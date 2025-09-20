ราศีใด เข้าสู่สัปดาห์ทอง จะมีโชคด้านการเงิน ลาภหลั่งไหล ทำงานเบื้องหลังจะรุ่ง

|ผู้เขียน
|ปุสาคโม
ดวงรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 21-27 กันยายน 2568
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีโอกาสเป็นตัวของตัวเองพอสมควร ซึ่งอาจมีอารมณ์ร้อน หรือขี้โมโหเป็นปกติของท่าน ดาวอังคาร (๓) กำลังเล็งราศีของท่าน และดาวพุธ (๔) โคจรเข้าไปในเรือนอริในระยะนี้ หากมีบุคคลยียวนกวนโมโห หรือเกิดเหตุผิดพลาดทำให้ท่านโมโหฉุนเฉียวในระหว่างการดำเนินชีวิตประจำวัน ท่านไม่ควรดุด่าว่ากล่าว หรือตำหนิติเตียนใครๆ ด้วยอารมณ์เด็ดขาด เพราะจะทำให้ท่านมีศัตรูตัวฉกาจ หรือมีศัตรูที่มีฤทธิ์เดชมากโดยไม่รู้ตัว อันจะเป็นผลเสียต่อตัวท่านเองและหมู่คณะได้ การเงินและการเจรจายังไม่เป็นประโยชน์กับท่าน แต่การประกวดแข่งขันต่างๆ ท่านจะมีภาษีมากกว่า หรือได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านพอมีโชคด้านการเงินหลายเรื่อง ยกเว้นเรื่องส่วนแบ่งที่เกิดจากหุ้นส่วนคู่สัญญาอาจประสบปัญหาขัดแย้งกันอยู่บ้าง รวมทั้งกิจการที่ทำร่วมกับคู่ครองคนรักจะยืดเยื้อ หรือถูกยักท่าจากหุ้นส่วนต่างๆ ท่านต้องค่อยๆ แก้ปัญหาด้วยความอดทน กิจการงานเกี่ยวกับความบันเทิง หรือธุรกิจกลางคืนต่างๆ จะให้ผลประโยชน์แก่ท่านอย่างมาก ดาวราหู (๘) และดาวเสาร์ (๗) โคจรส่องสว่างอยู่ในเรือนการงานชาวลัคนาราศีพฤษภ การงานเบื้องหลัง หรืองานที่ทำอย่างลับๆ จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมาก การตระเตรียมหารือผู้ที่มีสติปัญญาก็จะพบทางออกที่สวยงามตามประสงค์ และยังได้ลาภผลดีอีกด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะทำอะไรเชื่องช้าเพราะมัวแต่ตรวจตราความผิดพลาดอย่างสุขุมรอบคอบโดยไม่ตั้งใจหรือเต็มใจ เหตุการณ์เช่นนี้เรามักหาคำตอบให้ใครๆ หรือแม้แต่ตอบตนเองก็ยังไม่ได้ บางทีก็ตอบว่าทำไปเพื่อความถูกต้องตามหลักการ ซึ่งจะถูกหรือผิดหรือไม่ก็ไม่สำคัญเท่าไรนักกับโชคชะตาของท่านในระยะนี้ อย่างไรก็ดี ท่านมีผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใหญ่ในสำนักงานคอยสนับสนุนอยู่เสมอ และอาจให้ลาภผลที่ดีแก่ท่านในระยะเวลาอันใกล้นี้ด้วย ญาติพี่น้องจะดูเจริญรุ่งเรืองจนท่านริษยาได้ง่ายๆ หรือท่านอาจมีกิจกรรมวุ่นวายกับพวกเขาจนไม่มีเวลาให้กับกิจกรรมอื่นๆ คนโสดจะได้พบรักกับเพื่อนใหม่ สังคมใหม่
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอาจมีการเดินทางบ่อยๆ และไปในสถานที่ที่นำความสนุกสนาน หรือการพูดคุยเจรจามาสู่ท่าน และอาจรวมไปถึงการเดินทางเพื่อการติดต่อสื่อสารและการค้าในระดับผู้นำเสียส่วนใหญ่ ระยะนี้ท่านพูดอะไรออกไปก็ได้มิตรภาพกลับคืนมาและเกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ทั้งสิ้น ไปรับประทานอาหารค่ำกับใครระยะนี้ต้องเลือกไปกับคนที่สนิทสนมกันมานานเท่านั้น ไม่ควรไปกับเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่คนรักหรือญาติสนิทเด็ดขาด มิฉะนั้นอาจเกิดความขัดแย้งกับคู่ครองของท่านได้ง่ายๆ จะมีรายได้จากสิ่งสวยงาม