ราศีใด ได้ลาภแบบฟลุคๆ จะมีคนที่ไม่ได้เจอนานๆ เอาของกำนัลมาให้ มีเรื่องดีๆ เกิดซ้ำ

ดาวกับดวง วันอังคารที่ 16 กันยายน 2568 โดยพิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิด ทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั)ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านไร้ซึ่งโชคลาภจากการเสี่ยงใดๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีประมูล หรือกะเก็งกำไรใดๆ ก็ตาม จะหวังพึ่งสิ่งที่ผ่านไปแล้ว หรือการได้มรดกตกทอดของเก่าโบราณยังพอได้ แต่จะหวังพึ่งการเจรจาต่อรองนั้นยังทำได้ยาก ถ้าซื้อของเก่าของขลังราคาแพงระยะนี้อาจได้ของแท้ แต่อาจมีราคาไม่แพงนัก รักมักเกิดกับบริวาร
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะรู้สึกมีอาการปวดเมื่อยตามตัวและข้อเท้า ถ้าไม่หาทางรักษาจะลุกลามต่อไปอีก แม้จะไม่รุนแรงแต่ก็ทำให้ท่านรำคาญ หรือเสียบุคลิกได้ ท่านที่ไม่มีรายได้ประจำขอให้อดทนต่อไปอีกเล็กน้อย แต่หากมีเจ้านาย ความสัมพันธ์กับเจ้านายจะดีขึ้น ท่านที่มีคู่ครองคนรัก แม้รักไม่เป็นรสก็ควรปรุงรสให้หนัก
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ ของบุตรบริวาร และในที่ทำงานจะมีผู้ใหญ่คอยจับตาดูพฤติกรรมของท่านเป็นพิเศษ ถึงอย่างไรไม่ควรปล่อยตัวตามสบายจนไม่ระมัดระวัง ท่านที่มีคู่แล้วและประสงค์ที่จะรับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องก็มีโอกาสดีอยู่ไม่น้อยเพราะพวกเขากำลังโชคดี
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะไม่กระตือรือร้น หรืออาจเดินทางผิดพลาด ไม่ควรยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาโดยง่าย ควรทำภารกิจอย่างสุขุมรอบคอบถูกต้อง จะมีลาภใหญ่เกิดขึ้นแก่ท่านในอีกไม่นาน บางท่านอาจได้รับตำแหน่งหน้าที่ที่ใหญ่โตกว่าแต่ก่อนอย่างไม่ทันตั้งตัว ซึ่งญาติพี่น้องมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านระวังอารมณ์ขุ่นมัวที่เกิดจากความอ่อนไหวในตัวเองและเพศตรงข้ามเอาไว้ด้วย ถึงแม้เลือดลมจะดี แต่คู่ของท่านจะทำให้ใจร้อนได้ง่ายๆ อีกทั้งยังมีเกณฑ์อุบัติเหตุไม่น้อยเหมือนกัน อย่างไรก็ดี คนโสดที่จะปลูกต้นรักในระยะนี้ก็เป็นโอกาสอันดี เสียแต่ว่าท่านไม่ควรแสดงอาการอ่อนไหวมากจนเกินไป
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมีโชคชะตาเหนือกว่าชาวราศีอื่นเกือบทุกราศี แต่ถ้าท่านไม่เคยมีลาภใหญ่อะไรเลยจริงๆ ก็อาจจะได้อย่างอื่นที่มหัศจรรย์และช่วยให้เป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้น ท่านจะนึกถึงคนที่รอคอยความช่วยเหลือจากท่านเสมอ และจะมีโอกาสช่วยเขาไม่น้อย เครือญาติอาจมีเรื่องร้อนๆ น่าตื่นเต้นกระทบถึงท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านอาจจะต้องอดทนกับคนโหดเหี้ยมและปากร้าย ระยะนี้คับใจอย่างไรก็ต้องอดทน เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเศรษฐกิจตกต่ำ หางานยาก และทำอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่น แต่ท่านที่มีคู่แล้วและประสงค์ที่จะรับความช่วยเหลือจากคู่ครองคนรักก็มีเกณฑ์ที่ดี
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะเดินทาง หรือมีกิจการเกี่ยวข้องกับทางไกล จะสั่งซื้อของ หรือส่งของไปยังต่างประเทศ เรื่องเงินที่เสียการทรงตัวจะดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยหลังจากเดือนนี้เป็นต้นไป ยังไม่ควรต่อเติมตกแต่งบ้าน หรือสรรหาที่อยู่อาศัยใหม่ในปีนี้
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านควรระวังความหงุดหงิดฉุนเฉียวของเพื่อนฝูงจะทำให้ตกอกตกใจได้ หรืออาจตกอยู่ในภาวะตัดสินใจไม่ถูกเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดจากทางไกล สิ่งของที่ท่านเตรียมเอาไว้ให้เพื่อนฝูง หรือการเดินทางจะมีแต่ความสิ้นเปลือง แต่ท่านยังมีทรัพย์เดิมอยู่มาก จะไม่เดือดร้อนใดๆ คนรักจะเข้ามาช่วยงานท่านได้ดี
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านอาจได้ลาภอย่างฟลุคๆ อาจมีผู้ที่ท่านไม่ได้พบมานานๆ นำของกำนัลมามอบให้ หรือนำมารดน้ำดำหัวให้ชื่นใจ การงานอาชีพของท่านยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าไรนัก เหตุการณ์ดีๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจะเกิดขึ้นซ้ำ ท่านที่โสดมานานอาจพบคนที่ถูกใจ หรือได้คนรักหลังจากกลางเดือนตุลาคมไปแล้ว
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะหลงทาง หรือหลงอะไรสักอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิต ญาติพี่น้องและบริวารระดับบุตรหลานจะไม่ค่อยใส่ใจท่าน หรือทำตัวห่างเหินไป แต่ผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชาจะทำให้ท่านรู้สึกอบอุ่นใจกับพวกเขาไปอีกนาน ท่านที่เดือดร้อนเรื่องเงินและกำลังหาทางออกอยู่ครั้งนี้จะพบช่องทางที่พ้นเคราะห์ไปได้
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะได้รับผลกระทบจากรายจ่ายในยอดเล็กๆ แต่เมื่อเก็บเอามาคิดแล้วก็อาจทำให้เสียขวัญได้ จะมีความกังวลในเรื่องเงินทองรายได้ หรือการติดต่อธุรกิจ มีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม หรือต้องซื้อหาเครื่องใช้มาใหม่ตามความจำเป็นในชีวิตประจำวัน แต่ในเรื่องการเงินจะมีผู้ใหญ่ค่อยสนับสนุนอยู่