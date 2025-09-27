ราศีใด สัปดาห์นี้ การงานราบรื่น ได้โอกาสพัฒนาตัวเอง มีเรื่องเซอร์ไพรส์ จะได้ลาภจากดิน

|ผู้เขียน
|ปุสาคโม
ดวงรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 28 กันยายน-4 ตุลาคม 2568
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำการงานได้อย่างราบรื่น จะมีผลกำไรจากงานที่ท่านทำสำเร็จไปแล้วอย่างมาก รวมทั้งการมุ่งหมายที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปด้วย มีโอกาสจะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ควรระวังความดื้อรั้นของบุตรหลานหรือลูกน้องบริวารในปกครองจะทำให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจ อย่างไรก็ดี ท่านก็มีโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองได้มากขึ้น บางทีสิ่งที่ได้มาโดยที่เราไม่ได้คาดหวังอาจจะดีกว่าสิ่งที่ท่านคาดหวังไว้ก็ได้ มีเกณฑ์ได้รายได้จากการเสี่ยงโชคหรือมีลาภเป็นที่ดินหรือทรัพย์จากดินอื่นๆ หรือผู้ใหญ่สนับสนุนให้ท่านดูแลทรัพย์ของเขา
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมักวิตกกังวลในเรื่องของญาติพี่น้องที่กำลังขัดแย้งห้ำหั่นกันอย่างเอาเป็นเอาตาย และอาจส่งผลกระทบมาถึงท่านไม่มากก็น้อย ศัตรูคู่แข่งขันก็มักหาเรื่องนินทาว่าร้ายอย่างไม่เป็นธรรมกับท่านนัก รวมทั้งเรื่องสิ่งของมีค่าแตกหักเสียหายและเรื่องหยุมหยิมอื่นๆ ทำให้ท่านนอนไม่ค่อยหลับหรือไม่ค่อยอยากติดต่อสื่อสารกับใคร ดาวพุธ (๔) โคจรในเรือนอริของท่าน ธุรกิจติดต่อมักไม่ค่อยได้รับการตอบสนองที่ดี ท่านพูดจาชื่นชมใครเขากลับฟังว่าท่านประชดประชันเขาเสียอย่างนั้น ระยะนี้ถ้าต้องขึ้นโต้วาทีกับใครท่านจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอ ความรักอยู่ในเกณฑ์ดี แต่คนรักจะทำให้ท่านขัดข้องหมองใจ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้รับข้อเสนอแนะจากผู้มีความรู้สูงให้ลงทุนกับงานที่ได้กำไรมาก หรือจะมีผู้บอกเลขท้ายสองตัวสามตัวให้โดยมั่นใจอย่างมากว่าท่านจะถูกแน่ๆ ซึ่งระยะนี้โชคดีมักเป็นของท่าน แต่การเข้าสังคมของท่านค่อนข้างอ่อนไหวและยังมีความพลิกผันพอสมควร ท่านต้องอาศัยผู้ใหญ่ช่วยเหลือจึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้ แต่หากเพื่อนของท่านวิวาทขัดแย้งกันเองแล้วท่านไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยอย่างเด็ดขาด บริวารมีไหวพริบและความกล้าหาญในการแก้ปัญหา ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับทางไกล เทคโนโลยี หรือชาวต่างชาติต่างภาษาจะยังไม่ค่อยเห็นผลดีอย่างที่ต้องการ ไม่ควรครอบครองของเก่าโบราณในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีโอกาสได้ใช้สติปัญญาและความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวทำการให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผลของดาวพฤหัส (๕) ซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายดีได้โคจรมาทับลัคนาของท่าน ผู้ใหญ่จะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูท่านเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะราบรื่นและมีผู้สนับสนุน การเงินรายได้จะทำมาหาได้คล่อง หากท่านไม่มีปัญหากับหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคนรักในระยะนี้ได้ก็จะดี