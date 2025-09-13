ราศีใดในรอบสัปดาห์นี้ จะได้ลาภสองต่อ หรือรู้ในสิ่งที่ผู้อื่นไม่รู้ ซึ่งจะนำความสดชื่นมาให้เป็นอันมาก : ปุสาคโม (14-20 กันยายน 2568)
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้รับการเสนอผลประโยชน์จากผู้ที่มีท่าทางน่าสงสัยหรือสิ่งของที่ได้รับมาไม่สามารถบอกที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจน ทางที่ดีสำหรับท่านคือไม่รับหรือรับแล้วคืนเขาไปให้เด็ดขาด ระยะนี้ขอให้สงสัยโชคดีหรือโอกาสดีที่ท่านได้รับสักหน่อยก่อนการแสดงความดีใจอย่างเต็มที่จะดีกว่า อย่างไรก็ดี โชคลาภการเสี่ยงแบบฟลุคๆ ยังพอมีโอกาสได้อยู่ แต่ไม่ใช่การพนันขันต่อ เล่นถั่วโปหรือตีไก่ใดๆ จะมีเพื่อนฝูงมากหรือได้รับการติดต่อจากเพื่อนใหม่ๆ มากมาย อาจได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางราชการ ซึ่งจะมีการช่วยเหลือเกื้อหนุนกันต่อไป เรื่องรักๆ ใคร่ๆ มักจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงใหม่ที่เพิ่งพบเจอ
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีความคิดแปลกใหม่ที่ค่อนข้างโลดโผนไม่เหมือนใคร อาจแต่งเนื้อแต่งตัวให้เป็นที่สนใจของชาวบ้านมากขึ้น แต่หากต้องแสดงทัศนคติและวิชาการก็จะมีผู้สนใจอย่างกว้างขวางเช่นกัน มีจิตตานุภาพแข็งแรงมั่นคงและอดทนบึกบึนโดยไม่รู้ตัว แต่เรื่องการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานยังหวังมากนักไม่ค่อยได้ อาจถูกผู้คนที่มีฐานะต่ำกว่าดูถูกดูหมิ่นโดยไม่มีเหตุอันควร หรือแม้ท่านแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยของราคาแพงอย่างไรก็อาจมีคนคิดว่าท่านใช้ของปลอมได้ อย่างไรก็ดี จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่มีปัญญาวิชาการและคุณธรรมสูง ความรักห่างหายไป แต่ท่านอยู่คนเดียวได้สบาย
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีวิถีชีวิตที่เข้าสู่จังหวะใหม่ที่แจ่มใสรุ่งโรจน์ จะมีความสุขกับหน้าที่การงานใหม่ๆ หลังปลายสัปดาห์ไปแล้วจะมีหลายเรื่องที่มีความสุขสนุกสนานให้ท่านทำ แต่ควรระวังข่าวสารที่ไม่เป็นจริง หรือเนื้อหาข่าวบอกอย่างแต่ท่านกลับเข้าใจเป็นอีกอย่างก็ได้ ศัตรูไม่แข็งเกร่งและหมดสภาพที่จะสู้กับท่านอีกต่อไป ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวจะมีหน่วยงานหรือสถาบันทางราชการรองรับ ท่านจะอยู่โดยสงบกับญาติพี่น้องที่มีฐานะความเป็นอยู่สูงกว่า ผู้ที่ติดต่อสัมพันธ์กับท่านระยะนี้ล้วนมีชื่อเสียงและปัญญาระดับครูบาอาจารย์ ท่องเที่ยวที่ไหนก็จะสนุกสนานได้เต็มที่ มีโอกาสได้เดินทางไกลเป็นหมู่คณะกับคู่ครองคนรัก
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านไม่ค่อยมีอิสระในการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์นัก ถ้ามีสิ่งผิดพลาดไปบ้างก็คงเพราะท่านไม่ค่อยรอบคอบหรือทำอะไรใจเร็วจนเกินไป ตามประสาคนที่ดาวพฤหัส (๕) โคจรอยู่ในเรือนชะตาที่เสีย เมื่อคิดเริ่มต้นทำกิจการงานอะไรก็ตามอาจขาดความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ทำให้ขาดความสันทัดจัดเจนที่จะได้รับจากผู้มีประสบการณ์ ท่านจะใจไม่ค่อยสงบ อาจขี้โมโห ทำตัวเป็นนักเลงโตไปบ้างบางที ถ้าไม่หลงงมงายไปกับเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้บางเรื่องก็จะดี ไม่ควรมือเติบซื้อข้าวซื้อของหรือจ่ายเงินลงทุนจำนวนมากๆ ราวปลายสัปดาห์ท่านจะมีบริวารเพิ่มขึ้น ผู้ที่มีคู่ครองแล้วอาจได้บุตรตามที่คาดหวัง
