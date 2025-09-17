สมาคมโหร เปิดดวงการเงิน โชคหล่นทับ ได้จับเงินก้อนใหญ่
เมื่อวันที่ 17 กันยายน สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดดวงการเงินโชคลาภ ส่งท้ายเดือนกันยายน 2568 ดังนี้
วันอาทิตย์
เงินทองที่ติดขัดจะเริ่มเห็นทางออก หรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ แต่ให้ระวังการเจรจาผลประโยชน์ โชคลาภมาจากญาติผู้ใหญ่
วันจันทร์
ปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้น มีโอกาสใหม่ ๆ เข้ามาหรือได้รับเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิด โชคลาภมาจากบ้านที่อยู่อาศัย
วันอังคาร
มีโชคลาภจากงานที่กำลังจับอยู่ ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า สิ่งที่ลงทุนไปก่อนหน้าได้รับกำไรดี โชคลาภมาจากเพื่อนเก่าที่ไม่เจอมานาน
วันพุธ (กลางวัน)
มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ มรดก หรือของมีค่ามาแบบฟลุค ๆ แต่ให้ระวังคนมาขอยืม โชคลาภมาจากญาติที่เป็นผู้หญิง
วันพุธ (กลางคืน)
การเงินลื่นไหลมีใช้จ่ายแบบสบาย ๆ หาเก่ง ใช้เก่ง และมีโอกาสได้รับข่าวดีที่รอคอย โชคลาภมาจากการแข่งขัน
วันพฤหัสบดี
เหนื่อยยากแต่มีใช้ไม่ขาดมือ จุดแข็งคือเป็นคนหาเงินเก่ง ไม่เกี่ยงงาน ต้องระวังสุขภาพ โชคลาภมาจากการเดินทางท่องเที่ยว
วันศุกร์
เงินทองสะพัด มีรายได้เข้ามาจากหลายช่องทาง เป็นช่วงขาขึ้นและสร้างตัวสำเร็จง่าย โชคลาภมาจากการทำบุญให้บรรพบุรุษ
วันเสาร์
มีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตทำให้หาเงินได้ง่าย แม้ติดขัดก็จะได้รับการช่วยเหลือเสมอ ขอให้ขยันทุ่มเท โชคลาภมาจากการออกงานสังคม