|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ราศีใด การงานราบรื่น การเรียนการสอบจะดีทั้งหมด การเงินได้มากอย่างคาดไม่ถึง : ดาวกับดวงวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะพบอุปสรรคขัดแย้งในการสื่อสาร ซึ่งท่านจะรู้สึกว่าก่อศัตรูเพิ่มมากขึ้น จะมีบุตรบริวารชอบก่อเหตุการณ์ให้เกิดความขัดแย้งแก่ท่านอย่างที่ท่านนึกไม่ถึง หมดความจำเป็นสำหรับหมู่คณะที่ท่านทำงานกับเขาหรือเคยเป็นหุ้นส่วนของพวกเขา การงานของท่านมาถึงยุคที่ต้องปรับปรุงให้ก้าวทันโลก
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านควรระวังสุขภาพทางกายจะเริ่มเป็นปัญหาหรือประสบอุบัติเหตุที่ท่านเป็นผู้กระทำเอง ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงเงินตราออกจากกระเป๋าไปบ้าง ถึงอย่างไร รายได้ของท่านยังดีมากไปอีกระยะหนึ่ง แต่การตรากตรำงานหนักจะส่งผลให้สุขภาพจิตของท่านไม่ปลอดโปร่ง ควรหลีกเลี่ยงการสมาคมกับคนเกเร
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านทำการงานราบรื่น การเรียนการสอบจะดีทั้งหมด รวมถึงท่านที่มุ่งหมายที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปย่อมมีโอกาสที่ดี หากยังหางานทำไม่ได้จริงๆ ท่านหาอะไรเรียนได้ก็เรียนไปก่อน เพราะจะประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันใกล้ การเงินได้มากอย่างคาดไม่ถึง แต่ก็ใช้จ่ายมากจนไม่มีเหลือเก็บ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะพบมิตรภาพใหม่ๆ มากมายและหลากหลายอย่างมาก ซึ่งหากพวกเขามีแต่เรื่องที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี เรื่องความสุขระยะนี้จะลดน้อยถอยลง ถึงอย่างไรอีกไม่นานท่านก็จะพบกับทางออกที่สว่างไสวกว่าเดิมมาก เกณฑ์เดินทางแม้จะหรูหราดีเลิศกว่าฐานะของท่านแค่ไหน ท่านก็ปรับตัวได้อย่างดี
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านดำรงชีพแม้โดยปกติเพียงไรก็ไม่วายถูกกล่าวร้ายเล็กๆ น้อยๆ ท่านที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบอะไรก็ตาม อาจจะอ่านผิดบทผิดตอน หรือหลงลืมสิ่งที่ควรท่องจำไป การแสวงหาทรัพย์อาจจะต้องแข่งขันกันในเรื่องจังหวะและโอกาส ควรไปเนิ่นๆ ก่อนตลาดวาย และท่านต้องขยันขันแข็งมากกว่านี้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านที่รอเงินตกค้างที่เป็นเงินตกเบิกหรือตกทอดต่างๆ คงจะได้หลังจากสิ้นเดือนกันยายนนี้ไปแล้ว ไม่ควรแสดงอาการเป็นศัตรูกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าในเรื่องใด เพราะการติดต่อราชการในระยะนี้จะทำให้ท่านได้ลาภ แต่ถ้าท่านเป็นฝ่ายรับหรือจ่ายเงินก็ไม่ควรรีบร้อนหรือเกรงใจใคร คนรักคู่ครองช่วยงานดี
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านเป็นผู้ไม่อาลัยอาวรณ์กับอดีต ธุรกิจติดต่อต่างๆ จะมีการประสานงานที่ไม่คล่องตัว ไม่เหมาะแก่การต้อนรับบุคคลจากทางไกล เพราะเขาจะอยู่ไม่นาน เพศตรงข้ามที่มิใช่แฟนหรือมิตรสนิทจะไปมาหาสู่ท่านถึงบ้านช่อง ระวังตัวท่านเองจะมีอารมณ์หรือมีอาการใจร้อน อ่อนไหวง่าย หรือโมโหง่ายเกินไป
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านมีเกณฑ์จะรักษาโรคด้วยการผ่าตัดเล็กๆ น้อยๆ หรือหากท่านไม่เจ็บป่วยก็อาจตัดสินใจเสริมความงามอย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ็บตัวเล็กน้อย โรคภัยไข้เจ็บแปลกๆ จะเบียดเบียนได้ง่าย เดินทางไปไหนควรระวังการสื่อสารผิดพลาดจนเสียท่าเสียรู้คนอื่นง่ายๆ คนรักมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวจนน่าประหลาด
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านที่เป็นคดีถึงโรงถึงศาลหรืออย่างน้อยมีข้อพิพาทกับใครจะตกลงกันได้ด้วยดี อาจได้ผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมมาช่วยไกล่เกลี่ยให้จบลงด้วยดี จะได้เข้าร่วมสมาคมหรือร่วมกิจกรรมบางอย่างที่สร้างมิตรภาพใหม่ๆ ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น การเงินเป็นเรื่องที่ท่านเบาใจไปได้อย่างมากเพราะมีรายได้จาก
หลายทาง
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะกังวลในปัญหาหนี้สินหรือลาภผลมากเป็นพิเศษ หากท่านตัดสินใจเจรจาผ่อนผันหรือทวงหนี้ ควรแก้ไขเหตุการณ์ด้วยความสุขุมรอบคอบและใช้วาทศิลป์ให้เหมาะแก่สถานการณ์ โดยเฉพาะต้องพิจารณาตัวตนของฝ่ายตรงข้ามให้ดีก็จะมีโอกาสที่ดีด้วย แต่เรื่องเอกสารสัญญาที่คาราคาซังยังมีต่อไป
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านมีแนวโน้มว่ากระเป๋าเงินจะร้อนและอาจร้อนลุกลามไปถึงทรัพย์สินอื่นๆ ด้วย โอกาสที่จะได้ลาภจากการเสี่ยงทุกประเภทนั้นจะมีน้อยกว่าเดิม ใครมาชักชวนท่านลงทุนหรือซื้อขายอะไรควรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดเสียก่อน จิตใจสับสนเพราะฟังการโจมตีท่านต่างๆ นานา แต่ยิ่งพูดยิ่งเสียหาย
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะกังวลในเรื่องของคนในครอบครัวฝ่ายบรรพบุรุษ สิ่งอำนวยความสะดวกจะแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องหยุมหยิมอื่นๆ ทำให้ท่านไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับการเงินรายได้ นอนไม่ค่อยหลับหรือรับประทานอาหารไม่ค่อยลง แม้เป็นผลดีแก่ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก แต่ก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้