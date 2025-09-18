ลัคนาราศีใด ทำอะไรก็ได้รับเครดิต-ความนิยมชมชื่น คนรักจะโชคดี มีลาภก้อนใหญ่รออยู่

ดาวกับดวง ประจำวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 โดย พิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไป
แต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน
จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดหรือเกิดอุบัติเหตุทางการสื่อสารเพราะท่านพูดไปเรื่อย รวมทั้งมิตรภาพอาจผิดพลาดเพราะท่านปากไวเกินไปและไหวพริบปฏิภาณน้อยไปหน่อย อาจมีอาการเจ็บตาหรือเจ็บคอ แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรท่านก็หายเป็นปกติได้โดยเร็ว ความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่จะดี
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านทำอะไรก็ตามจะได้รับเครดิตและความนิยมชมชื่นอย่างมาก บรรยากาศรอบด้านจะช่วยให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น จะมีผู้รื้อฟื้นเรื่องเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีความในทางที่เป็นคุณแก่ท่าน ไม่ควรทำอะไรเสี่ยงๆ เรื่องสุขภาพ หรือตรากตรำทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำ เพราะท่านจะป่วยได้ง่าย
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านที่สอบชิงทุนในสถาบันการศึกษาสำคัญมีเกณฑ์สมหวัง อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สมหวังก็มิได้หมายความว่าจะไม่มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับท่านเสียเลย เพราะในโลกมนุษย์ สิ่งที่เราหวังนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องได้รับเสมอไป ชีวิตคนเรามีค่าก็เพราะว่ามีความหวัง คนรักของท่านมีโชคดีและดำเนินชีวิตได้มั่นคง
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านมีคนในบ้านป่วยไข้เล็กน้อยแต่จะสามารถรักษาให้หายได้โดยเร็ว ได้ลาภเล็กๆ น้อยๆ จากทางไกล แต่ควรระวังเรื่องไม่คาดฝันที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับท่าน อาจพบเจอรังปลวกหรือแมลงรำคาญในบ้านจำนวนมาก จะทำของหายหรือเสียหายจนซ่อมไม่ได้หลายรายการ รักต้องสุขุมให้มากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือจังหวัดที่ห่างไกล แต่ไปไม่นานก็กลับมาพร้อมกับความสุขและความหวัง มีพลังในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้และค่าบริการต่างๆ ที่ติดค้างท่านอยู่มากกว่าที่คาดหมายไว้ ระยะนี้การซ่อมแซมบ้านเรือนยังไม่สะดวกนัก สิ่งที่ใช้แล้วจะนำมาใช้ได้ใหม่
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมีความสุขสนุกสนานในความเป็นอยู่ของตนเอง มีเงินสดไม่ควรบอกผู้อื่นเพราะจะถูกขอความช่วยเหลือโน่นนี่เสมอ ซึ่งท่านไม่ควรใจอ่อนจนตนเองเดือดร้อน ไม่ควรซื้อสิ่งของต่างๆ มากักตุนไว้โดยไม่มีความมุ่งหมายที่ชัดเจน อาการป่วยของใครก็ตามที่ท่านช่วยเหลือหรือดูแลอยู่จะดีขึ้นมากอย่างรวดเร็ว
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะได้บริวารที่ดีมาช่วยเหลือการงานทั้งที่บ้านและที่ทำงาน มีค่าใช้จ่ายเรื่องการสื่อสารสูงผิดปกติ หรืออาจมีการสื่อสารที่ไม่ค่อยตรงตามความประสงค์ ต้องเจรจาแล้วเจรจาอีกผู้รับสารจึงจะเข้าใจ จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างมาก คนโสดจะได้เลือก แต่ถ้ามีคู่แล้วคนรักของท่านจะวุ่นวายใจจนนั่งไม่ติด
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจำเป็นจะต้องเก็บหลักฐานทางการเงินให้มิดชิด มีโอกาสใช้จ่ายเงินง่าย ควรมีสติในการใช้เงินอยู่เสมอ เพราะท่านจะซื้อโน่นซื้อนี่เพียงเพราะเห็นโฆษณาครั้งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ดี ท่านมีลาภก้อนใหญ่รออยู่ หรือเป็นลาภก้อนเล็กอย่างลาภปากหรือของฝากเล็กน้อย แต่รวมกันแล้วก็เยอะพอสมควร
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะเผชิญหน้ากับเพศตรงข้ามที่เป็นคนประเภทเดียวกันหรือเข้ากับท่านได้อย่างดี เนื่องจากท่านจะต้องวางตัวอยู่บนหลักการ ท่านอาจกลายเป็นครูบาอาจารย์ของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ไปไหนมาไหนไม่มีใครดูหมิ่นดูแคลนท่านได้ ไม่ควรคบหาเพื่อนที่ดื่มสุรายาเมาอย่างขาดสติหรือเป็นนักเลง
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะได้เข้าไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องที่สนิทสนมหรือมีญาติมาช่วยงาน ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อท่านจะนำพาศัตรูมาเหยียบถึงบ้านหรือพื้นที่ของท่าน ซึ่งอาจจะเป็นการบั่นทอนความก้าวหน้า อย่างไรก็ดี ชีวิตประจำวันต่างๆ ยังคงเป็นปกติ หากมีสติและใจเย็นเข้าไว้จะช่วยให้ท่านชนะทุกสถานการณ์
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านอาจจะมีการตัดญาติขาดมิตรกับบางคนที่ท่านทนไม่ไหวอีกต่อไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเรื่องที่ดินที่อยู่ที่อาศัย หรือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับญาติพี่น้องของท่านเองอย่างรุนแรง ไม่ว่าท่านจะทำอะไรมักจะถูกขัดขวางโดยนโยบายของผู้นำชุมชน ซึ่งหากเกิดอะไรขึ้นขอให้อดทนเอาไว้ให้มากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะหมดความสุขในการดำเนินชีวิตหรือไม่ค่อยได้อยู่บ้านไปอีกสักพักใหญ่ จะก้าวไปสู่การเผชิญหน้าอย่างองอาจกับอุปสรรคต่างๆ นานาที่ฝ่ายตรงข้ามหยิบยื่นให้ จะอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนที่แตกแยก ศัตรูเก่าจะวนเวียนมาหาท่านอีกครั้ง ระวังการผิดใจกับหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองคนรักไว้ด้วย