เพราะระยะนี้บุคคลเหล่านี้จะเดินออกจากชีวิตของท่านได้ง่าย อย่างไรก็ดี บริวารจะช่วยเหลือท่านอย่างสุดความสามารถ ตัวท่านเองจะต้องระวังในเรื่องความทรหดอดทนและหลักเหลี่ยมของตนเองให้ดี เพราะระยะนี้ท่านทำอะไรก็ดูจะซื่อๆ หรือไม่เท่าทันผู้อื่นเท่าไรนัก ใครชวนซื้อที่ดินหรือทรัพย์สินราคาถูกควรพิจารณาให้รอบคอบมากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะประสบข้อวิวาทบาดหมางระหว่างหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองคนรัก ดาวบาปเคราะห์โคจรเล็งลัคนาของท่านอยู่หลายดวง เพศตรงข้ามมักหงุดหงิดอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ เอาใจยากและขี้โมโหไปพร้อมๆ กัน ท่านควรใช้น้ำเย็นเข้าลูบและทำใจให้สงบมากกว่าชี้แจงแถลงเหตุผลใดๆ ท่านที่มีครอบครัวแล้วควรดูแลคู่ครองของท่านให้ดี ไม่ควรปล่อยให้ไปก่อเหตุกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง เรื่องเอกสารหนังสือควรระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีเรื่องสัญญาที่ท่านต้องทำในระยะนี้ ท่านควรเลื่อนออกหลังวันที่ 23 ธันวาคม 2568 จะดีกว่า ระยะนี้อาจได้ร่วมงานกับคนหน้าเก่าในเรื่องใหม่ หรือคนหน้าใหม่ในเรื่องเดิมๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้ลาภเป็นเอกสารสัญญาสำคัญหรือหนังสือที่มีค่ามีราคาสูงๆ บุตรหลานจะขอยืมเงินท่านแล้วหายหน้าหายตาไปไม่ติดต่อกลับมาอีก บางท่านอาจขัดแย้งกับบริวารในปกครองโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด หรือท่านอาจยุ่งวุ่นวายกับการทำมาหากินจนไม่มีเวลาเอาใจใส่บุตรบริวารก็เป็นได้ จิตใจของท่านมักหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเงินๆ ทองๆ มากกว่าเรื่องอื่นในระยะนี้ จะได้ลาภจากการเจรจาต่อรองหรือการค้าขายแบบค้าปลีก อาจมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น แต่บ้านช่องที่อยู่อาศัยอาจมีเรื่องร้อนๆ ทำให้ท่านต้องห่างไกลจากบ้านและครอบครัวไป แต่แม้จะได้ออกเดินทางกับคนรัก ท่านก็ยังห่วงงานอยู่ดี
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านที่ต้องเดินทางท่องเที่ยวทางไกลจะไม่ค่อยราบรื่น เพราะต้องยุ่งกับกิจการงานประจำอยู่เสมอทำให้ไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นัก แต่หากท่านหยุดทำงานอยู่กับบ้าน เหตุการณ์จะราบรื่นและจะค้นพบความสุขสงบภายในบ้านอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ท่านจะให้เวลากับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของท่านมากขึ้น แต่ยังคงตรากตรำทำงานอย่างขยันขันแข็งโดยไม่ปวดเมื่อยหรืออ่อนเพลียใดๆ จะมีความสุขกับรายได้ที่ได้รับเพราะฐานะทางการเงินดีขึ้น ท่านที่ยังว่างงานจะได้งานทำที่มั่นคงมากขึ้น แต่เมื่อท่านได้ลาภทรัพย์มามาก ท่านก็ย่อมมีเรื่องให้เสียทรัพย์มาก หรือการลงทุนอาจไม่ได้ผลดีนัก
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีดาวอังคาร (๓) และดาวพุธ (๔) โคจรเดินหน้าในเรือนวินาศ ท่านอาจไม่ค่อยแข็งแรงหรือเลือดลมเดินไม่ค่อยสะดวก อาการทางสุขภาพเริ่มน่าเป็นห่วง ไม่ควรประพฤติตนตามใจตนเองโดยไม่คิดถึงผลเสียต่อสุขภาพที่จะตามมา รวมทั้งไม่ควรพูดจาตามอำเภอใจ ก่อนพูดอะไรควรคิดไตร่ตรองให้มาก หากต้องไปบรรยายให้ความรู้ นำเสนองาน หรือนำเสนอสินค้า ท่านต้องซักซ้อมหลายๆ รอบจนแม่นยำ หากทำดีจะได้รับการชื่นชมหรือได้รางวัลจากการทำดีนั้นๆ อย่างเป็นกอบเป็นกำ บางทีก็อาจเป็นงานที่ท่านทำสำเร็จไปนานแล้วแต่ผู้ใหญ่เพิ่งรับทราบก็ได้ ปัญหาทางการเงินจะทุเลาเบาบางลง
