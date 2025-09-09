|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ราศีใด มีศัตรูมาก แม้แต่คนที่เป็นเหมือนญาติก็อาจขุดหลุมพรางขวางทางเอาไว้
ดาวกับดวง ประจำวันพุธที่ 10 กันยายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมีปัญหาเรื่องท้องไส้ปั่นป่วนเนื่องจากเจริญอาหารมากเกินไป หรือพยายามไม่กินอะไรเลยจนผิดหลักอนามัย ศัตรูเก่าจะหายหน้าไปหรือปรับเปลี่ยนตัวเองมาอยู่ฝ่ายท่านมากขึ้น ศัตรูใหม่ๆ ท่านก็ไม่รู้จักหรือไม่ควรให้ความสำคัญ เดินทางไกลจะได้รับความสนุกสนานหรือได้ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ที่ถูกใจ
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านได้รับความคุ้มครองที่ดีจากผู้ที่มีอิทธิพลบารมี หรือบางทีก็สติปัญญาของท่านเองที่คุ้มครองท่านอยู่ ญาติมิตรที่เป็นลูกหนี้จะขอร้องให้ท่านช่วยผ่อนปรน ซึ่งมีทางเป็นไปได้มากว่าที่พวกเขาจะขอให้ท่านช่วยลดหนี้ด้วย เพศตรงข้ามเฝ้ารอคำสารภาพรักจากท่าน จึงมิควรลังเลใจเว้นแต่ท่านจะไม่รักจริง
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมีชีวิตประจำวันที่สุขุมรอบคอบอยู่เสมอ ระยะนี้บุตรหลานหรือบริวารในปกครองมักจะทำแต่เรื่องที่ให้ลาภแก่ท่าน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ระยะนี้ท่านควรรักษาความสงบของครอบครัวเอาไว้ก่อนดีกว่า ญาติพี่น้องมีข่าวดีๆ มาบอก ช่วงนี้จะไปไหนมักถูกนินทาว่าร้ายซึ่งท่านไม่ควรสนใจ สนใจเรื่องลาภผลดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านไม่ถูกกับผู้ใหญ่ที่หวังดี พวกเขาไม่ยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ท่านกำหนดขึ้น แต่อีกไม่ช้าพวกเขาจะเปลี่ยนไป ท่านที่เบื่อหน่ายในการทำอะไรก็ไม่สะดวก หลังจากเดือนกันยายนไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นและสบายใจขึ้น ทุกอย่างจะค่อยๆ คลี่คลาย ถ้าท่านมีคดีความค้างคาอยู่ หลังจากกันยายนจะดีขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านต้องประคองใจคนรักไว้ให้ดีแล้วท่านจะมีความสุขยิ่งขึ้น แต่คนรักที่คดในข้องอในกระดูกจะแอบอ้างชื่อเสียงของท่านไปใช้ในทางทุจริต ดังนั้น ระยะนี้ควรระวังเพศตรงข้ามให้จงหนัก ยกเว้นคู่ที่อยู่กันมานานๆ ก็จะแค่เบื่อหน่ายกันให้พอหงุดหงิดหัวใจเท่านั้น ลาภผลจะลดลงหลังจากเดือนตุลาคมไปแล้ว
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านขยันขันแข็งอย่างมาก แต่บางทีอาจเป็นการบีบคั้นผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลให้ทำการตามแต่ท่านจะประสงค์และเป็นการฝืนใจพวกเขาโดยที่ท่านไม่ทราบก็ได้ สัญญาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจะผูกมัดกับท่านมาก หากท่านตกลงไปแล้วยากที่จะทำให้สำเร็จได้และยังต้องรับผิดชอบด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะหลงลืมเก่ง ซึ่งจะหมายถึงลืมทรัพย์สินลาภผลเท่านั้น อย่างอื่นๆ ท่านยังจำได้แม่นยำอยู่เสมอ แม้ไม่ลืมก็คงจะทำเงินทองหายเล็กน้อย แต่ของหายก็ยังดีกว่าถูกต้มถูกหลอก อย่างไรก็ดี ท่านมีเกณฑ์รับโชคจากหน่วยงานราชการ แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าท่านควรทำให้ลุล่วงก่อน 17 กันยายนนี้จะดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านไม่เหมาะที่จะพาคนรักและเด็กเล็กไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า เพราะถ้าจะไปก็อย่าให้คลาดสายตา เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วท่านอาจต้องห่างจากบุตรหลานหรือบริวารสักพัก ผู้ที่มุ่งมั่นมายืมเงินท่านมักผิดหวังบ้าง เพราะยามนี้ใครจะพูดเรื่องเงินกับใครต้องทำใจไว้ล่วงหน้าว่าล้มเหลว
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะได้ทำงานที่สนุกสนาน จะพบเพื่อนร่วมงานรุ่นราวคราวเดียวกันที่ไม่ได้พบกันมานาน เมื่อได้พบแล้วจะติดต่อกันไปเรื่อยๆ มีโอกาสที่จะทำกิจกรรมด้วยกันตามที่เคยตั้งใจไว้ ชีวิตมีความสุขรื่นเริงพอสมควรแก่อัตภาพ แต่มีรายจ่ายมากจนคุมไม่อยู่ ตั้งแต่นี้ต่อไปท่านควรใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากที่สุด
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านต้องใช้พลังใจมากที่จะประคับประคองกิจการให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง ศัตรูก็มีมากและเป็นคนมีสติปัญญาเสียด้วย แม้แต่คนที่เสมือนญาติก็อาจขุดหลุมพรางขวางทางท่านได้ ทำการทุกอย่างถ้าไม่รีบร้อนใจเร็วนักก็จะเป็นการดีกว่า ระยะนี้มีเค้าว่าจะทำของหาย รักยังมั่นคงเสมอ ไม่มีอะไรทำให้ผันแปร
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะพบเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันจนตั้งหลักไม่ทัน แม้ตัวท่านไม่เสียหายเลยแต่ก็จะสะเทือนใจและรู้ว่าไม่มีอะไรที่ท่านจะทำได้อีกแล้ว ระยะนี้ควรทำจิตใจให้มั่นคงไม่เสียขวัญ จนกว่าเรื่องจะค่อยๆ จางหายไปเองซึ่งใช้เวลาพอสมควร การเงินดีขึ้นหรือคงตัว แต่เดือนตุลาคมต้องระวังให้มาก
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะมีปัญหากับญาติพี่น้อง อาจต้องห่างเหินหรือหันหลังให้กันไป ไม่ควรรีบตกลงหรือให้คำมั่นสัญญาใดๆ กับเครือญาติหรือคนในบ้าน ถ้าท่านเดือดร้อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นระยะเวลานาน ช่วงนี้ควรทำดีกับคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามเอาไว้ เพราะพวกเขากำลังจะโชคดีโดยไม่เกี่ยวกับอบายมุขใดๆ