หรืองานศิลปะ รวมทั้งเครื่องสำอาง เครื่องประดับ และเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆ ด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะต้องเจรจายุติปัญหาในเรื่องที่ผ่านไปแล้ว หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องการเงินของตนเอง ซึ่งในระยะนี้สมองของท่านมีไหวพริบปฏิภาณดีเลิศ ความคิดความเห็นค่อนข้างเฉียบคมและฉับไว สามารถแก้ปัญหาเรื่องรายได้ด้วยข้อมูลและความรู้เฉพาะตัวต่างๆ อย่างไรก็ดี ท่านควรสื่อสารด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่าใช้อำนาจหน้าที่ ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพวกนักเลงหัวไม้ที่เกเรมากๆ หรือครูบาอาจารย์ที่เข้มงวดหัวโบราณมากๆ ก็อาจนำเรื่องเดือดร้อนมาสู่ท่านในระยะเวลาอันใกล้ได้ง่าย แต่ระยะนี้ท่านทำอะไรก็ดูจะไร้ปัญหาอุปสรรคทั้งสิ้น ถึงมีก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ท่านแก้ไขได้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีโอกาสก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือการทำการตลาดอย่างมาก ควรหาวิธีการแปลกๆ ใหม่ๆ ในการทำงานตามหน้าที่โดยสุจริตจะช่วยให้ท่านมีพัฒนาการทางการงานดีกว่าการทำงานแบบเดิมๆ เพราะระยะนี้โชคดีมักเกิดกับผู้เสนอโครงการใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ๆ มากกว่า แต่กิจใดที่อาศัยแรงงานมากๆ หรือความบันเทิงเริงรมย์และสุรายาเมาต่างๆ มักไม่ราบรื่น อาจเกิดการเกี่ยงงอนเกี่ยงงานเกิดขึ้นในหมู่บริวาร หรือบุตรหลานเป็นที่น่าปวดหัว ปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นยังไม่ทุเลาเบาบางลง ถ้ากำลังร้อนใจเรื่องที่อยู่อาศัยท่านควรอดทนให้ผ่านพ้นเดือนตุลาคมไปก่อนดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีความขยันขันแข็งและหลักการสูงในการดำเนินชีวิตระดับหนึ่ง สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปในทางที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านมากขึ้น แต่การเจรจาและสื่อสารใดๆ อาจไม่สำเร็จราบรื่นอย่างที่หวัง เพราะมีอุปสรรคข้อขัดข้องเรื่องอำนาจหน้าที่ของท่าน หรือการต่อรองผลประโยชน์ไม่ลงตัว จะได้ข่าวดีจากผู้ใหญ่และผู้อุปถัมภ์อาวุโสในสำนักงาน กระแสเงินสดจะมีปัญหาติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าท่านเคยเก็บออมไว้บ้างก็คงไม่เดือดร้อนเท่าไรนัก จะอดทนต่องานหนักได้ดี แต่ท่านอาจแสดงความก้าวร้าวต่อเพื่อนร่วมงานและมิตรสหายได้ง่าย ควรระมัดระวังคำพูดคำจาของตนให้มากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะเดินทางไกล หรือไปใกล้ๆ ก็มีแนวโน้มว่าจะลำบากทางกายจนบางทีท่านอาจจำต้องล้มเลิกความตั้งใจไป อาจเก็บเครื่องมือสื่อสาร หรือของมีค่าได้จากที่ไหนสักแห่งหนึ่ง ซึ่งท่านควรเร่งรีบตามหาว่าใครเป็นเจ้าของ มิฉะนั้นท่านอาจถูกกล่าวหาว่าท่านเป็นหัวขโมยเสียเอง กิจการงานใดๆ ที่ท่านทำสำเร็จแล้วจะขยายผลต่อเนื่อง หรือให้ลาภผลแก่ท่านในระยะนี้ ศัตรูส่วนตัวของท่านแทบไม่มี หรือมีก็ไม่ทำร้ายท่าน มีแต่ตัวท่านเองเท่านั้นที่อาจทำเรื่องที่เป็นผลเสียแก่ตนเอง บางท่านจะเลือกการทำอะไรง่ายๆ ลวกๆ เพื่อให้ตนเองได้นอนเร็วกว่า สบายกว่าคนอื่นๆ โอกาสคิดผิดทำพลาดก็สูงกว่าลัคนาราศีอื่นๆ
