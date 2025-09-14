วันนี้ ราศีใดเสี่ยงจะเสียเงินเพราะถูกหลอก พยายามตั้งสติอย่าอารมณ์เสีย ระวังการเดินทาง-แพ้อาหารเครื่องดื่ม

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง ประจำวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านไม่ควรตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์ใครในเรื่องชะตาชีวิตของใคร เพราะหากท่านได้ประสบด้วยตัวเองแล้วท่านอาจจะเข้าใจและเห็นใจผู้นั้นได้มากขึ้น ระยะนี้ท่านพูดจาอะไรก็จะมีคนหมั่นไส้ริษยา ทำอะไรดีๆ จึงควรทำเงียบๆ ไม่ควรป่าวประกาศให้ผู้อื่นรับทราบจะดีกว่า เพราะจะถูกแล่เนื้อเถือหนังนินทา
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะเห็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นประหลาดใจ และเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำงานที่ต้องอาศัยลูกล่อลูกชนแบบนักบริหาร ซึ่งจะทำให้การงานของท่านก้าวหน้าต่อไป อย่างไรก็ดี ท่านควรพยายามรอบคอบและมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาก็จะเป็นการดี ช่วงนี้จะมีลาภจากเอกสารต่างๆ หรือการนำทรัพย์ไปทำให้งอกเงย
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมีสติปัญญาเป็นอาวุธ มีความรอบคอบไม่ประมาทกับอะไรก็ตาม ซึ่งการทำหน้าเข้มขึงขังก็เท่ากับตัดไม้ข่มนามไปในตัว ใครจะมาขอสตางค์หรือขอความรักเล่นๆ ไม่จริงจังจะได้คิดให้หนักและไม่เห็นท่านเป็นหมูตุ๋นในหม้อง่ายๆ ความรักกับครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ท่านจึงไม่ควรเจ้าชู้ให้มากเกินไป
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านรักตนเองมากขึ้น แต่ของมีค่าในบ้านกลับแตกหักเสียหาย ความคิดเห็นของท่านค่อนข้างละม่อมละไมและเป็นไปในทางผ่อนหนักให้เป็นเบา จะพูดหรือออกความเห็นใดๆ ด้วยความเห็นอกเห็นใจและอ่อนไหวเสมอ อย่างไรก็ดี ท่านควรเกรงใจผู้สูงวัยหรือผู้ใหญ่ให้มาก ผู้ร่วมงานจะเข้ากับท่านได้มากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีกิจการงานบ้านเข้ามามากกว่าปกติ มิตรสนิทหรือคนใกล้ตัวขอร้องให้ท่านทำการที่ท่านไม่ชอบหรือฝืนคุณธรรมส่วนตัวของท่าน กระแสเงินยังไม่สัมพันธ์กับกระแสงาน ท่านเองควรระวังลมพายุและการแพ้อากาศให้ดี ไม่ควรกลับบ้านดึกหรือเที่ยวกลางคืนโดยไม่จำเป็น ระวังวิวาทกับคนรักรุนแรง
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมีเค้าว่าจะเสียเงินเพราะการเสี่ยงและจะถูกทำให้เชื่อถือในเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็ได้ บริวารจะทำให้สะเทือนใจด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง การยกย่องลูกหลานบริวารเกินไปทำให้พวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ ครั้นทำไม่ได้บริวารจะรู้สึกอับอายเพราะเสียหน้าและขัดเคืองผู้ที่ใกล้ชิดได้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะโกรธง่ายถ้ามีใครหรืออะไรมาทำให้ขัดใจนิดเดียวจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ แต่ก็หายเร็ว ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ ก็ไม่ดีต่อพลานามัยและจิตใจของท่านเพราะการโกรธนั้นทำให้สูญเสียพลังงานเท่ากับการวิ่งแข่งเป็นหลายร้อยเมตรทีเดียว ถ้าท่านระงับอารมณ์ร้ายๆ ได้ท่านก็จะรู้สึกสบายตัว
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะสับสนได้ง่ายไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม พยายามทำตามหน้าที่ตามความสันทัดจัดเจนของตนเองเป็นดีที่สุด อะไรแปลกใหม่มาอย่าเพิ่งผลีผลามจับต้องเพราะท่านอาจจะไม่เคยชิน ควรต้องลองศึกษาในแบบลูบๆ คลำๆ ไปก่อน สิ่งของถ้าเสียหายหรือสูญหายไปแล้วจะหายไปเลย งานต้องใส่ใจให้มาก
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่และพฤติกรรมในสายตาของผู้อื่นแต่ตามความจริงแล้วท่านยังไม่ค่อยมีอะไรดีขึ้นมากนัก เหมือนเวลาอรุณรุ่งแสงเงินแสงทองส่องฟ้าพอเห็นลายฝ่ามือได้เพียงรางๆ อย่างไรก็ตาม มีเค้าว่าชาวราศีนี้บางท่านจะกระทำตนเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ใช้จ่ายเงินทองกันอุตลุด
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านเดินทางไม่สะดวก จะแพ้สารที่เจือปนในอาหารหรือเครื่องดื่ม บริวารเป็นคนเรื่อยเปื่อยออกเที่ยวเตร่แล้วไม่ค่อยกลับบ้าน ท่านเองอาจถูกกล่าวหาหรือนินทาว่าร้าย อย่างไรก็ตาม ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ข้อกล่าวหาเพราะคนส่วนมากชอบฟังและเชื่อคำนินทา รักษาความรักให้มั่นคงแล้วจะมีความสุข
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะรู้สึกกระตือรือร้นในเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัว แต่กลับไม่ประทับใจหรือรู้สึกโรแมนติกกับเพศตรงข้ามที่พบเจอเท่าที่ควร รู้สึกอยากคบเป็นเพื่อนฝูงกันมากกว่า ซึ่งถ้าท่านไม่คาดหวังความรักหวานซึ้งมากก็คงดี ความอดทนแบบอึดทึกทนมากขึ้น ทำอะไรใช้แรงงานหรือโชคลาภจะทำได้ดี
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะมีรายจ่ายส่วนตัวมากเป็นพิเศษ การเดินทางใดๆ ที่ไปกับเพื่อนฝูงมักจะไปไกลเกินกว่าที่ท่านคิด ถ้าเดินทางระยะใกล้จะพบเห็นปรากฏการณ์หรือพิธีกรรมแปลกๆ ซึ่งแม้ไม่ร้ายแต่ก็ไม่นับว่าดี เรื่องลาภผลประโยชน์จะทำให้ท่านตื่นตกใจและท่านอาจปวดเศียรเวียนเกล้าอย่างยิ่ง วิสัยทัศน์ไม่ค่อยดี