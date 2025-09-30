ราศีใด แม้ไม่ได้ทำงานก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภ จะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัย เป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม
ดาวกับดวง โดย พิมพ์พรร วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านอารมณ์ค่อนข้างจะร้อนๆ ผิดปกติ อาจเปลี่ยนใจง่าย แต่จะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัย บ้านช่อง อาคารเรือนโรงอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ แม้ระหว่างนี้ถ้ามีคดีความก็จะไม่ส่งผลกระทบมากนัก คนที่หายไปจะกลับมาพร้อมกับตีหน้าเจียมเจี้ยม ท่านจะเป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามไม่ว่าเขาอายุเท่าไหร่ก็ตาม
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะทำกิจการงานต่างๆ โดยตัวเองอย่างมั่นอกมั่นใจและขมีขมันดี ความสำเร็จของท่านจะอยู่ที่ท่านพูดน้อยๆ ต่อยมากๆ มีอุปสรรคในชีวิตประจำวันค่อนข้างน้อยเพราะท่านกำลังดวงดีอย่างมาก ทุกอย่างจะเข้ารูปเข้ารอยอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ค่อนข้างมั่นคง จะได้มิตรภาพใหม่ๆ ที่มีคุณภาพจำนวนมาก
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะได้พบผู้ที่เข้ามารับรู้หรือแสดงความเห็นใจในความอุตสาหะวิริยะของท่าน จะได้รับการยกย่องจากผู้ใหญ่ในสำนักงานหรือสถาบันของท่าน เพราะความขยันหมั่นเพียรและสติปัญญาที่ลุ่มลึกรอบคอบ แต่ไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ก็ตาม ความดีและความมุ่งมั่นของท่านจะได้รับการกล่าวถึงให้รู้ทั่วไป
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านอาจตัดใจขายที่ดินโดยพอเห็นกำไรอยู่บ้าง แต่เรื่องเสี่ยงโชคท่านยังไม่มีหวังมากนักในระยะนี้ อาจทำเครื่องจักรขนาดใหญ่ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงเสียหายใช้การไม่ได้ แต่ท่านยังจะยิ้มได้เพราะกำลังมีโชคใหญ่ ไม่ควรเสี่ยงภัยหรือไปเสี่ยงอันตรายในที่ที่เคยมีดินถล่ม หรือเดินทางในเวลากลางคืน
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะมีแนวทางในการหารายได้ใหม่ๆ หรือจะสามารถจัดการกับทรัพย์ของท่านให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโชคชะตาชีวิตของท่าน ปัญหาที่เคยทำความยุ่งยากให้ท่านมาแล้วในช่วงหลายปีก่อนจะกลับมาอีกครั้ง และต่อไปนี้ท่านควรเพลาๆ การตามใจบุตรหลานหรือบริวาร เพราะอาจเดือดร้อนได้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านติดต่องานราชการใดๆ ก็ตามจะราบรื่นกว่าที่ผ่านมา เพื่อนร่วมหุ้นร่วมทุนจะเข้าใจท่านดีขึ้น เพื่อนบ้านจะให้กำลังใจบุตรบริวารของท่านที่กำลังทุกข์ยากอยู่ จะเป็นคนที่มีความกล้าหรือเอาเรื่องเอาราวในเรื่องที่เกี่ยวกับบุตรบริวาร แต่มีเกณฑ์จะเสียชื่อเสียงเครดิตค่อนข้างมากจากหลายกลุ่มสังคม
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านควรสนุกสนานแต่พอดี ไม่ควรเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายเป็นอันขาด ท่านที่เดือดร้อนเรื่องงานไม่ว่าจะถูกออกจากงานหรือลดชั่วโมงทำงานก็จะมีเกณฑ์ได้งานทำหรือได้ร่วมงานกับองค์กรใหญ่ แต่มักมีเรื่องจุกจิกไม่สบายใจจากเรื่องเก่าๆ หรือผลงานเรื่องลับที่ท่านไม่ประสงค์จะให้ใครรู้ รักไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านที่ไม่ค่อยโชคดีทางการเล่าเรียนจะดีมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างมาก สิ่งของมีค่าถ้าหายในช่วงนี้จะยากแก่การค้นหา การสูญเสียบุคคลหรือของรักจะเพิ่มเติมทำให้เจ็บช้ำเข้าไปอีก ทำอะไรก็ตามที่ต้องอาศัยผู้ใหญ่จะหาคนมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระได้ยาก แต่หลังจาก 2 ตุลาคมไปแล้วจึงจะดีขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้ซื้อหาของใช้เครื่องอำนวยความสะดวกเข้าบ้าน เรื่องเสี่ยงโชคยังพอมีโอกาสแต่ไม่ควรมั่นใจเหมือนแต่ก่อน ความรักราบรื่นและให้ความสุขแก่ท่านค่อนข้างมาก จะเผชิญสถานการณ์ที่พบเห็นด้วยความสุขุมรอบคอบ แต่หากปล่อยเวลาให้ผ่านเนิ่นนานไป ความหวังอาจจะลดน้อยลงเรื่อยๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะได้รับสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ได้ทำไป แม้จะไม่ได้ทำงานท่านก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภ ท่านที่ทำงานประจำอยู่แล้ว ธุรกิจหรือการงานจะไม่ถูกใจนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา อาจมีการตำหนิติเตียนท่านด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือพบเห็นจริตกิริยาผิดปกติ ความรักไม่รื่นรมย์เท่าไหร่
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านอาจเดือดร้อนเพราะหน่วยงานราชการหรือผู้นำชุมชนต่างๆ จะไม่ค่อยพอใจกับความดื้อรั้นของคู่ครองคนรัก ช่วงเวลาต่อไปนี้ท่านอาจเคร่งเครียดหรือวิตกกังวลกับการเงินรายได้มากสักหน่อย แต่จริงๆ แล้วยังไม่มีอะไรที่ท่านจัดการไม่ได้ จะมีโอกาสร่วมยินดีกับญาติพี่น้องที่ประสบความสำเร็จในชีวิต
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านอาจชักหน้าไม่ถึงหลังหรือมีความจำเป็นต้องหมุนเงินหนักมือขึ้น การเงินโดยรวมค่อนข้างฝืดอย่างมาก เรื่องลาภผลพิเศษที่เคยได้รับจะหยุดหรือลดน้อยลงไป ท่านจะห่างเหินกับญาติมิตรในครอบครัวหรือสมาชิกภายในที่อยู่อาศัยของท่าน ผู้ร่วมงานหรือแม้แต่เพื่อนใหม่จะแสดงตัวเป็นศัตรูชัดเจน