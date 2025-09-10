|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2568
ท่ านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านขยับตัวนิดเดียวก็อาจมีผู้ต่อต้านอย่างมากมาย จะหยิบจับทำอะไรมักมีอุปสรรคที่คาดคิดไม่ถึงอยู่บ่อยๆ บริวารจะพยายามช่วยให้ท่านมีความสุขหรือได้ในสิ่งที่กำลังต้องการ แต่ท่านจะใช้เวลาส่วนใหญ่ให้หมดเปลืองไปกับการสร้างศัตรูที่ไร้ประโยชน์และปล่อยให้โอกาสทองในชีวิตที่ผ่านเลยไป
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะมีภารกิจเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงอย่างใกล้ชิดและต้องแก้ปัญหาให้พวกเขาด้วย บางทีก็เป็นเรื่องเก่าๆ ที่ผ่านไปนานแล้ว หรือเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ของพวกเขา จะมีผู้พยายามยุยงหรือท้าทายให้ท่านทำการบางอย่างที่ไม่ใช่นิสัยแท้จริงของท่าน ซึ่งท่านจะคิดหลายรอบแล้วก็ตัดสินใจไม่คล้อยตามคำพูดเขา
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านที่ไม่มีงานทำและค่อนข้างจะยากจนจริงๆ หรือจนมานานๆ โอกาสจะมั่งมีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปกำลังจะมาถึง ผู้ใหญ่จะประสบเหตุการณ์ยุ่งยากและอาจต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยจากท่าน ความรักยังดี แต่คนโสดไม่ควรสารภาพรักกับใครไปทั่วหรือบริหารเสน่ห์มากนัก เพราะจะวุ่นวายมาก
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านอาจมีความสุขุมรอบคอบน้อยลง บางท่านอาจพร้อมที่จะทำผิดทำพลาดอยู่เสมอ การเดินขึ้นลงบันไดบ้านหรือสำนักงานอาจจะพลาดพลั้งง่ายๆ สมาชิกในบ้านหรือคนรับใช้ที่ท่านเคยใช้สอยได้สะดวกจะทำของเสียหายหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของท่าน แต่หากท่านยังขัดสนจะมั่งมีและโชคดีขึ้นมาก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะเป็นคนถือเนื้อถือตัวมากขึ้น เพราะเกียรติยศที่เพิ่งได้มาค้ำคอท่านอยู่ ผู้ที่ยังไม่ได้ถูกยกตำแหน่งทางสังคมอะไร ท่านก็อาจได้ในเร็ววันนี้ ถึงวิกฤตทางการเงินที่ก่อขึ้นในอดีตจะเบาบางลง แต่เหตุชะตาชีวิตด้านอื่นๆ กลับสวนทาง ระวังการทำสัญญาใจใดๆ แม้ท่านคิดว่าแน่นอน แต่อาจพลิกผันไปก็ได้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านอยู่ห่างๆ จากคนที่เคร่งเครียดหรือวิตกกังวลจนเกินเหตุจะกลับเป็นผลดีแก่ชีวิตของท่านเอง จะขยันขันแข็ง และพยายามทำตามหน้าที่ของตนโดยไม่หวังอะไรใดๆ และไม่ก้าวก่ายบทบาทของผู้อื่นจะดีที่สุด จะได้ลาภจากทางไกลหรือได้ลาภเป็นของขลังของเก่าโดยไม่คาดฝัน คนโสดควรรักตัวเองไว้ก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะเกียจคร้าน ทำอะไรที่ต้องใช้พละกำลังและความขยันมักไม่ค่อยสำเร็จ บางทีอาจไปติดพิธีการอันล่าช้ายืดยาดน่าเบื่อหน่ายจนท่านหมดกำลังใจไปตามตื๊อเลยทีเดียว เรื่องราวความรักคงมีอุปสรรคและปัญหาที่จะต้องทนทุกข์และเผชิญหน้าด้วยความกล้าหาญ ส่วนคนรักของท่านก็ชอบหาเรื่อง
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะเสียจังหวะในการดำเนินชีวิตตามปกติเพราะทำอะไรใจเร็วไป หรือแสดงอาการโมโหมากเกินไป ความเป็นไปของท่านระยะนี้จะทำให้ผู้ใหญ่ที่ปรารถนาดีต่อท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจรู้สึกเศร้าสลดและตีตัวออกห่าง อีกทั้งบริวารก็อาจไม่มีมาช่วยเหลือกิจการงานเหมือนอย่างเคย แต่เรื่องรักยังร้อนแรง
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านดีทุกอย่าง แต่เรื่องลาภผลประโยชน์อาจไม่ค่อยสอดคล้องกับความต้องการ หรือมีเรื่องให้ท่านตกอกตกใจเรื่องทรัพย์สิน ทำให้ความสัมพันธ์หรือความรักอาจสะดุดไปเล็กน้อย ยังไม่ควรริเริ่มเรียกหุ้นส่วนคู่สัญญามาทำข้อตกลงใดๆ ภายในสัปดาห์นี้ ท่านที่มีคู่หรือสมรสแล้ว ความรักจะไม่ค่อยเต็มร้อย
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีอุปสรรคในการวางโครงการ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับผู้ใหญ่ในทางการงานที่สูงกว่าเจ้านายโดยตรงของท่าน ถ้าจะจัดตั้งบริษัทการค้าหรือทำการสิ่งใดที่กฎหมายบังคับให้ต้องขออนุญาตให้เรียบร้อย การสอบวัดความรู้ความสามารถยังไม่ควรหวังผลเลิศให้มากนัก ความรักมีแค่ความคิดคำนึง
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านที่ต้องเสียอะไรไปอย่าเพิ่งเสียใจเพราะจะได้สิ่งที่ดีมีค่าเหนือกว่านั้นมากนักมาแทนที่ ส่วนท่านที่โชคดีในการศึกษาและการทำงานไปแล้วอาจมีโอกาสน้อยลง บุตรหลานที่กลับจากต่างประเทศนำลาภเล็กๆ น้อยๆ มามอบให้ แต่ท่านกลับดีใจมากเพราะค่าของน้ำใจคนซึ่งสูงกว่าราคาข้าวของเงินทองนัก
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านไม่พอใจเรื่องเงิน จะมีรายจ่ายผูกพันรายการหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว หรือซื้อของผ่อนส่งที่ไม่ค่อยมีประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันหรือการทำงานของท่าน บางทีอาจเป็นเพียงความรู้สึกขณะที่ทำเอกสารทางการเงินเท่านั้น ความเป็นอยู่ในหมู่พี่น้องที่เคยระส่ำระสาย ระยะนี้จะค่อยๆ ดีขึ้นต่อท่านมาก