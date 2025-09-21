ลัคนาราศีใด มีโชคด้านการเงิน เรื่องประสานงานได้ผลดีเกินคาด ระวังขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาระดับสูง

|ผู้เขียน
ดาวกับดวง ประจำวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568 โดย พิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะได้ไปเที่ยวตามปูชนียสถานสำคัญ ได้ใกล้ชิดกับเพื่อนที่มีความรู้สูง หรือมีศีลธรรมคุณธรรมค่อนข้างสูง แต่อาจเสียลาภเพราะเพื่อนฝูงและคนรอบข้างด้วยเช่นกัน ระยะนี้ท่านไม่ควรใช้จ่ายตามอำเภอใจให้มากนัก รายรับที่มีเข้ามาในระยะนี้มักร้อนที่จะจ่ายออกไป ความรักก็ไม่ค่อยราบรื่นนัก
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมีดาวอังคารโคจรในเรือนอริ ถ้าท่านนอนน้อยจะอ่อนเพลียมาก ชะตาด้านสุขภาพจะทรุดลงเล็กน้อย ควรดูแลสุขภาพและหาวิตามินบำรุงร่างกายไว้บ้าง นักวิทยาศาสตร์ หรือนักการเมืองอาจชักชวนไปทำงานนโยบาย หรือการบริหาร จะได้เป็นคนจัดวางบุคลากรในองค์กร หรือบริษัทห้างร้านต่างๆ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านอาจถูกหลอกให้ซื้อของเก่าของโบราณ บางท่านอาจถูกหลอกให้เช่าพระบูชาปลอม หรือทำบุญพระปลอม อีกทั้งจะมีผู้พยายามแนะนำให้ท่านเที่ยวเตร่ไปตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งอบายมุข หรืออย่างน้อยก็พาท่านตระเวนไปเที่ยวตามสถานบันเทิงเริงรมย์ต่างๆ แต่มิใช่เป็นการสร้างสรรค์ชีวิตให้ดีขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านมักมีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ว่ากับใครก็ตามไม่ควรขาดสติ ความสัมพันธ์กันอย่างชู้สาวอาจจะต้องห่างเหินกันไป การเจรจาในเรื่องมิตรภาพจะไปได้สวย หรือคล่องตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการเข้าสังคมใหม่ๆ แต่เรื่องเงินทุน หรือแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ยังเป็นไปได้ยาก หรือมีอุปสรรคมากมาย
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะมีโชคทางด้านการเงินที่ดีขึ้น จะมีญาติพี่น้อง หรือคนสนิทไปมาหาสู่นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มาให้ถึงบ้าน ไม่ควรปฏิเสธมิตรภาพใหม่ๆ ทางการงาน โดยเฉพาะผู้ที่กำลังตกงานอาจจะได้งานใหม่ที่ภาคภูมิใจจากการแนะนำของเพื่อนฝูง เสียแต่ท่านต้องขยันขันแข็งให้มากๆ เท่านั้น
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านติดต่อประสานงานกับใครๆ จะได้ผลดีเกินคาด กับงานสำคัญๆ ท่านจำเป็นต้องละเอียดรอบคอบให้มาก หากต้องร่วมงานกับผู้สูงอายุ หรือเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ท่านต้องระวังกิริยาวาจาให้มากๆ แต่กับผู้บังคับบัญชาโดยตรงจะได้การคุ้มครองที่ดี ความรักยังไม่สมหวัง อาจมีเหตุให้ต้องพลัดพรากจากคนรัก
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะมีความขยันและความอดทนดีขึ้นพอสมควร แต่ไม่ค่อยมีเวลาให้ใครพบได้ง่าย จะมีท่าทางขึงขังกล้าหาญและเอาจริงเอาจัง แต่ในหัวใจของท่านนั้นมักนึกถึงเหตุผลและคุณธรรมอยู่เสมอ จะใช้จ่ายเงินทอง หรือหารายได้อย่างมีหลักการ รวมทั้งได้รับความพึงพอใจในเรื่องการเงินของตนอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านได้เงินมาเท่าไหร่ก็ตามควรชำระหนี้ทันที อย่าสร้างพันธกรณีโดยที่ไม่จำเป็น กระแสเงินสดของท่านไม่ค่อยดีเท่าทรัพย์สินชิ้นโตอื่นๆ บริวารจะทำเรื่องให้ท่านตื่นเต้นตกใจ หรือมีกิริยาลามปามทำตัวสนิทสนมกับท่านจนทำให้ท่านลำบากใจ ระวังเด็กเล็กในปกครองจะเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านได้รับความสำเร็จในงานอย่างมาก โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการสื่อสาร การประสานงาน หรือการเป็นนายหน้าต่างๆ ลาภผลประโยชน์จากการเสี่ยงโชคก็จะมีมาสู่ท่านบ่อยๆ อย่างคาดไม่ถึง เรื่องรักจะเกิดขึ้นอย่างสวยงามเกินความคาดหมาย ความรักและเพศสัมพันธ์จะช่วยให้ท่านมีชีวิตชีวาดีขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านอาจได้รับผลกระทบจากระบบงาน หรือขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาระดับสูง จะรู้สึกไม่ค่อยพอใจในสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นใกล้ตัวในระยะนี้ แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็ไม่สามารถระบายออกจากจิตใจของท่านมากนัก ระวังจะพลาดพลั้งเสียท่าแก่ศัตรูคู่แข่งขันอย่างไม่ทันตั้งตัว คนรักเอาอกเอาใจดี
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านทำงานด้วยแรงงานจะไม่มีปัญหาเท่ากับการทำงานด้วยการเจรจาต่อรอง ช่วงนี้ไหวพริบและปฏิภาณของท่านเริ่มไม่ค่อยดีเสียจริงๆ หากต้องไปเจรจากับใครในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องเตรียมตัวและเตรียมหลักฐานไปให้พร้อม กับเพศตรงข้ามจะมีโชคอย่างมาก รักอบอุ่นเกินคาด ไม่มีศัตรูทำให้ไม่สบายใจ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นจริง รวมไปถึงข่าวสารที่มีผู้บอกเล่าทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร ซึ่งท่านจะเชื่อ หรือนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่าน ระยะนี้ถ้าจะติดตามทวงถามอะไรเกี่ยวกับหน้าที่การงาน ท่านควรเร่งรัดตักตวงประโยชน์ไว้ก่อน