ราศีใด มีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุ ควรหลีกเลี่ยงเรื่องราวโลดโผน แต่อาจได้ลาภผลแบบฟลุคๆ
ดาวกับดวง วันพุธที่ 24 กันยายน 2568 โดย พิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมีเกณฑ์อุบัติเหตุไม่น้อย ควรหลีกเลี่ยงเรื่องราวโลดโผนโจนทะยาน การกล้าหาญลงมือทำกิจที่คิดหรือวางแผนไว้แล้ว แต่จริงแล้วท่านไม่เคยทำมาก่อนก็อาจทำให้ท่านพลั้งพลาดเสียทรัพย์เกินควรได้ อาจได้กำไรจากการลงทุนแบบจับเสือมือเปล่า บางท่านอาจได้ลาภผลแบบฟลุคๆ ก็ได้
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านร่างกายอ่อนเพลียหรือเกียจคร้านเป็นพิเศษ ถ้าไม่จำเป็นก็ควรห่างจากเพศตรงข้ามหรือคนรักในระยะนี้ จะสนใจเรื่องราวเก่าๆ หรือของเก่าของโบราณ บางท่านจะสนใจเช่าพระมาบูชาตามที่ท่านตั้งใจเอาไว้ในระยะนี้ แต่หากท่านครอบครองวัตถุเช่นนี้อยู่แล้ว ก็จะสนใจประวัติศาสตร์หรือหาข้อมูลเพิ่ม
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านยังไม่ควรคิดริเริ่มสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ หรือยังไม่ควรปรับเปลี่ยนอะไรเก่าๆ แต่ไม่ว่าทำอะไรจะมีพวกพ้องหรือผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนอยู่ไม่ขาด เข้าเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนระดับให้มีหน้าที่สูงขึ้น จะได้รับผลกระทบจากเรื่องทางไกลหรือกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านควรระงับใจไม่คิดมาก แต่ทำตัวให้เหนื่อยยากไว้จะดีที่สุด การเงินไม่ค่อยดีเหมือนเดือนที่ผ่านมาเพราะใช้จ่ายไปกับการเข้าสังคมกับเพื่อนใหม่ๆ เพื่อนบ้านหรือคนในบ้านผู้รักเรียนและขวนขวายสร้างตนเองจะมาสนิทสนมกับท่าน การกำหนดภาระหน้าที่ใหม่ๆ ให้กับหัวเก่าจะประสบปัญหาในชั่วคราว
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะมีน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจให้สดชื่นใสสะอาด หน้าตาผิวพรรณเปล่งปลั่ง อารมณ์ดี ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ มาทำให้หวั่นไหวได้ง่าย จะได้ลาภหรือซื้อหาของใช้เป็นสิ่งประณีตสวยงาม อันหาได้ยากทั้งฝีมือและรูปแบบ ถ้ายากจนมักจะมีรายได้จากญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิด แต่ผู้ใหญ่ในสำนักงานจะไม่ช่วยท่านนัก
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมีเกณฑ์เดินทางไกลที่ไม่ราบรื่นหรือประสบความสำเร็จเท่าไรนัก แต่ไม่กระทบถึงการเงินโดยรวมของท่านแต่อย่างใด การจ่ายเงินเลี้ยงเพื่อนร่วมงานอาจสูญเปล่า เพราะพวกเขารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของท่าน ไม่ใช่ความเมตากรุณาใดๆ ทั้งสิ้น ท่านกับคู่รักจะชักชวนกันทำมาหากินหรือคนรักนำลาภมาให้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านได้ลาภที่น่าชื่นชมจากคู่สมรส คู่รัก หรือหุ้นส่วนผู้ร่วมงาน จะมีอะไรดีๆ ที่ไม่นึกไม่ฝันเกิดขึ้นในงานของท่าน ไม่ควรพูดให้ร้ายหรือโต้เถียงอะไรกับใครโดยไม่จำเป็น ไม่ควรรับการสรรเสริญสดุดีหรือเลี้ยงฉลองใหญ่ใดๆ เพราะถึงแม้ท่านยังดวงดี แต่ก็อาจทำให้สำนักงานและพนักงานวุ่นวายเกินจริงได้
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะรู้สึกมีอาการปวดศีรษะ เจ็บตา หรือเกิดอุบติเหตุบริเวณศีรษะ เลือดลมเดินไม่ค่อยสะดวก ถ้าท่านไม่รักษาจะลุกลามต่อไปอีก แม้จะไม่รุนแรงนักแต่ก็ทำให้ท่านเสียบุคลิกได้ ท่านที่ไม่มีรายได้ประจำจะเงินขาดมือ ลาภผลที่รออยู่ก็สูญเสียไปด้วยเหตุบางอย่าง ขอให้ท่านอดทนอีกนิดแล้วจะดีขึ้นเอง
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานหรือที่อยู่ บางท่านอาจจำเป็นต้องเดินทางห่างจากครอบครัวไปไกล บุตรบริวารหรือคนรับใช้จะนำลาภผลประโยชน์มาให้ เรื่องใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษาอาจไม่ถูกใจท่าน หรือท่านจะไม่ถูกชะตากับคนที่แตกต่างจากท่านหรือสังคมของท่านมากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินอย่างไม่คาดฝัน อาจจำเป็นต้องเสียทรัพย์ก้อนหนึ่งอย่างจำใจหรือเผอเรอจ่ายออกไปโดยที่ผู้รับไม่สำนึกในบุญคุณของท่านเอาเสียเลย อย่างไรก็ดีท่านมีเกณฑ์ได้รับมิตรภาพที่ดีมากๆ ในอนาคตอันใกล้เช่นกัน ความรักยังไม่สมหวัง แม้ผู้ใหญ่ได้เปิดไฟเขียวแล้วก็ตาม
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายทรัพย์เป็นค่าซ่อมแซมหรือต้องซื้อหามาใหม่ตามความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ไม่ควรปล่อยตัวจนไม่ระมัดระวัง อย่าอยู่ใกล้เพื่อนฝูงที่อารมณ์ร้าย ไม่ควรทำจิตใจให้เห็นเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ ระยะนี้ถ้าท่านอารมณ์เสียจะไปกันใหญ่
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านได้ข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ไม่ทำให้สับสนแต่อย่างใด เพราะท่านไม่ค่อยเชื่อใครหรืออะไรอยู่แล้ว อาจจะต้องอดทนกับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาที่โหดเหี้ยมและปากร้ายต่อไป เพราะระยะนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าหางานใหม่ยาก เห็นจะต้องทำใจดีสู้เสือไปพลางๆ ก่อน ความคิดไม่แจ่มใสเช่นเดียวกับความรัก