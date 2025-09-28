วันนี้ ราศีใดระวังคนเข้ามาตีสนิท ใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง ทำอะไรด้วยความโมโหใจเร็วมักไม่มีโชค

|ผู้เขียน
ดาวกับดวง ประจำวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะพบปัญหาในการเข้ารับตำแหน่งทางด้านสังคม หรือไม่มีความมั่นใจในเรื่องชื่อเสียงเครดิตของตนเอง หากบริวารแนะนำให้ท่านเข้าร่วมสังคมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ท่านยังไม่ควรเออออห่อหมกโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้อง จะได้ลาภเป็นของแปลกมีค่าต่อเมื่อท่านได้ผ่านการรอคอย
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านอาจถูกชักจูงให้เข้าไปรับการอบรมเป็นพนักงานขายสินค้าหรือไปฟังการประชุมของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งซึ่งท่านไม่ค่อยสนใจนัก การดำเนินการทางด้านธุรกิจต่างๆ จะประสบปัญหาหรือมีผู้ไม่เห็นด้วยกับการค้าขายของท่าน ซึ่งท่านไม่ควรตอบโต้อะไรให้มากความ ระยะนี้สงบปากไว้ดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านวิ่งเต้นทำสัญญาจะได้รับความสำเร็จ อย่างไรก็ดี ทรัพย์ที่หาได้ในระยะนี้จะเป็นทรัพย์ที่มั่นคงยาวนาน ยกเว้นทรัพย์ที่ได้จากการพนันขันต่อต่างๆ อาจอยู่กับท่านไม่นานนัก ระยะนี้ ถ้าทำอะไรด้วยความโมโหใจเร็วมักโชคไม่ค่อยดี ความรักจะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้น ไปไหนกับคนรักจะชื่นมื่นกว่าเดิม
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะได้รับความรู้ประหลาดๆ หรือได้รายได้เสริมจากวิธีการที่ประหลาดไม่เหมือนคนอื่น งานอดิเรกก็สามารถทำเงินให้ท่านได้มาก การเดินทางไกลจะพบสิ่งที่เหนือความคาดหมาย แต่ก็ควรระวังอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ เอาไว้ด้วย รายได้รายจ่ายจะคล่องตัวมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะรายจ่ายเพื่อสังคม
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะได้ใกล้ชิดกับผู้คนอย่างเป็นกันเองทั้งกลุ่มคนที่เคยรู้จักหรือไม่รู้จักมาก่อน ความสุจริตของท่านที่มีมาแต่เดิมจะเป็นเครื่องช่วยผลักดันให้ทุกฝ่ายยินดีให้มิตรภาพและความช่วยเหลือ จะได้รู้ความลับที่มีผู้พยายามปกปิดไม่ให้ท่านได้รู้ กับเพศตรงข้ามอาจจะหาเรื่องทะเลาะวิวาท ซึ่งท่านควรใจเย็น
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะมีโชคดีด้านตำแหน่งหน้าที่และการเงินแต่ไม่เท่ากับที่ท่านหวังไว้หรือไม่เท่ากับภาระที่ท่านเดือดร้อนอยู่ กว่าจะได้ก็คงจะต้องเหนื่อยอย่างน่าดู ชีวิตการงานและเรื่องส่วนตัวของท่านระยะนี้จะร้อนเกี่ยวกับเครดิต ผลประโยชน์ที่ได้จะร้อนต้องแบ่งให้ผู้อื่นด้วย แต่การเจรจาซื้อขายจะได้ผลตามที่หวัง
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะรู้สึกร้อนเหมือนไฟธาตุแตก จะได้พบกับคนที่น่านำไปใช้งานแต่กลับเป็นพวกที่ไว้ใจได้ยาก อาจใช้เล่ห์เหลี่ยมเพทุบายหลอกลวงท่านต่างๆ นานา ต้องระวังตัวให้รอดจากผู้ที่เข้ามาตีสนิทใหม่ๆ แต่ท่านยังมีเกณฑ์จะได้ลาภประเภทมรดกตกทอด ผู้ใหญ่จะช่วยแบ่งเบาภาระงานของท่านทางใดทางหนึ่ง
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านไม่เหมาะกู้ยืมเงินทองระยะยาวเพราะโชคดีของท่านในระยะนี้อาจไม่ยืนยาวนัก หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่สมรสจะเข้ามาช่วยเหลือการงานของท่าน จะมีปัญหาเรื่องความร้อนหรือไฟฟ้าภายในบ้านหรือสำนักงาน บางทีเครื่องปรับอากาศเสียหรืออาจเกิดไฟฟ้าชอร์ต ท่านที่ยังโสดจะเข้ากับฝรั่งมังค่าได้ดี
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านได้เงินสดจากญาติมิตรที่มีไมตรีจิตสนิทสนม อาจเป็นการชดใช้หนี้หรือนำมาให้ด้วยความเสน่หาก็ได้ พันธกรณีสำคัญจะไม่เป็นรูปเป็นร่างหรือท่านไม่สามารถปฏิบัติการได้สำเร็จชัดเจนเป็นรูปธรรม เรื่องความรักคนรักมักจะมีเรื่องเกี่ยวกับลาภผลประโยชน์มาให้ หรือมีเรื่องให้ชื่นใจกันบ่อยมากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านควรระงับใจไม่แสดงความใจร้อนใจเร็วของท่านเอาไว้ให้ได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านจะต้องอดทนอดกลั้นไว้ให้มาก เพราะมีเค้าว่าอาจจะวิวาทกับผู้ใหญ่ใกล้ชิดได้ จะถูกดิสเครดิตในภารกิจที่ท่านได้ทำสำเร็จไปแล้ว ระวังเงื่อนไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารหรือบุตรหลานในปกครองของท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารงานหรือมีภาระหน้าที่ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารของส่วนรวม จะมีความคิดแปลกๆ ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาจมีคนแปลกๆ มาหาและอาจนำของหายากมาให้ถึงบ้านช่อง คนรักจะได้เพื่อนใหม่ที่ดีหรือสิ่งของที่สวยๆ งามๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านที่ไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วก็จะพบเรื่องความยากจนรุนแรงยิ่งขึ้น โอกาสจะพบกับคนพาลหรือเพื่อนใหม่ที่เป็นศัตรูรอรุมกินโต๊ะท่านอยู่ก็ได้ งานที่ต้องทำกับเพื่อนฝูงก็ต้องระมัดระวังตัวเอาไว้ด้วย ระยะนี้ท่านควรอยู่ในความสงบหรือเที่ยวเตร่กับคนที่รู้ใจกันจริงๆ เท่านั้น และไม่เหมาะที่จะต่อสู้กับใครใดๆ ทั้งสิ้น