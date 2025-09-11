ลัคนาราศีใด ความนิยมเชื่อถือจะมากขึ้น รักชื่นมื่น มีโอกาสได้ลาภอย่างฟลุคๆ ค่อนข้างบ่อย

ดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 โดยพิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิด ทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั)ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านยังต้องหนักใจเรื่องเลือดลมและสุขภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ไม่ควรเที่ยวเตร่หามรุ่งหามค่ำหรือดื่มสุราเครื่องดองของเมาจนครองสติไม่ได้ ผลประโยชน์ที่ท่านทอดทิ้งจะมีผู้ช่วยดูแลเป็นอย่างดีอย่างเหลือเชื่อ ถ้าพบรักแท้แล้วจะดีวันดีคืน แต่ถ้าท่านยังไม่พบที่ถูกใจก็จะพบได้ในเร็ววัน
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะทำเพื่อประโยชน์ของหุ้นส่วนผู้ร่วมงานให้คู่ครองหรือเพศตรงข้ามให้ได้รับความสบายใจ ผลบุญที่ท่านได้แสดงออกต่อบุคคลเหล่านั้นจะช่วยให้ท่านมีผู้ไปมาหาสู่มากขึ้น และจะนำมาซึ่งลาภผลเงินทองที่มาด้วยความบังเอิญมากขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี ท่านอาจมีรายจ่ายมากขึ้นแบบกระเป๋ารั่วทีเดียว
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง ทำให้ผู้ที่ตามมาข้างหลังวุ่นวายกันตามสมควร จะมีข้อขัดข้องในการทำงานเล็กๆ น้อยๆ ถูกติฉินนินทาจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีแต่ไม่มีกำลังจะทำอะไรท่านได้ การงานทั้งอาชีพและงานสังคมสงเคราะห์พอไปได้ ระยะนี้อุปสรรคศัตรูไม่เข้มแข็งเท่าดวงชะตาของท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านอาจพบว่าผู้ใหญ่ในสำนักงานคุกคามท่านโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพอสมควร แต่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอาจจะยุ่งหนักขึ้น จะทำความผิดเพราะพูดเล่นกับผู้ใหญ่ใจร้ายที่ไม่มีอารมณ์ขัน การเดินทางเพื่อการศึกษาเล่าเรียนไม่ค่อยสะดวก รักไม่อับเฉา แต่คนรักมักอยู่ห่างไกล
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านไปไหนมาไหนจะมีผู้คนยกมือไหว้หรือให้ความเคารพนับถือไม่ว่าจะแต่งตัวปอนๆ อย่างไรก็ตาม อีกทั้งความนิยมเชื่อถือในตัวท่านจะมีมากขึ้นด้วย กับเพศตรงข้ามที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวอย่างชู้สาวระยะนี้จะมีแต่เรื่องดีๆ หรือมีข่าวดีมาสู่ท่านทั้งนั้น ท่านคิดหรือฝันอะไรก็จะได้มาครอบครองตามใจง่ายๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะไม่ยอมให้ใครมาลูบคมเล่นง่ายๆ ว่ายน้ำลงเรือ หรือแม้แต่เดินข้ามสะพานอะไรๆ ก็ไม่ปลอดภัยควรระวังอุบัติเหตุเอาไว้ด้วย ท่านต้องการสิ่งใดแล้วไม่ได้หรือได้ไม่ตรงกับความประสงค์ควรปรับเข้าหาเหตุการณ์อย่ามัวแต่รอให้สิ่งเหล่านั้นปรับตัวเข้าหาท่าน ความรักชื่นมื่น ท่านกับคนรักกลมเกลียวกัน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านไม่ค่อยมีความขัดแย้งกับผู้ใดและไม่มีผู้ใดทำให้ท่านไขว้เขวไปจากความมุ่งหมายดั้งเดิมได้ การกู้ยืมสะดวก รวมทั้งมีโอกาสจะได้ลาภอย่างฟลุคๆ ค่อนข้างบ่อยอีกด้วย จะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศโดยไม่ตั้งใจและไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรให้วิตกกังวลระหว่างเดินทาง ความรักให้ความสุขดี
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัว มีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องหรือได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งหากท่านดันทุรังเชื่อตามนั้นด้วยความดื้อรั้นก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือในภูมิปัญญาของท่าน ซึ่งจะมีผลร้ายทำให้งานยุ่งยากวุ่นวายมากกว่าที่คิด จะสะเทือนใจเพราะเรื่องกระแสเงินสดหรือศัตรูเก่าจะกลับมา
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะได้เดินทางหรือพบบุคคลที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทใหม่ๆ ในสังคมหรือวงงานของท่าน จะกระทำสิ่งที่ท่านเองไม่คาดคิด มีเรื่องให้เสียทรัพย์ทำให้ท่านยิ้มไม่ใคร่ออกหรืออาจขุ่นใจอยู่หลายวัน ญาติมิตรนำอาวุธหรือของมีคมมามอบให้เป็นของขวัญ จะพบสตรีผู้ใหญ่ในหมู่เครือญาติที่อุปถัมภ์ค้ำชูท่านได้
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านอยู่กับญาติพี่น้องไม่ค่อยมีความสุข บริวารคนรับใช้และผู้ใต้บังคับบัญชาจะโชคไม่ดีและพากันเจ็บไข้ได้ทุกข์ ศัตรูที่เป็นคนจริงไม่ค่อยมีจะมีแต่พวกเหลาะแหละไม่เป็นโล้เป็นพายก่อความรำคาญให้เท่านั้น ตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือผลักดันให้ท่านเป็นพิเศษกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะได้รับประโยชน์จากการเล็งผลเลิศในกรณีคาดหมายเหตุการณ์ห่างไกลหรือยังไม่เกิดขึ้น ทำอะไรก็ตามที่ท่านทำดีแล้วจะมีผู้กระทำซ้ำโดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ใดๆ ของสังคม มีผู้พยายามเลียนแบบท่านในเรื่องสำคัญอันหนึ่งแต่ทำได้ไม่ดีเท่ากับท่าน และจะไม่มีภูมิคุ้มกันพอที่จะปกป้องตนเอง
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีมิตรภาพใหม่ๆ ที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อนฝูงไม่ค่อยสบายหรือมีเรื่องวุ่นวายต่างๆ นานาลาภผลประโยชน์แม้มีเข้ามาอยู่บ้างก็มีรายจ่ายค่อนข้างมากอนึ่งท่านจะสอบแล้วหรือยังไม่สอบ และไม่ว่าจะสอบอะไรก็ตามจะตั้งความหวังสูงนักไม่ได้ ท่านคงได้แค่พอผ่านมาตรฐานทั่วไปได้เท่านั้น