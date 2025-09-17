ดวง-โหราศาสตร์

สมาคมโหร เปิดดวงการเงิน โชคหล่นทับ ได้จับเงินก้อนใหญ่

เมื่อวันที่ 17 กันยายน สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดดวงการเงินโชคลาภ ส่งท้ายเดือนกันยายน 2568 ดังนี้

วันอาทิตย์

เงินทองที่ติดขัดจะเริ่มเห็นทางออก หรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ แต่ให้ระวังการเจรจาผลประโยชน์ โชคลาภมาจากญาติผู้ใหญ่

วันจันทร์

ปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้น มีโอกาสใหม่ ๆ เข้ามาหรือได้รับเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิด โชคลาภมาจากบ้านที่อยู่อาศัย

วันอังคาร

มีโชคลาภจากงานที่กำลังจับอยู่ ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า สิ่งที่ลงทุนไปก่อนหน้าได้รับกำไรดี โชคลาภมาจากเพื่อนเก่าที่ไม่เจอมานาน

วันพุธ (กลางวัน)

มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ มรดก หรือของมีค่ามาแบบฟลุค ๆ แต่ให้ระวังคนมาขอยืม โชคลาภมาจากญาติที่เป็นผู้หญิง

วันพุธ (กลางคืน)

การเงินลื่นไหลมีใช้จ่ายแบบสบาย ๆ หาเก่ง ใช้เก่ง และมีโอกาสได้รับข่าวดีที่รอคอย โชคลาภมาจากการแข่งขัน

วันพฤหัสบดี

เหนื่อยยากแต่มีใช้ไม่ขาดมือ จุดแข็งคือเป็นคนหาเงินเก่ง ไม่เกี่ยงงาน ต้องระวังสุขภาพ โชคลาภมาจากการเดินทางท่องเที่ยว

วันศุกร์

เงินทองสะพัด มีรายได้เข้ามาจากหลายช่องทาง เป็นช่วงขาขึ้นและสร้างตัวสำเร็จง่าย โชคลาภมาจากการทำบุญให้บรรพบุรุษ

วันเสาร์

มีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตทำให้หาเงินได้ง่าย แม้ติดขัดก็จะได้รับการช่วยเหลือเสมอ ขอให้ขยันทุ่มเท โชคลาภมาจากการออกงานสังคม