|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ราศีใด ต่อไปนี้ลาภผลจะไหลมาเทมา หรืออาจได้ก้อนใหญ่ทีเดียวเลยก็ได้ : ดาวกับดวง วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านเต็มใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อไปพบกับความสำเร็จ และไม่ว่าจะเดินทางไปไกลแค่ไหนก็ตามถ้าคิดว่าเป็นเรื่องไปหาความสุขหรือไปพักผ่อนร่างกายก็จะดีกับตัวท่านเองอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ยังไม่ควรทำอะไรเสี่ยงๆ เช่น ขับรถเร็วหรือเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยง เพราะระยะนี้ท่านมีเกณฑ์หาเรื่องใส่ตัวง่าย
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านเลือดลมไม่ค่อยดี อาจเจ็บป่วยหรือเป็นลมในห้องน้ำหรือที่อื่นๆ ได้ง่าย หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองคนรักจะเข้มแข็งขึ้นและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคทุกรูปแบบ ผู้ใหญ่ที่เคยขัดขวางการทำงานของท่านจะกลับใจมาสนับสนุนเร็วๆ นี้ ดังนั้นท่านไม่ควรแตกหักกับผู้ใหญ่ให้เสียประโยชน์จะดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมีความสุขกายสุขใจกับเพื่อนฝูงหรือการทำกิจกรรมเรียนรู้ใหม่ๆ รวมทั้งลาภผลของท่านก็อาจต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อีกด้วย การคบค้าสมาคมจะนำโชคมาให้ ญาติพี่น้องจะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าชื่นชมของครอบครัว แต่ควรระวังบุตรบริวารจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะได้รับบัตรเชิญไปร่วมในงานบุญงานกุศลหรืองานร่วมชุมนุมสังสรรค์ที่สนุกสนานและด้วยความพึงพอใจ สังคมของท่านจะกว้างและสูงขึ้นไปอีก ลาภผลรายได้ในระยะนี้ผันแปรตามความทุ่มเทและความสนใจในงานของท่าน อย่างไรก็ดี เมื่อท่านได้ทรัพย์มาก็มักใช้จ่ายตามใจตนเองอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการและการต่างประเทศต่างๆ อาจได้ทดลองทำงานในตำแหน่งหน้าที่ใหม่ๆ อาจมีสินค้าตัวใหม่ที่เพิ่งตกลงใจจะขาย จะมีอนาคตค่อนข้างสดใส การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ในระยะนี้ยังได้ผลพอสมควร แต่ความรักและการคบค้าสมาคมไม่ค่อยดีนัก
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมักฝันเฟื่องเรื่องการงานมากกว่าเรื่องอื่นๆ ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีความสำเร็จไม่มากนัก แต่ต่อไปนี้ลาภผลของท่านจะไหลมาเทมาหรืออาจได้ก้อนใหญ่ทีเดียวก็ได้ ไม่ว่าจะเจรจาหรือประสานงานกับใครก็ตามควรตั้งความหวังไว้ในระดับต่ำสุดเอาไว้ก่อน เพราะช่วงนี้เรื่องร้ายๆ ที่ไม่คาดฝันอาจเกิดกับท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะลำบากใจในเรื่องการเจรจาหรือการติดต่อสื่อสารที่มีอุปสรรคทำให้การตัดสินใจเด็ดขาดทำได้ยาก ปัญหาต่างๆ มักจะมีจุดเด่นและจุดด้อยพอๆ กัน มักมีเรื่องติดขัดอย่างกะทันหันไม่ทันตั้งตัว จนโอกาสเดินทางไกลอาจหลุดลอยไป รวมทั้งเรื่องเสี่ยงโชคแบบฟลุคๆ คงเกิดได้ยาก บุตรบริวารดีจนน่าชื่นใจ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะเจรจาปัญหาหนี้สินและการประสานงานจะมีความสำเร็จหรือคาดหวังได้มากขึ้น จะมีความสามารถในการทำงานสร้างสรรค์หรือทำให้ตนเองโดดเด่นในสังคมมากขึ้น ระวังการคบหาผู้มีอิทธิพลทางวิชาการเอาไว้ให้ดี โดยเฉพาะท่านที่กำลังทำงานกับองค์กรใหญ่ ผู้ใหญ่อาจไม่สามารถช่วยท่านได้อีก
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านมีรายรับเข้ามาบ้างบางส่วน แต่ก็มีเรื่องหรือบุคคลที่กำลังรอใช้เงินงวดนี้อยู่ คงไม่มีพอให้เหลือเก็บเท่าไรนัก การเสี่ยงโชคเล่นหุ้นเล่นหวยระยะนี้แทบไม่มีโอกาส หุ้นส่วนคู่สัญญาจะเคร่งครัดเร่งรัดเอากับท่านจนกระทั่งเกิดความแตกร้าวได้ง่ายๆ งานเอกสารหนังสือสำคัญจะผิดพลาดทำให้ท่าน
เดือดร้อน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะคอยติดตามดูแลผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของท่านอย่างเต็มที่ มักเอาใจจดจ่อคาดหวังกับลาภแบบฟลุคๆ ซึ่งท่านก็พอมีรายได้พอปรนเปรอความสุขให้แก่ตัวเองและคนใกล้ชิดอย่างกว้างขวาง อาจริเริ่มงานใหม่หรือได้รับความสำเร็จจากงานที่ท่านทำอยู่ หากว่างงานจะได้งานใหม่เร็วๆ นี้
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้เรื่องงานจะเกิดเรื่องวุ่นวายตื่นเต้นให้ท่านต้องออกมาแก้ข่าวหรือแก้ไขสถานการณ์กับคนหมู่มาก ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนของท่านจะเข้มแข็งขึ้น คู่สัญญาที่ว่าจ้างท่านก็จะเอาจริงเอาจังกับคุณภาพงานในทุกๆ ส่วน ซึ่งท่านต้องอดทนเพื่อการจัดการในทุกๆ ด้านที่ดีขึ้น ความรักที่ไม่ดีจะพาให้สุขภาพเสื่อมโทรมไปด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านควรยอมงอยังดีกว่ายอมหัก เพราะศัตรูของท่านเข้มแข็งมากและบริวารที่เคยสนับสนุนก็หนีหาย ท่านต้องคิดว่าการล้มวันนี้ยังมีวันที่จะลุกขึ้นสู้ ยังไม่ควรรื้อหรือซ่อมแซมบ้านเรือนในระยะนี้ เพราะมักเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือเรื่องวุ่นวายต่างๆ ได้ง่าย การเสียเงินหรือข้าวของแตกหักจะสะเดาะเคราะห์ไปได้