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีโชคจากหลายๆ เรื่อง ยกเว้นเรื่องญาติพี่น้องและเอกสารสัญญาทางกฎหมายต่างๆ จะยืดเยื้อถูกยักท่าจากผู้เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องค่อยๆ แก้ปัญหาด้วยความอดทนและรอบคอบจึงจะประสบความสำเร็จ บางเรื่องควรหารือกับผู้ใหญ่หรือบริวารที่มีสติปัญญาและประสบการณ์จึงจะพบทางออกที่สวยงามแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นได้ บุตรบริวารจะนำลาภมาให้ รวมทั้งอาจได้รับการกล่าวชื่นชมเชิดชูในความดีของท่านจากบุตรหลานหรือบริวาร หากท่านต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติต่างภาษา ท่านควรจับเข่าเจรจาและรับฟังปัญหาของเขาดีกว่าสั่งสอนในสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจ
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีจิตใจสดชื่นแจ่มใสเพราะได้พบปะเพื่อนฝูงและบุคคลที่ท่านเคยสนิทสนม จะได้ลาภลอยจากความขัดแย้งของผู้อื่น เข้าทำนองตาอินกับตานาตีกันแล้วท่านเป็นตาอยู่มาหยิบชิ้นปลามันไปเสียเอง จะพบเห็นพฤติกรรมประหลาดของบริวารที่อยู่ใต้ร่มสำนักงานเดียวกัน ซึ่งหากเขาไม่ได้เป็นเด็กในปกครองของท่านก็ควรทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสีย ผู้หลักผู้ใหญ่ในทางการงานจะเชื่อถือและสนับสนุนท่านมากขึ้น แต่การงานของท่านกลับดำเนินไปอย่างไม่ราบรื่นเท่าไรนัก บริวารสำคัญบางคนจะมาขอลาป่วยบ่อยๆ หรือขอลาออก ซึ่งท่านจะสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ ยังไม่ควรหวังผลเลิศกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ มากนัก
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดแก่ตัวท่านเอง แต่มีผลกระทบถึงความสัมพันธ์กับบุคคลสำคัญหรือผู้อาวุโส ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวอาจนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ท่านแก้ไข บ้านช่องห้องหออาจประสบปัญหาต้องซ่อมแซมแก้ไขอีกด้วย อย่างไรก็ดี หุ้นส่วนผู้ร่วมงานและกิจการเกี่ยวกับทางไกลยังคงให้คุณแก่ท่านไม่มากก็น้อย กิจการงานที่ดำเนินด้วยดีมาตลอดจะชะลอตัวลงไปบ้าง ปัญหาหนี้สินที่ผันผวนตามกระแสคลื่นลมของสภาพแวดล้อมยังคงตามคิดบัญชีกับท่านอยู่ ความรักเป็นเรื่องของลาภผลหรือของขวัญของกำนัลต่างๆ จะมีมาให้ท่านแบบไม่ขาดตกบกพร่อง
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะทราบข่าวหรือได้รับข้อมูลไม่จริงโดยเจตนาของผู้นำมาบอกเล่า ดาวพุธ (๔) โคจรอยู่ในเรือนมรณะของชาวราศีมีน การใช้คำพูดหรือการออกคำสั่งใดๆ จะไม่ได้ผลหรือก่อผลเสียต่อการงานและความตั้งใจของท่านไม่มากก็น้อย ควรระวังการใช้คำพูดหรือการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ก็ตามให้มากๆ การทำตามอำนาจหน้าที่อาจทำให้สูญเสียมิตรภาพหรือสังคมของท่านไปโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้าง โชคชะตาในการเดินทางของท่านไม่ค่อยแจ่มใสนัก มักเดินทางท่ามกลางความขัดแย้งของผู้ร่วมเดินทาง แต่ไม่ว่าเรื่องราวจะวุ่นวายเพียงใด เมื่อท่านเดินห่างออกจากความจำเจ ท่านจะพอหายใจหายคอได้บ้าง