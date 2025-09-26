|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ราศีใดจะได้ลาภ บุตรบริวารมีเกณฑ์ได้รับการพิจารณา เลื่อนขั้น เลื่อนระดับ ให้มีตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น : ดาวกับดวงวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะได้ลาภหรือซื้อหาสิ่งของมั่นคงแข็งแรงที่ทำจากไม้ เช่น ตู้โชว์ โต๊ะ ตั่งเตียงอันหาได้ยาก บุตรบริวารของท่านมีเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนระดับให้มีตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น ส่วนตัวท่านเองอาจมีความเคร่งเครียดติดตัวบางประการที่แม้จะดวงกำลังดี ท่านก็ยังวิตกกังวลกับเรื่องหุ้นส่วนอยู่ดี
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะมีเรื่องหงุดหงิดนิดหน่อยโดยมีเรื่องเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนเป็นสาเหตุ เพียงแต่จะเกิดขึ้นแล้วก็สามารถปรับความเข้าใจได้ในเวลาสั้นๆ บางทีท่านจะปรับปรุงบ้านให้เป็นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายและการพักผ่อนให้มากๆ เพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วย
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะมีผู้ช่วยเหลือให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้นเป็นบางส่วน ท่านเองก็จะสดชื่นกระปรี้กระเปร่าในการทำงานทุกระดับโดยใช้ความสุขุมรอบคอบเป็นที่ตั้ง อาจมีผู้นำความคิดหรือโครงการมาเสนอให้ท่านลงทุน ซึ่งอาจจะพลิกผันทางเดินของงานไปสู่ฐานะที่ดีขึ้น รักใครในระยะนี้บอกให้เจ้าตัวรู้ไปเลย
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะเสียทรัพย์โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำเรอความสุขให้เพื่อนฝูง หรือใช้จ่ายเพื่อการเดินทางหรือยานพาหนะคันใหม่ จินตนาการในการหาเงินของท่านจะเฟื่องฟูมาก ถ้าเป็นนักประพันธ์จะผลิตผลงานที่ทำให้วงการวรรณกรรมสั่นสะเทือนในเวลาอันใกล้ ระยะนี้เรื่องรักอาจสมมาตรปรารถนาดี
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะมั่นคงสามารถอดทนต่อคำครหานินทาใส่ร้ายต่างๆ ได้ดี อาจต้องหวาดระแวงเรื่องวุ่นวายจากเพื่อนฝูงเอาไว้บ้าง จะได้เห็นผลงานชั้นดีในเรื่องการเงินของตนเอง ซึ่งท่านเองก็รู้สึกสนใจใคร่อยากได้อยู่เหมือนกัน ลาภผลจากผู้ใหญ่ที่มีมาให้ท่านอาจอยู่อีกไม่นาน ควรรีบตักตวงก่อนสิ้นเดือนนี้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีราคาแพงหลายสิ่งหลายอย่าง ถึงอย่างไรท่านก็ควรต้องเข้มงวดกับงบประมาณให้มากหน่อย การบริหารการเงินที่อยู่ในมือของท่านไม่ค่อยเหมาะกับการลงทุน การเงินทุกเรื่องในระยะนี้อาจมีผู้ชักจูงไปทางเสียหายได้ง่าย จะได้ใกล้ชิดกับเพื่อนดีๆ ที่มีฐานะสูงกว่าท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านรู้เรื่องอะไรไม่ดีมาควรหาทางหลบหลีกที่จะพูดถึงเรื่องนั้นหรือลืมมันไปเสียเลยจะดีที่สุด เพราะพูดไปท่านจะมีแต่เสียกับเสียเท่านั้น จะมีญาติมิตรผู้ใหญ่มาอาศัยชั่วคราว ท่านที่เคยห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยอีกไม่นานท่านจะได้กลับไปอีกครั้ง ท่านที่มีความรักตอนนี้มักได้ลาภ คนรักเอาอกเอาใจท่านดี
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านมักพบเจอเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ประจำวันอาจสูญหายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุ จะใช้จ่ายสิ้นเปลือง รายได้ที่ควรจะได้แล้วกลับไม่ได้หรือได้น้อยลง หนี้สินทวงได้ยาก แต่อีกไม่นานสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้จะทุเลาเบาบางลงไปอย่างมาก บุตรบริวารของท่านที่ห่างเหินไปใกล้จะกลับมา
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านมักอยู่ติดบ้านหรือมีจิตใจพะวักพะวงเรื่องภายในบ้านอยู่เสมอ เพื่อนฝูงบางคนจะโชคดีมีความสุขกับชีวิตของเขา ซึ่งท่านอาจได้ผลพลอยได้ในระหว่างเดินทางร่วมกับพวกเขาไปด้วย แต่ผู้ใหญ่ในสำนักงานบางคนอาจต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากท่าน หรือบางทีก็ตายไปจากหัวใจของท่านเร็วๆ นี้
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะกลับไปคบค้าสมาคมกับเพื่อนใหม่ที่ท่านจะต้องเป็นแค่ฝ่ายให้เขาเรื่อยไป ไม่ได้อะไรมากนอกจากความสุขและความพอใจเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่จีรังยั่งยืน จะเสียเงินเพราะถูกยืมอย่างไม่เกรงใจ หนี้สินหากให้ญาติพี่น้องทวงถามจะดีกว่าท่านออกปากเอง กับคู่ครองคนรักมักช่วยงานดีแต่เถียงกันบ่อย
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะเกิดอุบัติเหตุเพราะมีคนทิ้งสิ่งของอันตรายไว้ใกล้บ้านหรือภายในบ้านของท่าน ถ้าแถวบ้านของท่านมีการก่อสร้าง ควรจับตาดูการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือความร้อนเอาไว้ให้ดีๆ นอกจากนี้ ถ้าใกล้บ้านท่านมีสถานที่ว่างเปล่าก็อาจมีคนมากางเต็นท์อยู่กันอย่างสบายใจ ทำให้บ้านของท่าน
ไม่สงบ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านอาจชักหน้าไม่ถึงหลังหรือมีความจำเป็นต้องหมุนเงินหนักมือขึ้น การเงินโดยรวมค่อนข้างฝืด เรื่องลาภผลพิเศษที่พอมีอยู่ก็อาจผันมาไม่ทันใช้ ท่านจะห่างเหินกับคนในครอบครัวหรือสมาชิกร่วมชายคาไปบ้างเพราะมัวแต่สนุกสนานกับชีวิตและสังคมใหม่ๆ คนรักจะสนับสนุนเรื่องการเงิน