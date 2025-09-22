22 ก.ย. วันอมาวสี ฤกษ์ขอเงินพระจันทร์ เปิดเคล็ดลับเสริมความปัง
วันนี้ 22 กันยายน ฤกษ์งามยามดี วันขอเงินพระจันทร์ทำบุญขอพรในวันนี้เบิกฤกษ์เบิกทรัพย์ ทำบุญ ทำแต่สิ่งดีๆ โดยสามารถทำก่อนและหลังฤกษ์จริง ได้ตั้งแต่ 14.55 น.(วันที่ 21 ก.ย.) ถึง 14.55 น. (วันที่ 22 ก.ย.)
วันอมาวสี หรือ วันขอเงินจากพระจันทร์ เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ ซึ่งเป็นวันที่ตำแหน่งองศาของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทับกันสนิท หรือเรียกว่า วันพระจันทร์ดับ โดยเป็นวันที่พระจันทร์มีพลังมากที่สุดของเดือนในการขอพร เพื่อจะมีเงินใช้ตลอดทั้งเดือน และจะทำให้เงินงอกเงยขึ้น
สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดฤกษ์วันขอเงินพระจันทร์ ประจำปี 2568 ดังนี้
- วันพุธที่ 29 มกราคม เวลา 19.36 น.
- วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 07.45 น.
- วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม เวลา 17.58 น.
- วันจันทร์ที่ 28 เมษายน เวลา 02.31 น.
- วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม เวลา 10.02 น.
- วันพุธที่ 25 มิถุนายน เวลา 17.31 น.
- วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม เวลา 02.11 น.
- วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม เวลา 13.06 น.
- วันจันทร์ที่ 22 กันยายน เวลา 02.42 น.
- วันอังคารที่ 21 ตุลาคม เวลา 19.25 น.
- วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 13.47 น.
- วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม เวลา 08.43 น.
เคล็ดลับขอเงินพระจันทร์
ทำจิตใจให้บริสุทธิ์แจ่มใส คิดดีทำดีพูดดี ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ใบเดิมก่อนนำมาใช้ หรือเปลี่ยนใหม่
ใส่เงินให้เต็มกระเป๋า เรียงธนบัตรให้เป็นระเบียบ ไม่ควรให้ผู้อื่นยืมเงิน
คาถาขอเงินพระจันทร์
โอมจันทรา ศศิประภา นะมาฮา
ขอบารมีเทพจันทรา ผู้ให้แสงสว่าง
ยามราตรี ได้โปรดประทานความมั่งคั่ง
อุดมสมบูรณ์ความสุขสงบ ร่มเย็น
ให้ข้าพเจ้าตลอด 30 วัน จวบจน
วันพระจันทร์ใหม่ด้วยเทอญ
คาถามหาลาภ
นะมามีมา มะทาลาภา อิติพุทธัสสะ
สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา
ธะนังวา พิชังวา อัตถังวา ปัตถังวา
เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง
**ทั้งนี้ ควรบูชาในช่วงก่อนหรือหลังฤกษ์ 12 ชั่วโมง