เปิดดวง 12 ราศี มีโชคในการลงทุนที่ต้องเสี่ยง มีความคิดสร้างสรรค์ในการหาเงินเข้ากระเป๋า

ดาวกับดวง วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 โดยพิมพ์พรร
เปิดดวง 12 ราศี มีโชคดีในการลงทุนที่ต้องเสี่ยง จะมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาเงินเข้ากระเป๋าได้ดี
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิด ทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั)ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะมีโชคดีในการลงทุนที่ต้องเสี่ยงพอสมควร ญาติพี่น้องจะกลมเกลียวกัน หรือที่แสดงอาการต่อต้าน หรือไม่ยอมทำงานตามหน้าที่ก็จะทุเลาเบาบางลงไปมาก อย่างไรก็ดี เพื่อนฝูงหรือผู้ใหญ่ที่มีความรู้สูงจะแผ่อิทธิพลคุ้มครองท่าน ความรักไม่หวือหวาใดๆ แต่คนโสดจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะรู้สึกว่าถูกคุกคามโดยหุ้นส่วนผู้ร่วมงานของท่านจะโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตามจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบริวารพอสมควร แต่หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยท่านอาจจะยุ่งยากเรื่องการเงินหนักขึ้น อย่างไรก็ดี ท่านจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาเงินเข้ากระเป๋าได้ดี คนรักมักขัดอกขัดใจ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะลำบากใจในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย หรือเรื่องคนในบ้านที่ตัดสินใจให้เด็ดขาดลงไปยาก ปัญหาต่างๆ มักจะมีจุดเด่นและจุดด้อยพอๆ กัน การเดินทางไกลอย่างกะทันหันจะยากลำบากตลอดการเดินทาง จะมีโอกาสได้คลุกคลีกับญาติพี่น้องที่กำลังเจริญก้าวหน้าในชีวิต ซึ่งท่านก็จะได้รับผลดีนั้นๆ ด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านควรระวังการเดินทางทางน้ำเป็นระยะเวลานานๆ หรือฟ้าฝนอาจทำความเสียหายแก่เอกสารหนังสือสำคัญของท่านได้ ผู้ใหญ่ที่สนิทสนม หรือสมาชิกภายในบ้านจะขอร้องให้ท่านทำการที่ท่านไม่ชอบ หรือฝืนคุณธรรมส่วนตัวของท่าน การทำงานจะต้องอาศัยความอดทนและตรากตรำมากกว่าปกติ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะอ่อนไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในสายตาของท่าน การทำงานของท่านระยะนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบงาน วิธีการ หรือแม้แต่การบริหารพื้นที่เป็นระยะเวลาที่ท่านจะต้องติดต่อสื่อสารทางการงานอย่างหนักหน่วง การเงินจะมีเข้ามาค่อนข้างปกติ เพียงแต่มีรายจ่ายพิเศษเพิ่มขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะเห็นเรื่องราวที่ตลกขบขัน บางทีท่านจะหัวเราะงอหาย เป็นโอกาสดีที่พวกมิจฉาชีพจะล้วงควักกระเป๋าสตางค์ของท่านได้อย่างง่ายดาย ถ้าเป็นคนที่ท่านไม่ชอบหน้าอยู่แล้วท่านควรพยายามแสดงหน้าบึ้งตึง หรือทำหน้างอไว้มากๆ ก็เท่ากับการตัดไม้ข่มนามไปในตัว คนรักเจริญในหน้าที่การงานดี
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะโกรธง่ายถ้ามีใคร หรืออะไรมาทำให้ขัดใจนิดเดียวจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไหม้ฟาง ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ ก็ไม่ดีต่อพลานามัยและจิตใจของท่านเพราะการโกรธนั้นทำให้สูญเสียพลังงานเท่ากับการวิ่งแข่งเป็นหลายร้อยเมตรทีเดียว ถ้าท่านระงับอารมณ์โกรธได้ท่านก็จะรู้สึกสบายตัว และความรักก็จะดีขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านอาจต้องต่อสู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ที่คิดว่าเป็นของท่านโดยชอบ การเดินทางไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนก็ตาม ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องไปหาความสุข หรือไปพักผ่อนร่างกายก็จะดีกว่าเรื่องลาภผล เรื่องธุรกิจจะมีความสำเร็จไม่มากเท่าไรนัก การเจรจา หรือประสานประโยชน์กับใครก็ตามไม่ควรตั้งความหวังมากไป
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัว หรือมีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง การกะเก็งรายได้ผิดพลาด ซึ่งหากท่านดันทุรังเชื่อตามนั้นด้วยความดื้อรั้นก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือในภูมิปัญญาของท่าน และจะมีผลร้ายทำให้การงานยุ่งยากวุ่นวายมากกว่าที่คิด จะสะเทือนใจเพราะหนี้สิน ศัตรูเก่า หรือเพศตรงข้าม
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านถูกบั่นทอนผลประโยชน์ทางการงานที่ควรจะได้ อาจเข้าใจผิดกันง่ายด้วยการกระทำของท่านเองโดยเฉพาะกับบริวาร ความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ที่มีอุปสรรคมากจะทุเลาเบาบางลง แต่พวกศัตรูจะดีใจที่พวกเขามีความสำเร็จทำให้งานของท่านไม่ก้าวหน้าได้ เหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นระยะนี้มักเกี่ยวกับรายได้
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านทำอะไรระยะนี้มีอุปสรรคทั้งจากตัวท่านเองและศัตรูของท่าน กล่าวคือศัตรูพยายามขัดขวางมิให้ท่านได้รับความสะดวกในด้านการงาน ซึ่งท่านไม่ควรโกรธใคร หรืออะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคในชีวิตของเราให้เสียอารมณ์ รายได้ประจำของท่านจะลดน้อยลง หรือมีรายจ่ายหลายทางจนมากกว่ารายรับ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีเค้าว่าจะเสียเงินเพราะการเสี่ยง และจะถูกทำให้เชื่อถือในเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็ได้ จะอารมณ์เสียกับบริวาร หรือเสียเงินให้บริวารได้ง่าย ถ้าเห็นท่าไม่ดีให้ห่างไว้ก่อนเป็นดีที่สุด ผลประโยชน์ยังไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน ไม่ควรกลับบ้านดึก หรือออกเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนโดยไม่จำเป็น เดินทางไม่ควรรีบร้อน