|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวงวันพฤัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้นท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านขยันและอดทนทำการทำงานหรือเล่าเรียนได้ดี ในการสอบแข่งขันยังมั่นใจได้ว่าพอผ่าน แต่หากเล็งผลเลิศแล้วท่านจะต้องสั่งสมความรู้และบารมีมาก่อนเป็นระยะเวลานานๆ การเงินรายได้ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง อาจได้รับของเก่าของโบราณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาครอบครอง ความรักก็ถือเป็นกำไรชีวิต
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะมีหน้าที่การงานเข้ามามากจนท่านอาจจะต้องจับปลาหลายมือ ซึ่งควรระวังคุณภาพของงานที่อาจหละหลวมไว้ด้วย ธุรกิจค้าขายใหม่ๆ หรือการค้าที่ไม่ขายสินค้าเหมือนผู้อื่นกำลังไปได้สวย คงไม่มีปัญหาเรื่องการหมุนเงินกับคนที่มีอาวุโสหรือผู้มีภูมิความรู้ดีกว่า รักจะมีคนคอยชักใบให้เรือเสีย
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านโชคดีราวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ฝนตกแล้วไม่กระทบกระเทือนไม่ว่าจะพบเหตุร้ายอะไรจะผ่านพ้นหรือแคล้วคลาดไปได้อย่างสบาย เจอหางพายุเล็กๆ ไม่ถึงกับกระทบกระเทือนเรื่องใหญ่ๆ ในชีวิตของท่าน อีกทั้งชีวิตประจำวันจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือ การเงินจะสูญเสียอย่างไร้ประโยชน์ไปบ้างก็เล็กน้อย
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะได้รับการชื่นชมยกย่องอย่างหมดสิ้นความสงสัย แม้แต่คู่กรณีก็ไม่มีท่าทีผูกพยาบาทกับท่าน อีกทั้งยังมีโอกาสดีๆ เรื่องชื่อเสียงมากกว่าคนอื่นที่แวดล้อมอีกหลายทาง การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันใดไม่ว่าในหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาวจะได้รับความสำเร็จสมใจโดยไม่ได้คาดหวังไว้
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นบ้างไม่มากก็น้อย แต่หากกิริยาวาจาของผู้ใกล้ชิดผิดหูหรือขัดความรู้สึกท่านไปบ้างก็ไม่ควรคิดมาก ระยะนี้ไม่มีศัตรูหรือผู้ที่คิดร้ายอย่างแท้จริง แต่ระวังผลงานอาจไม่ทันใจเจ้านาย การเงินไม่มีปัญหาอาจได้รับช้าไปบ้างก็ยังดีกว่าพวกที่ยังไม่ได้รับ ความรักช่วยให้รู้สึกดีขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะถูกตราหน้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเครดิต และบุตรบริวารจะทำเรื่องให้ท่านเสียหายไปด้วย กับผู้อาวุโสกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ยังไม่เข้าใจดีไปได้ ไม่เหมาะกับกิจการใดๆ ที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ ไหวพริบปฏิภาณอาจจะดูจืดชืดอย่างไรชอบกล ท่านฉลาดพอหาเลี้ยงปากท้องของท่านและครอบครัวเท่านั้น
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านมีปฏิภาณสูงในการตอบโต้ทั้งโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร จะชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างนุ่มนวลและบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น คติที่ว่า “พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง” จะใช้ได้ดีกับชีวิตของท่านในระยะนี้ เพราะบางเรื่องพูดมากไปไม่เป็นประโยชน์ คนอื่นรอบข้างร้อนเงินอย่างไรก็ไม่กระทบถึงตัวท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านควรยึดสุภาษิตว่า “เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน” เอาไว้จะดีกว่า ไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่คิดหน้าคิดหลัง ถึงแม้ท่านจะรู้สึกดีขึ้นกับชีวิต แต่เงินเล็กๆ น้อยๆ ก็มีค่ายามอับจน จะได้พบญาติพี่น้องที่มีความรู้ดีและมีความโดดเด่นในสังคมของเขา ความรักไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ แต่รักใหม่ต้องตามใจกันเป็นพิเศษ
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านอาจจะท้อแท้กับชีวิตและการทำงานที่ไม่สมหวังอยู่บ้าง การเดินทางในช่วงปลายๆ เดือนการเงินยังต้องรัดเข็มขัดให้มากที่สุด จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องการแก้ไขปรับปรุงสุขภาพร่างกายมากสักหน่อย ธุรกิจและการติดต่อไม่คล่องตัวเท่าที่ควร เดินทางช่วงระยะนี้ควรระมัดระวังอุบัติเหตุให้มากๆ หน่อย
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังตัวเองจนรู้สึกเกร็งอย่างเหนื่อยเปล่า ควรปล่อยชีวิตตามโชคชะตา ไม่ต้องดิ้นรนให้เกินไปนักก็มีความสุขได้ การนัดหมายต่างๆ ถึงอย่างไรก็ต้องได้พบ บางทีท่านหลงลืมหรือมีเหตุให้นัดซ้อนเสียเวลานัดไปโดยไม่ใช่เหตุ อาจต้องอดทนต่อความไม่แน่นอนในหลายๆ เรื่อง
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะสับสนเล็กน้อยกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่จำเป็นต้องรับผิดชอบอย่างน่าเบื่อหน่าย และเมื่อเกิดเหตุแล้วท่านจะแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่ได้ เพื่อนฝูงที่ร่วมงานหรือหุ้นส่วนไม่ค่อยปรองดองกัน หากพวกเขามาร่วมมือสร้างสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความสงบศีลธรรมอันดีงามของชุมชนจะเดือดร้อนถึงท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านควรระวังถูกยืมเงิน ซึ่งมักเกิดจากคนที่ท่านต้องเกรงใจ เดินทางไกลมักเสียลาภทรัพย์สินสิ่งของ มีโอกาสที่ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยหรือทำงานจะให้โทษแก่ท่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จะได้ลาภโดยที่ท่านไม่คาดฝันมาก่อนและท่านก็พอใจกับลาภนั้นเป็นอันมาก คนโสดจะพบรักจากการทำงาน