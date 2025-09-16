ราศีใดจะถูกติฉินนินทาจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี การเดินทางไกลช่วงนี้ได้รับความสะดวกสบาย มีทุนในการเดินทาง
ดาวกับดวง วันพุธที่ 17 กันยายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะถูกหมิ่นเกียรติหรือถูกผู้ที่มีฐานะต่ำกว่าลบหลู่นินทาว่าร้าย ลูกน้องบริวารหรือบุตรหลานในปกครองดื้อรั้นหัวแข็ง หรือก่อเรื่องวุ่นวายต่างๆ นานา ลาภผลเงินทองอาจต้องทำการรีไฟแนนซ์หรือจัดระเบียบใหม่ ชาวราศีนี้มีโชคดีทางการงาน และอาจได้ลาภผลประโยชน์จากงานที่ท่านสำเร็จไปแล้ว
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมีความวิตกกังวลกับเรื่องคดีความต่างๆ ถ้าหากยังไม่มีคดีความก็ควรดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง เพราะเรื่องที่ไม่คาดฝันจะเกิดกับท่านได้ง่าย สุขภาพโดยทั่วๆ ไปไม่ค่อยแข็งแรง โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ คนโสดอาจโชคไม่ดีเรื่องเพศตรงข้าม หรือรู้สึกไม่ถูกกับเพศตรงข้ามเท่าที่ควร
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านก้าวเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ อย่างมั่นคง แต่อาจทำให้บริวารชาวต่างชาติต่างภาษาที่ต้องติดต่อสื่อสารกันวุ่นวายตามสมควร หากว่างงานจะได้งานในไม่ช้า หรืออาจมีรายได้เพิ่มเติมหลังจากสิ้นเดือนกันยายนไปแล้ว และการงานทั้งอาชีพและงานทางสังคมจะเจริญรุ่งเรืองดี รักมักอยู่ในหมู่เพื่อนฝูง
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านที่สอบวัดความรู้แล้วหรือยังไม่ได้สอบจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ยาก หรือท่านต้องพยายามมากกว่าเพื่อนฝูงหลายเท่า แต่จะมีโชคดีทางการเข้าสังคมหรือการคบเพื่อนใหม่ ศัตรูที่เป็นคนจริงไม่ค่อยมี จะมีแต่พวกผู้ใหญ่ในสำนักงานที่มักมอบหมายงานที่ไม่เป็นโล้เป็นพายหรือไม่ก้าวหน้าแก่ท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีความสุขสบายมาก คิดอะไรเกี่ยวกับการเงินก็สมความปรารถนาเป็นส่วนมาก บริวารที่เคยช่วยหรือกิจการงานมานานๆ จะช่วยเหลือท่านเสมือนเป็นญาติพี่น้องคนหนึ่ง จะได้รับผลประโยชน์จากการบำเพ็ญคุณงามความดีหรือการทำบุญตามสมควรแก่อัตภาพ ยกเว้นเรื่องที่ดินและการเกษตรไม่ค่อยดี
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่ท่านปรารถนามานานแล้ว การได้ไปเที่ยวหาซื้อสิ่งของหรือการเดินทางไกลจะได้รับความสุข ท่านที่ยังแข็งแรงอาจชอบเที่ยวอย่างชนิดหัวหกก้นขวิดทีเดียว ความรักยังอำนวยประโยชน์ให้ท่านได้บ้าง ถึงอย่างไรคู่ครองคนรักก็ยังคงก่อประโยชน์ทางการงานให้ท่านได้อีกนาน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะต้องวุ่นวายกับเรื่องของบุตรบริวารในปกครองมากสักหน่อย ไม่ควรให้เด็กเล็กคลาดสายตาเด็ดขาด เพราะอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นกับบุตรหลานได้ง่าย บริวารอาจทำอะไรลับๆ ล่อๆ ซึ่งท่านควรตรวจสอบให้ดี ญาติพี่น้องจะพบแต่ความเจริญ ถ้าท่านไม่ริษยาเขาก็จะสบายใจกับพวกเขาได้อย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะถูกติฉินนินทาจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่ไม่มีกำลังจะทำอะไรท่านได้แล้ว เดินทางไกลในช่วงนี้จะได้รับความสะดวกสบายหรืออย่างน้อยท่านก็มีทุนเดินทาง บางทีอาจพบกับปัญหาชวนให้คิดหรือความรู้ใหม่ๆ ที่ทำให้ตื่นตาตื่นใจอย่างไม่คาดคิด จะใช้เงินในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือลงทุนกับการทำงาน
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะเดินทางหรือพบบุคคลสำคัญที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในสังคม แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างท่านจะไม่กล้าทำในสิ่งที่ท่านวางแผนเอาไว้ การเงินติดขัดหรือไม่พอใช้ ทำให้ท่านยิ้มไม่ใคร่ออกหรืออาจขุ่นข้องหมองใจไปหลายวัน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านอาจต้องจดจ่ออยู่กับการแก้ปัญหาในงานหรือสำนักงานของท่านค่อนข้างมาก ญาติมิตรนำเครื่องประดับบ้านที่ทำด้วยไม้มามอบให้เป็นของขวัญมีค่า สตรีที่เป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวจะดูแลเอาใจใส่ท่านอย่างดี บริวารคนรับใช้และผู้ใต้บังคับบัญชาจะพากันเจ็บไข้ได้ทุกข์จนพากันลาพักร้อนหลายคน
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะกระทำสิ่งที่ท่านเองไม่คาดคิด จะพบเห็นเหตุการณ์แปลกๆ คงต้องอดทนต่อความเคร่งเครียดในงานหรือปัญหากับผู้ใหญ่ต่อไป ถึงอย่างไรก็ต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวและกำลังใจอย่างพอดู บ้านช่องที่อยู่อาศัยหรือเรื่องเก่าๆ จะเป็นอีกปัญหาที่รอแก้ไข
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ปัญหาต่างๆ จะหาผู้ให้ความช่วยเหลือด้วยความเมตตาได้ยาก ต้องเพิ่มความพยายามให้หนักเข้าไว้จึงจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ศัตรูคู่แข่งก็ไม่ลดราวาศอกเอาเสียเลย การแสวงหาความสงบทางใจจะช่วยท่านได้มาก