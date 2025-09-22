ราศีใด โอกาสดีช่วง ‘กอบโกย’ ทำมากได้มาก ถึงขั้นเปลี่ยนฐานะ คู่ครองจะให้ลาภ

ดาวกับดวง วันอังคารที่ 23 กันยายน 2568 โดยพิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิด ทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั)ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะพบศัตรูที่หลบๆ ซ่อนๆ ไม่จริงใจ หรือบางทีการพูดจาของท่านก็สร้างศัตรูเสียเอง จะพบเห็นการวิวาทของญาติมิตรอย่างใกล้ชิด ซึ่งท่านควรมองอยู่ห่างๆ ไม่ควรพาตัวเองเข้าไปในวงขัดแย้งเสียเอง ถ้ามีการปรับเปลี่ยนอะไรในวงงาน ท่านไม่ควรตีตนไปก่อนไข้ รายได้ยังพอมีแต่ไม่ควรหวังลาภลอย
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านไม่ค่อยคิดถึงปัญหาที่จะติดตามมาจากผู้อื่นซึ่งมิใช่คนที่ท่านรัก อาจได้แนวความคิดแปลกๆ ที่สามารถเอาชนะความรู้สึกของตัวเองได้ดี ใจคอว่างเปล่าไม่เก็บปัญหาชีวิตที่สับสนมาคิดให้หนักสมอง ถึงแม้การเล่าเรียนอาจไม่ค่อยได้ผลหรือเพื่อนฝูงห่างเหินไปบ้างท่านก็ยังดำเนินกิจกรรมไปตามปกติ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะได้เพื่อนใหม่ที่มีลักษณะนิสัยโอบอ้อมอารีมากๆ สัญญาต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจะผูกมัดให้ท่านต้องลงมือทำงานมากขึ้น แต่ท่านทำมากก็จะได้มาก ระยะนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านต้องกอบโกยให้ได้มากที่สุด บางท่านอาจเปลี่ยนฐานะได้อย่างรวดเร็วทีเดียว คู่ครองก็ให้ลาภอีกด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านที่รอคอยอะไรอยู่ก็ตามจะมีความล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลที่จะนำมาอ้างได้ การเข้าหาผู้ใหญ่จะไม่ได้อะไรกลับมา การศึกษาวิชาการใดๆ หรือแม้แต่การเข้าร่วมถือศีลปฏิบัติธรรมยังต้องรอคอยไปเรื่อยๆ แต่บทที่เรื่องจะเรียบร้อยก็แทบนึกไม่ถึงทีเดียว อาจขัดแย้งกับหุ้นส่วนคู่สัญญา แต่ยังพอคุยกันได้
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านสนใจศึกษาหาความรู้อันเป็นประโยชน์เพิ่มเติม หากเป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็อาจได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม อาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างฉับพลัน เป็นโอกาสที่ท่านสามารถเจรจาต่อรองขอปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นก็ได้ แต่หากเป็นการต่อสู้แข่งขันทางกายภาพ ท่านจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะบีบคั้นผู้ที่อยู่ในปกครองให้ทำการตามที่ประสงค์ด้วยอิทธิพลของเงินตรา ระยะนี้ท่านมักทำตัวเป็นสายเปย์มากสักหน่อย อาจเป็นเพราะท่านได้คบหากับเพื่อนใหม่เป็นคนดีมีความรู้และอยู่ในสถานะทางสังคมที่ดีก็เป็นได้ หรือบางทีท่านอาจจ่ายเงินเพื่อตัดรำคาญกับเหตุการณ์เกี่ยวกับญาติพี่น้อง
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านได้รับทราบข่าวหรือข้อมูลที่ไม่กระจ่างแจ้ง อาจจะถูกต้มหรือหลอกลวงด้วยเรื่องง่ายๆ ความเกียจคร้านของท่านจะทำให้ชีวิตของตนเองน่าเบื่อหน่ายและการงานไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควร โดยเฉพาะกับผู้บังคับบัญชาที่เกื้อกูลท่านอยู่จะไม่มีเวลามาดูแลท่านเหมือนเคย คนรักจะนำโชคดีมาสู่ท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านอาจต้องทำภารกิจยากๆ ที่เคยสงบมาระยะหนึ่งแล้วกลับฟื้นขึ้นมาเขย่าขวัญท่านอีก บางท่านอาจเจอปัญหายุ่งยากทางการงานที่ต้องออกแรงแก้ไขอย่างเต็มที่ ญาติพี่น้องจะมาหาท่านถึงบ้าน บางทีอาจเป็นเพราะท่านป่วยไข้จนล้มหมอนอนเสื่อ คู่ครองคนรักดีวันดีคืน
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะว้าวุ่นใจกับภารกิจที่จะต้องทำร่วมกับผู้ใหญ่หรือชาวต่างชาติต่างภาษา หากบางท่านที่ทำไปแล้วก็อาจประสบปัญหาระหว่างบุคคลเหล่านั้นได้ งานที่เกี่ยวกับวิชาการ ความสวยงาม หรือเรื่องเก่าๆ โบราณอาจไม่ประสบความสำเร็จตามที่ท่านวางแผนเอาไว้ ลาภผลรายได้ค่อนข้างติดขัดอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะกังวลเรื่องลาภผลประโยชน์ของตนเอามากสักหน่อย การเล่าเรียนไม่ราบรื่น เพราะท่านเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนาน ระยะนี้จะมีอาการท้องอืดเพราะอาหารไม่ย่อย ความรักเป็นไปดังใจและให้ลาภ ผู้ใหญ่ของคู่ครองคนรักก็เข้าอกเข้าใจท่านเป็นอย่างดี
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะมีความพยายามอย่างมีความสุข ใดๆ การลงทุนทั้งแบบเสี่ยงและไม่เสี่ยงจะได้ผลกำไรดี แต่ก็มีช่องทางให้รั่วไหลออกค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกัน อาจสูญเสียของมีค่าชิ้นใหญ่ เช่น บ้านหรือที่ดิน อาจประสบปัญหาเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือมีปัญหากับเพื่อนบ้านใกล้เคียง คนรักช่วยงานท่านดี
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะตกลงใจร่วมงานกับญาติมิตรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะทำให้สำเร็จให้จงได้ ท่านที่ขาดบริวารจะมีบริวารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่หากท่านมีบริวารมากอยู่แล้วก็อาจเกิดเรื่องวุ่นวายไม่คาดฝันขึ้นได้ อาจมีเรื่องเคร่งเครียดหรือกังวลกับเรื่องรายรับรายจ่ายบ้าง แต่แท้จริงแล้วท่านไม่เดือดร้อนอะไรนัก