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจิตใจวกวนอยู่กับเรื่องลาภผลประโยชน์ที่ค่อนข้างผันผวน อีกทั้งเรื่องรายจ่ายยังเป็นปัญหาหนักอกท่านอีกด้วย แต่เงินลงทุนจะกลับคืนหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถและความซื่อสัตย์กตัญญูของท่านเท่านั้น ความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอาจจะเกิดกับท่านไปในทางที่สบายใจมากขึ้น ควรทำตัวทำใจตามสบายไม่ต้องเคร่งเครียด การงานจะได้รับความร่วมมือและให้ผลประโยชน์ที่ดี อย่างไรก็ตาม ท่านกจะต้องหลีกให้พ้นเรื่องอารมณ์และทิฐิมานะ เพราะจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ท่านเสียประโยชน์ได้มาก คนรักมักจะจุกจิกจู้จี้และเจ้าอารมณ์กับท่านเป็นประจำ ถึงอยู่ใกล้ก็มีเหตุให้หมางเมินกัน
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้ลาภสองต่อหรือรู้ในสิ่งที่ผู้อื่นไม่รู้ก็ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำความสดชื่นมาให้ท่านเป็นอันมาก จะมีสติปัญญาและความรอบคอบนำทางชีวิตทำให้ท่านทำอะไรผิดพลาดน้อย ถึงแม้ระยะนี้ท่านอาจมีเรื่องหนักๆ เข้ามาให้กระทบกระเทือนจิตใจอยู่บ้าง แต่โดยรวมแล้วโชคชะตาของท่านยังดีอยู่มาก ระวังจะทะเลาะวิวาทกับคนสนิทจนเรื่องลุกลามทำให้ถูกผู้คนตำหนิต่างๆ นานา อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ควรใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย สร้างหนี้สิน หรือยุ่งเกี่ยวกับการเงินของผู้อื่นโดยไม่มีหน้าที่โดยตรง เพราะกิเลสอาจครอบงำเรื่องการเงินของท่านได้ง่าย เรื่องรักควรต้องระวังให้มากๆ ตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์นี้เป็นต้นไป คนรักมักดื้อดึง
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีพันธะภาระที่ต้องทำรวมกับหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองคนรักค่อนข้างมาก ซึ่งหากท่านไม่มีธุรกรรมอะไรกับพวกเขาเลย ท่านก็จะเอาใจใส่พวกเขามากๆ โดยที่ตนเองก็สบายใจที่จะทำด้วย การนัดหมายต่างๆ บางทีท่านหลงลืมมีเหตุให้นัดซ้อนเสียเวลาเดินทางไปโดยไม่ใช่เหตุอันควร ควรระมัดระวังความคิดเห็นของตนที่อาจแตกต่างหรือขัดแย้งกับเครือญาติ ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องการเมือง ศาสนา หรือบาดแผลในอดีตกับญาติพี่น้อง การลงทุนแบบเสี่ยงๆ หรือการเสี่ยงโชคยังไม่ถูกชะตากับท่านนักในระยะนี้ เรียกว่าถูกหวยรวยหุ้นยากก็ว่าได้ คู่ครองคนรักว่าอะไรท่านก็มักว่าตามเขาอยู่แล้ว
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะเสียผลประโยชน์จากความคิดกลับไปกลับมาของท่านเอง ทางที่ดีหากเกิดเหตุการณ์จำเป็นที่ท่านต้องปรับเปลี่ยนแผนงานสำคัญใดๆ ท่านควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เอาไว้ก่อนจึงจะดี ระยะนี้ไม่ควรเชื่อการตัดสินใจของตนเองมากนัก เพราะระยะนี้ดาวอังคาร (๓) ดาวประจำราศีของท่านโคจรในเรือนวินาศ ทำให้ชาวราศีกันย์อาจคิดผิดคิดพลาดหรือหาเรื่องใส่ตัวได้ง่าย รวมทั้งท่านอาจขาดความสุขุมรอบคอบหรือใจเร็วเกินไปในหลายๆ เรื่อง ช่วงนี้ก็อาจมีสติปัญญาและความรู้น้อยกว่าพวกมิจฉาชีพ อย่างไรก็ดี เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ก็ยังเป็นความหวังให้ท่านพักใจได้ไม่น้อยเลย
