรกุ๊ย ท่านควรหลีกหนีให้ไกลจะดีกว่า รักมีแต่ลำบาก
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะได้รับการชักชวนให้ทำงานที่ผู้อื่นไม่กล้าทำ เพราะมีคนเห็นท่านเป็นผู้วิเศษศักดิ์ ซึ่งท่านก็ไม่ทราบว่าเขาจริงใจหรือเสแสร้ง แต่พยายามออกห่างจากพวกเขาได้ก็จะเป็นการดี รายได้ดีๆ ที่มีมาจะลดน้อยลงเล็กน้อย แต่ไม่กระทบกระเป๋าท่านเท่าไรนัก ญาติพี่น้องที่ทำตัวแปลกๆ จะก่อความวุ่นวาย
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะเอาใจใส่การงาน หากว่างงานก็จะได้งานทำโดยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ มิใช่จังหวะเหมาะที่จะจัดงานเลี้ยงเพื่อเพศตรงข้ามหรือคู่ครองคนรัก เพราะอาจมีเรื่องขัดอกขัดใจกันได้ หรือเพื่อนของคนรักจะทำให้ท่านวุ่นวายได้มาก การติดต่อสื่อสารมักประสบความสำเร็จ สิ่งที่ท่านเจรจาไว้จะเป็นไปตามที่ต้องการ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านที่ต้องเสียค่าปรับหรือข้าวของแตกหักเสียหายเล็กน้อยเท่ากับฟาดเคราะห์ ซึ่งดีกว่าเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออก เพศตรงข้ามนำความสุขความสบายมาสู่ท่านเสมอ ศัตรูจะกลับตัวกลับใจกลายเป็นมิตร ควรลงทุนเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นๆ เจรจาต่อรองที่ขัดข้องตอนนี้ควรรออีกสักระยะจะดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะได้ย้ายบ้านหรือที่ทำงานไปสู่สถานที่ที่ดีกว่าเก่า ท่านที่ว่างงานจะได้งานที่ดีกว่าเดิมมาก ส่วนท่านที่ทำงานประจำอยู่แล้ว ผลงานของท่านจะเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่จนท่านทำงานอย่างสบาย ต่อไปนี้คำพูดของท่านมักก่อให้เกิดลาภผลต่อตนเอง กับคนรักมักถูกนินทาใส่ร้ายต่างๆ แต่ไม่เป็นไร
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านทำงานด้วยความลำบาก และไม่ค่อยมีกำลังใจในการทำงานต่างๆ นัก จะพูดจะเจรจาอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะเอ่ยปากเท่าไรนัก แต่อีกไม่นานทุกอย่างจะดีขึ้น จะร้อนเงินโดยเหตุที่ท่านไม่เข้าใจเพราะไม่มีอุปสรรคในการหารายได้ ทรัพย์สินส่วนตัวในสำนักงานอาจแตกหักเสียหายไปตามกาลเวลา
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะได้รับการชักชวนให้ทำงานที่ผู้อื่นไม่กล้าทำหรือต้องทำการทำงานด้วยความเสี่ยง จะลงโทษบริวารหรือเด็กในปกครองด้วยความรุนแรงไปนิดหนึ่ง จะหงุดหงิดรำคาญเอากับญาติพี่น้องหรือพูดโพล่งแข็งกระด้างเพราะเบื่อหน่ายพวกเขา ปัญหาการเงินที่มีมาจะเริ่มลดน้อยลงหรือได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านที่ไปทำอะไรผิดพลาดไว้ที่ไหนหรือกับใครก็ตาม ความเสียหายจะมาถึงท่านผ่านคู่ครองคนรัก เหตุการณ์ฉุกละหุกต่างๆ มักชอบเกิดในขณะที่ท่านไม่พร้อมหรืออยู่ตัวคนเดียว ปราศจากคนให้คำปรึกษาหารือ ความรักร้อนแรงเหมือนเตาหล่อ บางท่านจะโกรธกับคนรักโดยไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นผลเลย
