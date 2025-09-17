ราศีใด วันนี้ มีเกณฑ์พบรักใหม่ ได้โชคจากของสะสม ระวังพวกสีเทาๆ ที่ทำตัวเป็นผู้หวังดีมาวุ่นวาย

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมีศัตรูที่รู้ตัวดีอยู่แล้ว พวกเขาสามารถทำอะไรท่านได้อย่างมาก ถ้าท่านเป็นคนอ่อนไหวง่ายกว่าคุณธรรมจะทำให้พวกเขาแกล้งท่านได้ง่ายหรือสนุกยิ่งขึ้น ทางที่ดีอย่าไปมีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆ กับคนเหล่านั้นดีกว่า ระวังจะเกิดวิวาทกับเพื่อนร่วมรุ่นหรือผู้ที่อายุน้อยกว่า อีกทั้งอาจเสียหายเรื่องการพูดอีกด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านยังไม่เหมาะที่จะร่วมหัวจมท้ายกับใครเป็นกิจลักษณะ เป็นช่วงเวลาที่กิจการงานของท่านจะเริ่มเดินหน้าและนำความเป็นปึกแผ่นในด้านทรัพย์สินเงินทองมาสู่ท่านตามควรแก่อัตภาพ แต่เรื่องการงานบางอย่างท่านมักเห็นกงจักรเป็นดอกบัว เพราะจะมีพวกสีเทาๆ ที่ทำตัวเป็นผู้หวังดีมาวุ่นวายกับท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านทำอะไรก็ตามด้วยใจจริงจะทำให้จิตใจของท่านสงบนิ่งมากขึ้น มีเกณฑ์พบรักในงานสังคมหรือหลงรักเพื่อนใหม่ๆ ควรระวังโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆ ระยะนี้บริโภคอาหารที่มาจากทางไกลหรืออาหารฝรั่งที่ท่านไม่คุ้นเคยควรระวังให้มากๆ ไม่ควรใช้บ้านช่องของท่านเป็นสถานที่ก่ออบายมุขใดๆ ทั้งสิ้น
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะมีโชคจากความสวยความงาม งานศิลปะที่สะสม เสื้อผ้า ของเก่า หรือของมือสองต่างๆ ระวังจะทะเลาะกับผู้ใหญ่ที่ปรารถนาดีกับท่านในเรื่องเล็กๆ ที่ไร้สาระ งานเอกสารหนังสือหรือสัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะนี้จะไม่เป็นคุณกับท่านเท่าที่ควร เพื่อนร่วมงานที่จากไปจะกลับมาใหม่พร้อมความสำเร็จ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะมีงานเข้ามาในลักษณะที่ทำให้ท่านโดดเด่นกว่าคนอื่นในสังคม ถ้ามีอุปสรรคด้านการเล่าเรียนควรแก้ไขภายในสิ้นเดือนนี้ แต่ท่านไม่ต้องวิตกกังวลใดๆ จนเสียสุขภาพ สิ่งสำคัญในตอนนี้คือท่านควรทบทวนการใช้ชีวิตของตนเองอยู่เสมอ เพราะอาจพลั้งเผลออ่อนไหวมากเกินไปเพราะผู้อื่นได้ง่าย
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมักจะเกิดความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นกับผู้ที่เกเรกว่าท่าน แต่การพูดการเจรจาของท่านจะทำให้สถานการณ์เป็นประโยชน์แก่ท่านได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับความปลอดภัยของตำแหน่งหน้าที่การงาน อะไรที่ท่านไม่เข้าใจอย่างแท้จริง ท่านไม่ควรนำไปพูดอย่างจับแพะชนแกะเป็นอันขาด เรื่องรักหวังนักไม่ได้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านขัดแย้งกับใครก็ตามพวกเขามักจะอ้างผู้ใหญ่เข้ามาข่มรัศมีของท่านด้วย ถ้าท่านเอาเรื่องเขาก็จะเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตไม่จบง่ายๆ อดีตที่ผ่านไปแล้วก็ควรให้แล้วกันไป ไม่เอากลับมาวิตกกังวลอีก ควรระวังความยุ่งยากในการติดต่อเกี่ยวกับเงินสด อย่างไรก็ดี การงานของท่านกำลังจะรุ่งเรือง
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะร้อนเงินเพราะปัญหาเรื่องสุขภาพ ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับบุตรหลานหรือบริวาร การสังสรรค์ข้ามวันข้ามคืนหรือดื่มสุรายาเมามากทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมรวดเร็ว การรับบริวารใหม่แล้วเปลี่ยนเอาคนเก่าออกโดยที่เขาไม่มีความผิดท่านไม่ควรทำ อย่างไรก็ดี คนโสดอาจได้ชาวต่างชาติมาช่วยรักษายาใจ
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านอาจได้ทำหน้าที่ใหม่ที่เกี่ยวกับงานเก่า แต่อาจเป็นงานที่ค่อนข้างเป็นทางการหรือต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวมากกว่าเก่า ระยะนี้เรื่องเก่าๆ จะนำความเสียหายมาให้ท่านได้ไม่มากก็น้อย อาจเป็นเหตุทำให้ท่านพลาดโอกาสดีจากเรื่องทางไกลต่างๆ คนรักจะพยายามช่วยงาน แต่อาจช่วยได้เพียงเล็กน้อย
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะยุ่งกับเรื่องการเงินหรือผลประโยชน์ที่ควรจะได้ เรื่องนี้จะมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายฝ่าย ถ้าท่านไม่พอใจคนรับใช้หรือลูกจ้างอยู่แล้ว ท่านจะสบโอกาสให้เขาออกไปเองอย่างบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น เป็นช่วงเวลาที่ได้เปลี่ยนม้ากลางศึกสมใจ แต่ไม่ควรไปทำดีกับเพื่อนใหม่มากกว่าเพื่อนที่คบกันมานานๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านพบว่าเรื่องเงินสดจะกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ท่านต้องเผชิญหน้ากับญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวอย่างคาดไม่ถึง หากท่านมีเรื่องเดือดร้อนคงจะหวังพึ่งพาผู้ใหญ่ได้ยาก จะออกปากขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินจากผู้ใหญ่คงทำได้ยาก ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองไม่ว่าระดับใด
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านพบอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ ในการเข้าสังคมหรือต้องอาศัยความร่วมมือจากเพื่อนฝูง ถ้าไม่ระวังหรือแก้ไขอาจเป็นเรื่องเสียหายกับตัวท่านได้พอสมควร จะเสียลาภหรือเสียโอกาสเกี่ยวกับสิ่งของชิ้นใหญ่เคลื่อนที่ได้ยาก เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ ต้นไม้ใหญ่ ที่ดิน หรือทรัพย์จากดินต่างๆ รักมีอุปสรรคมาก