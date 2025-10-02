ลัคนาราศีใด ได้ลาภลอยตามวาสนา ผู้ใหญ่อนุเคราะห์เรื่องการงาน มีโชคบ่อยๆ ไม่มากก็น้อย

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 โดย พิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมีจิตใจกว้างขวางเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ที่จะได้ลาภลอยจากอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์จากดิน หรือผลิตผลทางการเกษตร ผู้ใหญ่จะเมตตาและช่วยแนะนำให้คำปรึกษาหารือต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่รายได้ของท่าน จะมีสิ่งบันดาลใจให้ท่านขมีขมันขยันมากขึ้น อาจได้เดินทางกับคนรักอย่างมีความสุข
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะว้าวุ่นนิดหนึ่งในภารกิจทางการเงิน แต่ก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีไปในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ท่านยังมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกค่อนข้างมาก บางท่านอาจพบความล่าช้าเกี่ยวกับการเงินโดยไม่มีเหตุผลที่จะอ้างได้ การเข้าหาผู้ใหญ่จะได้อะไรกลับมามากกว่าท่านคิด ระวังความขัดแย้งหรือเรื่องร้อนๆ ภายในบ้าน
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะขยันขันแข็งและเข้าใจในบทเรียนได้อย่างดี จะมีความพยายามในการศึกษาอย่างมีความสุข เรื่องการเล่าเรียนบทจะเรียบร้อยก็แทบนึกไม่ถึงทีเดียว อสังหาริมทรัพย์ยังทำเงินให้ท่านได้เรื่อยๆ คนรักเป็นไปได้ดั่งใจของท่าน ระยะนี้ท่านมีคำพูดเป็นบริวารที่ช่วยให้ธุรกิจลุล่วง จึงไม่ควรพูดด้วยอารมณ์
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะได้วัตถุสิ่งของที่ท่านมีใจผูกพันใฝ่ฝันมานาน ได้แล้วจะรู้สึกชื่นชมยินดีมีความสุขมาก จะได้เงินสดหรือทรัพย์สินสิ่งของมีราคา รวมถึงลาภลอยตามวาสนา แต่ถ้าระยะนี้ท่านได้ทำคุณความดีไว้มากก็จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้คุ้มตัว แต่โชคลาภนั้นส่วนใหญ่มักจะมาสู่ผู้ที่ไม่มีความโลภและผู้ที่มีความรัก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะรู้สึกคับใจกับผู้ใหญ่ในการทำงาน ตัวท่านเองบางทีก็อยู่ไม่ค่อยติดที่ มีเกณฑ์จะต้องเดินทางหรือมีเรื่องร้อนๆ ระหว่างการเดินทางอยู่เสมอ บางท่านอาจต้องกินนอนในระหว่างเดินทาง หรือสนใจหาซื้อรถบ้านเพื่อเป็นการแก้เคล็ดก็ทำได้ หากเดินทางไกลอาจต้องจ่ายเงินมากเกินความจำเป็น
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านทำงานด้วยความยุ่งยากวุ่นวายแต่ก็ประสบความสำเร็จท่ามกลางความขัดแย้งด้วยดี ผู้ใหญ่จะอนุเคราะห์เรื่องการงาน คนรักไม่ว่าจะอยู่ไกลหรือใกล้จะให้ลาภให้ความสุขท่านได้เป็นอย่างดี คนโสดจะได้พบกับคนที่เพียบพร้อมเหมาะสม ความรักจะให้ลาภดีอย่างวิเศษอย่าบอกใครเชียว
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะมีรายรับเข้ามาบางส่วนแต่ก็มีเรื่องที่กำลังรอใช้เงินงวดนี้ ท่านคงไม่มีเหลือเก็บ การเสี่ยงโชคระยะนี้มีโอกาสไม่น้อย รายรับในสัปดาห์นี้หักรายจ่ายอาจไม่มีพอเหลือเก็บออม หากเคร่งครัดกับรายจ่ายภายในบ้านก็อาจมีช่องให้พอหายใจได้บ้าง หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือเพศตรงข้ามเอาอกเอาใจท่านดี
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายพ่ายแพ้แก่ความมานะในการทำความดี ยากที่จะหาใครช่วยเหลือท่านได้ เพราะทุกคนต่างก็มีปัญหาของเขาเองที่จะอีนุงตุงนังต้องตามแก้กันจะแย่ บรรดาผู้ที่เป็นลูกจ้างบริษัทห้างร้านพากันว่างงาน แม้แต่เงินสดก็ยังเก็บไว้ไม่ได้ บางคนก็มีเหตุให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอหรือเลือดลมไม่ดี
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านควรยอมงอยังดีกว่ายอมหัก ต้องคิดว่าการล้มวันนี้ยังมีวันที่จะลุกขึ้นสู้ ไม่ควรตรากตรำทำงานหามรุ่งหามค่ำ เพราะอาจส่งผลแก่สุขภาพร่างกายของท่านได้ในระยะนี้ อุปสรรคขัดขวางการซ่อมแซมบ้านจะหมดไป รวมทั้งศัตรูที่จ้องจะทำร้ายท่านอาจเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาหรือจับต้องอะไรไม่ได้
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านไปรับเงินจากใครก็ตามควรนับจำนวนให้ครบถ้วนและดูความสมบูรณ์ถูกต้องของธนบัตรแต่ละฉบับด้วย แม้กระทั่งท่านไปเบิกเงินที่ธนาคารก็ควรตรวจนับต่อหน้าพนักงานด้วย จะมีโชคบ่อยๆ ไม่โชคมากก็โชคน้อย การเงินดีมากแต่จะมีรายจ่ายพิเศษเพราะจะมีผู้นำสิ่งของเครื่องใช้ราคาแพงมาขายให้
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านที่มีความโกรธหรือทำผิดกฎระเบียบข้อใดข้อหนึ่งจะทำให้ท่านเดือดร้อนมาก ผู้ที่ท่านเคารพนับถือกำลังจับตาดูความเคลื่อนไหวของท่าน บริวารจะทำให้ท่านเกิดอารมณ์ร้าย ระยะนี้การเงินของท่านจะขยับตัวให้พอหายใจได้คล่องขึ้น บางท่านถึงแม้จะไม่ได้เงินเข้ามาก็ไม่เป็นไรเพราะรายจ่ายจะลดลง
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเพื่อนฝูงหรือญาติของคนรักให้ได้จะเป็นการดี เพราะอาจมีเหตุการณ์ให้ท่านไขว้เขวเรื่องความรักได้ ระยะนี้ไม่เหมาะที่จะทวงหนี้และกู้ยืม ใครวานท่านทวงหนี้อย่าไปเพราะจะเป็นการหาเรื่องใส่ตัวเปล่าๆ บางทีลูกหนี้มีชีวิตที่น่าสงสาร ท่านอาจรับใช้หนี้แทนไปเสียอีก