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีมิตรภาพใหม่ๆ ที่พยายามแนะนำให้ท่านเที่ยวเตร่ตามสถานเริงรมย์ หรือแหล่งอบายมุขอันมิใช่การสร้างสรรค์ชีวิตให้ดีขึ้นแต่ประการใด นอกจากนี้ ท่านยังอาจจะถูกหลอกลวงในเรื่องเงินตรา หรือมีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองเพื่อการเข้าสังคมอีกด้วย ปัญหาใหญ่ในงานมักเกิดจากทางไกล หรือชาวต่างชาติต่างภาษา ถ้าท่านว่างงานอยู่จะมีผู้เสนองานที่ท่านพออกพอใจให้ทำ ซึ่งบางทีท่านอาจจะพบช่องทางทำมาหากินแบบใหม่ๆ หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการติดต่อสื่อสารกับผู้คนใหม่ๆ ก็เป็นได้ รวมทั้งอาจมีตำแหน่งหน้าที่ที่เป็นผู้นำเพิ่มเติมอีกด้วย เรื่องรักใคร่เป็นความสุขของท่านในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านที่ให้เครื่องประดับสวยงามแก่ผู้อื่นหยิบยืม หรือนำไปทำความสะอาด เขาอาจทำหาย หรือทำให้ชำรุดเสียหายได้ ซึ่งท่านต้องทำใจ หรือหาทางป้องกันไม่ให้ใครเอาของรักของหวงของท่านไป ไม่ควรห่างเหิน หรือทิ้งคู่ครองคนรักไปไหนนานๆ เพราะจะมีผู้พยายามเข้ามาแทนที่ท่าน หรือพยายามก่อเรื่องให้ท่านห่างเหินกับเพศตรงข้ามหรือคนรัก เรื่องความรักอันสวยงามของคนโสดก็ยังห่างไกลความเป็นจริงในระยะนี้ ปัญหาค้างคาต่างๆ ที่ผู้อื่นก่อขึ้นแก่ท่านมีแนวโน้มจะพัฒนาไปในทิศทางที่แย่ลง แต่เรื่องการเงินของท่านอาจคาดเดาได้ยาก บางท่านอาจสนใจซื้อหาที่ดิน แร่ธาตุ หรือผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะเข้าใจผิดในเรื่องราวข่าวสารจากบริวารบางคนอย่างมาก ดาวพุธ (๔) โคจรเข้าเรือนมรณะของท่าน ควระวังการเจรจาพาทีและการติดต่อสื่อสารต่างๆ จะทำให้พลาดโอกาสสำคัญ หรือทำให้ห่างเหินจากเพศตรงข้ามหรือคนรักได้ง่ายๆ อีกทั้งท่านไม่ควรหูเบาเชื่อคนง่าย หรือเชื่อลางสังหรณ์และคำเล่าลือจากญาติมิตรที่ทั้งหวังดีและไม่หวังดีต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับลูกน้องบริวาร หรือบุตรหลาน อาจไม่ค่อยราบรื่น หุ้นส่วนคู่สัญญาจะทำให้เดือดเนื้อร้อนใจไม่มีความสุขนัก อย่างไรก็ดี เรื่องการเงินรายได้ของท่านยังดี โดยเฉพาะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับความบันเทิงและทรัพย์จากดินต่างๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านยังคงมีรายจ่ายมากโดยมักเกี่ยวกับการลงทุน หรือเกี่ยวกับการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพประจำวัน ส่วนใหญ่อาจต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อรักษาสุขภาพร่างกาย หรือเป็นการรักษาโรคในรูปแบบต่างๆ หากท่านอายุยังน้อยก็อาจเสียทรัพย์ไปกับอาหารเสริม หรืออุปกรณ์กีฬา หรือฟิตเนสตามอัตภาพ อย่างไรก็ตาม ลาภผลประโยชน์จากการลงทุนเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หรือผลผลิตทางการเกษตรยังหวังได้ยาก การงานของท่านอาจเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้อง หรือบรรพบุรุษมากขึ้น เป็นช่วงที่ท่านต้องปรับตัวกับเรื่องการทำงานพอสมควร ท่านที่ยังโสดจะพบคนที่ถูกใจ หรือพบเนื้อคู่ได้ในระยะนี้