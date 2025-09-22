หมอช้าง เตือน 2 ราศี รับผลกระทบราหูอมอาทิตย์ แนะใช้ชีวิตมีสติ อะไรเสี่ยง-โลดโผนอย่าหาทำ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หมอช้าง ทศพร โพสต์วิดีโอผ่านเพจ “หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา” เตือน 2 ราศี ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ราหูอมอาทิตย์ ที่จะเกิดขึ้นวันที่ 22 กันยายน นี้ และส่งผลต่อดวงชะตา ว่า
“สุริยุปราคาในวันที่ 22 กันยายน ฝากเตือนราศีสิงห์และราศีกุมภ์ แนะนำให้สวดมนต์ไหว้พระใช้ชีวิตด้วยความมีสติครับ”
วันที่ 22 กันยายน นี้เกิดราหูอมอาทิตย์ อาจไม่ได้มีผลต่อประเทศไทยโดยตรงมากนัก แต่อยากฝากเตือน 2 ราศี ที่ได้รับผลจากปรากฏการณ์นี้
สำหรับ 2 ราศีที่ต้องระวัง คือ ราศีกุมภ์ ผู้ที่เกิดวันที่ 13 ก.พ.-14มี.ค. และ ราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ส.ค.-16 ก.ย. ให้ระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจ เรื่องการเดินทาง ใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ แต่อะไรที่เสี่ยงๆ โลดโผนอย่าไปทำ
การใช้ชีวิตด้วยความมีสติขึ้น การขับรถเดินทาง ต้องดูแลให้มากขึ้น หรือถ้าอยากสวดมนต์มีบทสวดมนต์ก่อนออกจากบ้านได้