ลัคนาราศีใด ผู้ใหญ่หนุนเรื่องเงินไม่ขาด มีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่ง ได้เงินเพิ่มพิเศษ คนรักมีโชคดี

ดาวกับดวง ประจำวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 โดย พิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านอาจถูกใส่ร้ายเพิ่มเติมทำให้เจ็บช้ำ จะสนใจรักษาอนามัยจนร่างกายแข็งแรงขึ้น หรือเลือดลมเดินสะดวกจนกระฉับกระเฉงกระปรี้กระเปร่า บางท่านอาจขยันขันแข็งจนได้การได้งานครั้งใหญ่ แต่ศัตรูของท่านก็แข็งแกร่งและทำร้ายท่านได้มากเช่นกัน ความรักจะวิวาทขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่รุนแรงเท่าไหร่
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะมีน้ำเลี้ยงหัวใจที่สดชื่นใสสะอาด หน้าตาผิวพรรณเปล่งปลั่ง อารมณ์ดี ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ มาทำให้หวั่นไหวได้ง่ายๆ จะมีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานแบบใหม่ๆ หรืออาจปรับเปลี่ยนงานเก่าที่ท่านทำจนเบื่อหน่ายไปด้วยก็ได้ ไม่ว่าจะทำอะไรจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยสนับสนุนทางการเงินไม่ขาด
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านที่อยู่ในวัยเรียนจะมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จะสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อได้ง่าย ท่านที่ทำงานอยู่จะได้เลื่อนตำแหน่งงาน ได้เงินเพิ่มพิเศษ หรือได้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ท่านจะได้เงินสดก้อนหนึ่งจากการทำงานหรือบางทีก็จะได้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ แต่อาจเสียเปรียบเรื่องเทคโนโลยีและของเก่าๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านมีความมุ่งหมายใฝ่ฝันอันสูงส่งในเรื่องการเรียนซึ่งก็คงจะสมหวังในช่วง 3 เดือนข้างหน้า การเดินทางทั้งใกล้และไกลจะราบรื่นยิ่งขึ้น งานจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยเฉพาะในเรื่องงานเอกสารหนังสือสัญญาต่างๆ ผลประโยชน์จากงานค่อนข้างลงตัวโดยเฉพาะงานที่จะต้องใช้ศิลปะบริสุทธิ์
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะไม่ค่อยมีโชคดีอย่างที่เคยได้เท่าไรนัก แต่ญาติสนิทมิตรสหายหรือผู้ที่เคยช่วยกันแสวงหาผลประโยชน์จะหันมาเอาใจใส่ท่านเป็นพิเศษ เอกสารหนังสือที่ทำอยู่ตอนนี้อาจสร้างปัญหาให้ท่านได้หลังจากผ่านต้นเดือนตุลาคมไปแล้ว จะทำอะไรทางการเงินก็ตาม ท่านควรอาศัยการเจรจาต่อรองจึงจะดี
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านอาจอยู่ไม่ติดบ้านหรือเบื่อหน่ายที่จะอยู่บ้าน รวมทั้งอาจเบื่อหน่ายสมาชิกภายในบ้านด้วยก็ได้ ทัศนวิสัยยังชัดเจน การคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือเรื่องเงินทองของท่านยังแม่นยำ เพราะระยะนี้ไหวพริบปฏิภาณของท่านดีมาก การเงินมีทั้งได้และเสีย แต่ใช้จ่ายสิ้นเปลืองตามอำเภอใจ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านอาจจะนึกคำพูดสองสามคำที่ตั้งใจจะพูดไว้ไม่ออก แล้วกลับพูดสิ่งอื่นที่ทำให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงและเครดิตของตนเอง จะเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ค่อยมีสาระเท่าที่ควร จิตใจของท่านจะกังวลหรือหวาดระแวงไปต่างๆ นานาเกี่ยวกับลาภผลเงินทอง มีรักก็สนุกดี แต่ระวังว่าจะพูดผิดหูญาติพี่น้องของคนรัก
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะคิดน้อยดีกว่าที่ควรคิดไปมาก จะมีผู้หลอกลวงให้ลงนามในสัญญาที่ท่านจะต้องเสียเปรียบหรืออาจถูกต้อนให้จนมุมด้วยเอกสาร เงาดำที่พาดผ่านอาจบั่นทอนบริวารและเงินทองของท่านให้น้อยลง แต่ความรักยังไม่เลวร้ายจนเกินไป ความอดทนและรอบคอบเท่านั้นจะช่วยให้ท่านพ้นวิกฤตไปได้
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านควรตรวจสอบผลประโยชน์ที่ทิ้งร้างไปนานๆ เพราะอาจพบลาภซ่อนอยู่ หากมีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมงาน ท่านควรที่จะจับเข่าคุยกันให้รู้ต้นเหตุของปัญหาเสียก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรอย่างอื่น คนรักของท่านจะมีโชคดีหรือประสบความสำเร็จอย่างมาก ท่านทราบแล้วควรเฉยๆ อย่าวุ่นวายไป
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านที่มีความรักแต่ไม่แน่ใจว่าเขาคิดอย่างไรกับท่านควรดูท่าทีสักพักหนึ่ง การทำงานใดๆ ก็ตาม ไม่ควรใจร้อนเกินไป จะโชคดีประสบความสำเร็จจากกิจการเสี่ยงๆ ที่กำลังทำอยู่ หรือเรื่องเก่าๆ ของเก่าๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กำลังจะโชคดีในการเรียนและการค้นคว้าหาความรู้ ไม่ว่าจะมีครูสอนหรือไม่ก็ตาม
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านมักทำของหายเก่ง ระยะนี้หยิบจับอะไรไปวางไว้ที่ไหนแล้วนึกไม่ออก จะรู้สึกตึงเครียดหรือวิตกกังวลเกินเหตุ บางครั้งแม้พยายามนึกว่าเอาของสำคัญไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนก็นึกไม่ได้ บางท่านท่องหนังสือสอบอย่างแม่นยำแล้ว แต่พอสอบจริงกลับนึกไม่ออกก็ได้ จะพบเรื่องผิดหวังในการเจรจาและการค้า
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะติดขัดหรือสูญเสียสิ่งของชิ้นใหญ่ที่ทนทานมั่นคงแข็งแรงหรือสิ่งที่เกี่ยวกับทรัพย์จากดินต่างๆ ไม่ควรลงทุนในที่เกี่ยวกับการเกษตรหรือเหมืองแร่ มีเกณฑ์จะเสียลาภผลแบบฟลุคๆ หรืออาจทำเงินสดตกหายในตอนกลางค่ำกลางคืนที่ใครๆ ก็หาไม่เจอ เพศตรงข้ามสนับสนุนเรื่องการเดินทางเป็นอย่างดี