สมาคมโหรฯ ตัดเกรดดวงการเงิน-โชคลาภ เดือนก.ย. 7 วันเกิด ใครขาขึ้น-มีโอกาสสร้างตัว

สมาคมโหรฯ ตัดเกรดดวงการเงิน-โชคลาภ เดือนก.ย. 7 วันเกิด ใครขาขึ้น-โอกาสสร้างตัว
ผ่านพ้นมาแล้วครึ่งเดือนกับ เดือนกันยายน 2568 หลังจากบ้างก็คอตกเสี่ยงโชคงวดที่ผ่านมาก็แห้วเช่นกัน สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ เปิดดวงการเงิน โลคลาภ ของทั้ง 7 วันเกิด ส่งท้ายเดือนดังนี้
วันอาทิตย์ : เงินทองที่ตัดขัดจะเริ่มเห็นทางออก หรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ แต่ให้ระวังการเจรจาผลประโยชน์ โชคลาภมาจากญาติผู้ใหญ่
วันจันทร์ : ปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้น มีโอกาสใหม่ๆ เข้ามา หรือได้รับเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิด โชคลาภมาจากบ้านที่อยู่อาศัย
วันอังคาร : มีโลคลาภจากงานที่กำลังจับอยู่ ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า สิ่งที่ลงทุนไปก่อนหน้า ได้รับกำไรดี โชคลาภมาจากเพื่อนเก่าที่ไม่เจอมานาน
วันพุธ (กลางวัน) : มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ มรดกหรือของมีค่ามาแบบฟลุคๆ แต่ให้ระวังคนมาขอยืม โชคลาภมาจากญาติที่เป็นผู้หญิง
วันพุธ (กลางคืน) : การเงินลื่นไหลมีใช้จ่ายแบบสบายๆ หาเก่ง ใช้เก่ง และมีโอกาสได้รับข่าวดีที่รอคอย โลคลาภมาจากการแข่งขัน
วันพฤหัสบดี : เหนื่อยยากแต่มีใช้ไม่ขาดมือ จุดแข็งคือเป็นคนหาเงินเก่ง ไม่เกี่ยงงาน ต้องระวังสุขภาพ โชคลาภมาจากการเดินทางท่องเที่ยว
วันศุกร์ : เงินทองสะพัด มีรายได้เข้ามาจากหลายช่องทาง เป็นช่วงขาขึ้นและสร้างตัวสำเร็จง่าย โชคลาภมาจากการทำบุญให้บรรพบุรุษ
วันเสาร์ : มีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตทำให้หาเงินได้ง่ายแม้ติดขัดก็จะได้รับการช่วยเหลือเสมอ ขอให้ขยันทุ่มเท โลคลาภมาจากการออกงานสังคม