ราศีใด ศัตรูจะให้ลาภโดยไม่ตั้งใจ เลี่ยงคุยเรื่องเก่าๆ ดวงความรักเป็นสุข

ดาวกับดวง ประจำวันอังคารที่ 9 กันยายน 2568 โดย พิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น เหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น การติดต่อระหว่างท่านกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่ราบรื่น อาจโกรธกันเพราะสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขของท่านแอบไปกินอาหารหรือขับถ่ายในบ้านของเขา
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะได้รับประสบการณ์ประหลาดๆ ในเรื่องการเงินรายได้ในชีวิตประจำวัน บางเรื่องก็เพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกโดยที่ท่านไม่ทันตั้งตัว อาจได้ลาภเป็นสิ่งของชิ้นโตหรือได้เรี่ยวแรงจากญาติมิตรมาช่วยงานชิ้นใหญ่ของท่าน ระยะนี้ควรต้องระวังเรื่องการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือการใช้ความร้อนในการทำงาน
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะได้รับยกย่องจากชนหมู่มากที่มิได้เป็นญาติมิตรหรือเพื่อนสนิท แต่พวกเขานับถือและเชื่อถือในคุณธรรมของท่าน แต่งานที่ท่านทำกลับมีปัญหาอุปสรรคซับซ้อน ซึ่งท่านก็อธิบายกับใครเขาก็ไม่รู้เรื่อง ยังดีที่มีผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงชั้นดีคอยช่วยเหลือสนับสนุน ถ้ายังไม่มีผู้ช่วยงานจะได้บริวารที่ดีมีคุณภาพ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านค่อนข้างจะเอาใจใส่กับเรื่องราวของสมาชิกในครอบครัวหรือเครือญาติมากเป็นพิเศษ และส่วนใหญ่แล้วท่านยังมีความสำคัญต่อญาติพี่น้องอยู่มาก หากท่านตรากตรำทำงานบางอย่างจนสำเร็จ ท่านจะมีทรัพย์สินเป็นปึกแผ่นมั่นคงขึ้นได้ บริวารมักไม่อยู่ในโอวาทแม้ตำแหน่งหน้าที่ของเขาจะดีขึ้นก็ตาม
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะได้อยู่ในสมาคมที่มีเกียรติ แต่เต็มไปด้วยผู้คนที่กร้าวแกร่งกล้าหาญที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่จะเป็นปัญหาอุปสรรคแก่ท่านไม่มากก็น้อย หรือนำงานที่มีหลักการไม่มั่นคงมาให้ จะมีผู้นำผลงานเก่าๆ ของท่านขึ้นมายกย่องสรรเสริญ หรือพบของเก่ามีมูลค่าที่ท่านหามานาน
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะเผชิญกับศัตรูทางการงานหรือผู้แสดงตัวเปิดเผยตัวในสังคมว่าเป็นปรปักษ์กับท่าน อย่างไรก็ดี ท่านจะได้รับงานซึ่งทำให้ท่านมีบทบาทกว้างไกลในสังคม มีรายจ่ายเพื่อบุตรหลานหรือญาติมิตรเกี่ยวดอง จะมีเมตตาช่วยประคับประคองคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสกว่าให้เดินได้อย่างมั่นคง
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะขยันทำงานอย่างกระปรี้กระเปร่าเป็นพิเศษ สง่าราศีของท่านจะถูกทำให้เสียหายหรือโทรมจนเห็นได้ชัด หรือสิ่งที่ส่งเสริมเกียรติยศของท่านอาจถูกทำให้เสียไป เรื่องเกี่ยวกับบริวารบุตรหลานจะไม่มีความสงบสุขมากนัก จะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานใกล้เคียง ซึ่งระยะนี้จะสมัครสมานปรองดองกันยาก
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะมีวิถีดำเนินชีวิตผ่านเข้าไปในความวุ่นวายในเรื่องคนรักหรือหุ้นส่วน แต่ท่านกลับเกียจคร้านง่วงเหงาหาวนอนอยู่เสมอ บางครั้งเรื่องในบ้านจะมีปัญหาโต้แย้ง ระวังบริวารของท่านจะวิวาทกับผู้คนหลายคนรวมทั้งวิวาทกันเองด้วย งานที่ต้องอาศัยความร้อน ไฟฟ้า เปลวไฟ หรือของมีคมจะล้มเหลว
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านสนอกสนใจเรื่องของทรัพย์สมบัติและผลประโยชน์ของตนเองมากขึ้น แต่หากอยู่ในวัยเรียนก็อาจสนใจหารายได้พิเศษ หรือบางทีศัตรูของท่านก็ให้ลาภแก่ท่านโดยไม่ตั้งใจ การพูดถึงเรื่องเก่าๆ อาจไม่เป็นคุณในทางการงานหรือผลประโยชน์ในระยะนี้ คู่ครองจะทำให้ท่านอารมณ์ดีหรือมีความสุขดีขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านอาจออกงานสมาคมมากหน่อยเพราะมุ่งหวังลาภผลประโยชน์จากสายป่านเชื่อมโยงทางสังคม พบคนอารมณ์ร้ายๆ ที่ไม่คำนึงถึงอกเขาอกเรามาหาถึงบ้าน ถ้าท่านไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆ เหตุการณ์ร้ายๆ ก็ยังคงสงบด้วยดี แต่หากท่านไม่รู้จักอดทนอดกลั้นก็อาจเสียลาภที่ควรจะได้ไปโดยไม่คาดฝันทีเดียว
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะชักชวนญาติมิตรสนิทที่มีเงินออกกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยไม่สนใจราคามากนัก หรือยอมที่จะจ่ายแพงหน่อยเพราะท่านถูกใจที่ดินผืนนั้นอย่างมาก เพราะระยะนี้ท่านมักใช้จ่ายเงินทองตามอำเภอใจ หรือญาติพี่น้องจะทำให้ท่านเสียทรัพย์สินมากขึ้นเกินจำเป็นเพราะความเจ้ากี้เจ้าการของพวกเขา
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆ ขึ้นในสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการทำลายมากกว่าสร้างสรรค์ อาจทำบาปขึ้นโดยไม่รู้ตัว มีผู้ทำให้ท่านเสียความตั้งใจดีที่มีต่อสังคมหรือมวลชน อาการป่วยไข้เรื้อรังของท่านหรือคนที่ท่านดูแลจะยังทรงตัวหรือไม่ดีไปกว่าเดิม ความรักยังไม่เข้าที่เข้าทาง
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้เสี่ยงโชคมักผิดหวัง และไม่ว่าท่านจะพยายามสงวนท่าทีต่อสังคมสักเพียงไรก็ไม่ควรพูดหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของท่านต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นให้คนหมู่มากได้รับรู้ เพราะเขาอาจแปรเจตนาของท่านผิดไปจนเกิดความเสียหายต่อเกียรติยศของท่านได้ ถึงอย่างไร ผู้ใหญ่และคนรักก็ยังให้ลาภ