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะถูกทักทายจากคนที่อาวุโสกว่ามากๆ หรือคนที่มีความสำคัญระดับครูบาอาจารย์ บริวารหรือคนรับใช้ที่ไว้ใจได้จะนำลาภมาให้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่อาจจะมาในรูปแบบที่ไม่ธรรมดาหรือท่านต้องเสียอะไรไปก่อนจึงจะได้มา ระยะนี้ชาวราศีธนูไม่มีดาวสำคัญโคจรในเรือนทุสถานภพเลย ท่านจึงเหมือนนกหงส์หยกหลุดออกจากกรง มีชีวิตอิสระไร้อุปสรรคขัดขวางใดๆ มีเงินทองรายได้ยังคงไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก แต่อาจมีรายจ่ายอันเนื่องมาจากการเข้าสังคมหรือมีภาษีสังคม การสัญญาว่าจะให้อะไรกับใครควรเปรียบเทียบกับรายได้เสียก่อน ความรักมักเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของครอบครัว
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมึนงงสับสนเล็กน้อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่ยังส่งผลกับความรู้สึกของท่านในปัจจุบัน งานในหน้าที่ที่ท่านจำเป็นต้องรับผิดชอบจะเกิดความขัดแย้งอย่างน่าเบื่อหน่าย เพื่อนฝูงที่ร่วมงานหรือหุ้นส่วนคู่สัญญาก็ไม่เอาใจใส่หรือเข้าขากับท่านได้ไม่ดีนัก กับผู้อาวุโสหรือครูบาอาอาจารย์ไม่ว่าท่านจะทำอะไรพวกเขาก็ยังไม่เป็นประโยชน์กับท่านในระยะนี้ แต่หลังจากเดือนกันยายนไปแล้ว ผู้ใหญ่จะเริ่มให้คุณแก่ท่านอย่างมาก แต่ระยะนี้ท่านไม่เหมาะกับกิจการใดๆ ที่ต้องอาศัยความสุขุมรอบคอบและความสวยงามเยี่ยงศิลปะบริสุทธิ์ต่างๆ เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ก็ไม่ค่อยจะสมหวังเช่นกัน
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะเคร่งเครียดกับการติดสินใจที่ผิดพลาดของตนเองพอสมควร บางท่านอาจเครียดเพราะหาเครื่องรางของขลังและพระเก่าๆ ที่เก็บไว้อย่างดีเสียหายหรือไม่พบ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับระยะนี้มักเชื่อถือไม่ค่อยได้ โดยเฉพาะข่าวสารที่ได้รับจากเพศตรงข้ามหรือคู่สัญญา บางทีเขาอาจไม่ได้ตั้งใจพูดเท็จกับท่าน แต่เหตุการณ์ผันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนพวกเขาปรับตัวปรับคำพูดไม่ทันก็เป็นได้ ท่านควรรักษาวาจาและกิริยาให้ดีเสมอต้นเสมอปลายจึงจะได้รับความเคารพนับถือจากบุตรหลานและบริวาร อาจต้องเดินทางไกลอย่างกะทันหันหรือเข้าๆ ออกๆ เพราะบ้านของท่านต้องการการซ่อมแซม
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตัวเป็นคนหลายบุคลิกหรือต้องเผชิญหน้ากับผู้คนที่หลากหลายแตกต่างกันมากๆ อาจเป็นเพราะท่านมีตำแหน่งหน้าที่การงานเพิ่มขึ้น มีสง่าราศีจับจะพูดจาอะไรก็มีเสน่ห์จนมีผู้คนอยากเข้ามาทำความรู้จักกับท่านมากขึ้นก็ได้ อย่างไรก็ดี ไม่ควรใช้ไหว้วานเพื่อนฝูงโดยคิดว่าเขามีกำลังความสามารถเพียงพอ เพราะอาจเป็นเหตุให้พวกเขาเบื่อหน่ายได้ง่าย หากเป็นเพื่อนใหม่ๆ ท่านควรดูแลเอาใจใส่พวกเขาอยู่ห่างๆ เพราะหากทำให้พวกเขาใกล้ชิดกับท่านเกินไป ท่านอาจอึดอัดหรือไม่ชอบหน้าเขาขึ้นมาเฉยๆ ก็เป็นได้ รวมทั้งไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสวยๆ งามๆ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