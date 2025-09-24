|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวงวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะหลงผิดในการเลือกของใช้หรือคนที่คบ รวมทั้งการเลือกเพื่อนหรือลูกน้องบริวารด้วย ตอนแรกๆ ก็จะพอใจหรือถูกใจดี แต่ภายหลังก็รู้สึกว่าท่านเลือกของผิดหรือเลือกคนผิด มีจุดอันตรายเกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กน้อย การดำเนินชีวิตประจำวันจะพบกับการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือมีศัตรูที่พูดเก่งกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะหันเหไปสนใจหรือพึ่งพิงเรื่องลึกลับเชิงไสยศาสตร์หนักขึ้น อย่างไรก็ตาม ระยะนี้ท่านมีลาภผลประโยชน์เข้ามือเข้ากระเป๋าพอสมควรแก่อัตภาพ อาจมีภาระหน้าที่ใหม่ๆ ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานที่ท่านทำอยู่ ผู้ที่มีรักแล้วคนรักอาจทำตัวยกตนข่มท่าน ส่วนคนอาภัพรักควรรออีกสักนิดจะดี
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านรักความสะอาด แต่ไม่วายมีสิ่งอื่นเข้ามาทำความสกปรกภายในที่อยู่อาศัยของท่าน อย่างไรก็ตาม ดาวประจำราศีเกิดยังส่งผลดีแก่ชาวราศีเมถุน ท่านจะมีความรู้สึกปลอดโปร่งมีความสุขกับสิ่งแวดล้อม กิจการงานหลักยังขยับตัวเดินหน้าและอาจมีงานจรเข้ามาบ้าง แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไม่ได้มากนัก
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านไม่ควรออกจากบ้านพักหรือปิดสำนักงานไว้หลายวัน โอกาสจะถูกขโมยยกเค้าหรือทำให้ทรัพย์สินมีค่าเสียหายค่อนข้างมาก ระยะนี้สงบจิตสงบใจให้มากๆ ได้ก็จะเป็นการดี การเรียนการสอบต้องอดทนกับความยากลำบากและพยายามให้มากกว่าปกติจึงลุล่วงไปด้วยดี ความรักมีโอกาสดีๆ รอท่านอยู่
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะพบปะกับคนที่โมโหร้ายหรือมิฉะนั้นท่านก็จะไปสมาคมกับพวกนักมวยนักต่อสู้ต่างๆ อย่างไรก็ดี ระยะนี้ท่านมีเพื่อนใหม่มากซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี อาจจะมีบางคนทำให้เสียท่าทีบุคลิกไปบ้าง จะโชคดีพร้อมกับหุ้นส่วนคู่สัญญา หรือมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้ความสนใจท่านพร้อมกันหลายคนก็เป็นได้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะยังมีเงินทองผ่านมือไม่ค่อยพอใช้จ่าย ลาภผลของท่านยังคงอ่อนตัว การเจรจาทำความตกลงหรือขอความช่วยเหลือกับผู้มีอิทธิพลหรือที่มีบารมีเหนือกว่าจะไม่ได้ผลดี แต่การเจรจาทั่วไปจะประสบความสำเร็จด้วยดี ความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนบ้านจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านยังไม่เหมาะที่จะเจรจาหรือเป็นนายหน้าค้าขายสินค้าใดๆ ควรระวังการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพราะอาจเป็นภัยต่อตนเองภายหลัง อาจจะมีลาภเล็กๆ น้อยๆ มาถึงมือท่าน แต่ไม่ถึงขั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ทุกอย่างเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตจะดีถ้าท่านรู้จักใจเย็นและอดทนให้มากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่ไม่มากก็น้อย แต่ดีกว่าเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้วมาก ไหว้วานใครไปซื้อของอะไรจะได้ของไม่ตรงตามความมุ่งหมาย แถมยังต้องจ่ายในราคาที่สูงกว่าปกติหรือได้ของที่ท่านเสียเปรียบอีกต่างหาก ระยะนี้จะพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่ไม่ค่อยสำเร็จ เรื่องเก่าจะกลับมาทำให้ยุ่งยากลำบากใจ
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะมีความมั่นใจในตนเอง เหตุการณ์ใหม่ๆ ในการทำงานมักเอื้ออำนวยผลดีต่อท่านอย่างเต็มที่ จะทำอะไรก็สะดวก มีบริวารหรือเพื่อนผู้เยาว์ที่จะบริการให้ดังใจและอาจนำลาภเล็กน้อยมาให้ท่านด้วย หากมีคนต่างภาษามาติดต่อเป็นหุ้นส่วนทำการค้าใดๆ ท่านควรระวังไว้ก่อน คนรักจะหาลาภมาให้
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านเอาใจใส่เรื่องผลประโยชน์ในกระเป๋าของท่านมากกว่าเรื่องอื่น งานค่อนข้างหนักและจะมีปัญหาที่ทำให้ท่านต้องเลือกตัดสินใจว่าควรทำอะไรก่อนหลัง แต่ไม่ว่าท่านตัดสินใจอย่างไรก็ตาม หากตั้งใจแล้วมักได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีเสมอ ความรักยังโชคไม่ค่อยดี แต่มีเกณฑ์ได้คนรักที่ดีในอนาคตอันใกล้
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านทำงานไม่สะดวกด้วยเหตุเพราะการสื่อสารไม่สัมฤทธิผล ผู้เกี่ยวข้องไม่ค่อยเข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจ ให้อะไรใครยืมไปแล้วไม่ค่อยได้คืน มีอะไรดีไม่ควรบอกคนอื่นเพราะจะถูกขอหรือซื้อในแบบใช้อิทธิพลหักคอ คนรักหรือคู่ครองจะเห็นท่านมีค่ามากขึ้นกว่าแต่ก่อน คนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจมากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านการเงินไม่ค่อยดีหรืออาจมีปัญหาที่ต้องใช้จ่ายจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ชะตาชีวิตของท่านมีปฏิภาณไหวพริบคอยช่วยประคับประคองอยู่ ระยะนี้รักใครก็รอสักหน่อย เรื่องรักเรื่องใคร่ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนัก ใครรับอาสาพาไปทำบุญหรือลงทุนใดๆ ท่านไม่ควรเชื่อ เพราะอาจมีกลเม็ดเด็ดพรายแฝงอยู่