ราศีใด จะได้ข่าวดีที่มีส่วนผูกพันกับบริวารอย่างคาดไม่ถึง จะมีชื่อเสียงทั้งด้านดีและร้าย จนทำตัวไม่ถูก : ดาวกับดวง วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านอาจขัดแย้งกับลูกน้องบริวารจนกระทั่งเกิดความแตกร้าวได้ง่ายๆ ทำอะไรไม่ควรใจร้อนจนเกินไป เพราะนอกจากจะขัดแย้งกับหุ้นส่วนแล้ว ยังอาจไปขัดแข้งขัดขาผู้มีอิทธิพลได้อีกด้วย การทำอะไรรวดเร็วก็อาจทำให้หกล้มในห้องน้ำหรือที่อื่นๆ ได้ ศัตรูเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับท่านทุกรูปแบบ
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านที่มีปัญหาเรื่องคดีความหรือเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินจะยืดเยื้อออกไป ธุรกิจและการเจรจาอาจจะต้องใจเย็นๆ สักหน่อย ถ้ามีผู้ที่เข้าใจผิดในตัวท่านก็ควรปล่อยให้เขาเข้าใจไปเช่นนั้นก่อน ไม่ควรเอ่ยปากอธิบายอะไร เพราะเขาจะหาว่าท่านแก้ตัวน้ำขุ่นๆ อย่างไรก็ดี นานๆ ไปพวกเขาก็จะเข้าใจท่านได้ดีเอง
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะพบความลำบากเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว หรือเรื่องจากทางไกลจะไม่เป็นไปตามความต้องการของท่านและองค์กร อย่างไรก็ดี แรงหนุนจากผู้ใหญ่ในสำนักงานยังคงมั่นคงดีอยู่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือได้ย้ายหน้าที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นไปอีก อาจได้ลูกน้องใหม่นิสัยดีมาช่วยงาน
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านอาจจะมีการเตรียมตัวศึกษาต่อหรือรอการแต่งงานที่จะมาถึง จะเอาอกเอาใจเพศตรงข้ามได้ดีเป็นพิเศษ จะประสบความสำเร็จในการทำงานกับเพศตรงข้ามได้ดี แต่ท่านอาจเกียจคร้านหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเล็กๆ น้อยๆ ระยะนี้ควรระวังทรัพย์สินมีค่าจะสูญหายหรือเสียหายแล้วซ่อมยาก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีความสุขรื่นรมย์สมหวังพอสมควรแก่เหตุ แม้รายจ่ายจะมีมากท่านก็พอใจไม่ตื่นเต้น การเงินเริ่มสดใสขึ้นบ้างแต่การงานยังคงต้องขยันขันแข็งให้มากขึ้น โดยเฉพาะเกี่ยวกับการตัดสินใจของท่านเองที่ควรระมัดระวังให้มากๆ เรื่องเพศตรงข้ามหรือคนรักจะทำให้ชีวิตของท่านวุ่นวายไปอีกระยะหนึ่ง
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะหาซื้อของราคาแพงไว้ด้วยความพอใจอย่างง่ายๆ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยคำนึงถึงความคุ้มค่าเสียด้วยซ้ำ ไม่ควรให้ใครยืมเงิน โดยเฉพาะยืมไปหมุนด้วยการให้กู้กินดอกเบี้ย เพราะอาจได้คืนยากเหลือเกิน บริวารจะทำตัวให้เป็นที่ถูกใจท่านยิ่งขึ้น และท่านจะได้ใช้ความรู้ความสามารถทำงานจนสำเร็จ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านควรระวังกิจการที่ทำร่วมกับหน่วยงานราชการหรือข้าราชการต่างๆ ระยะนี้ลูกน้องบริวารบุตรหลานอาจเกกมะเหรกเกเรหรือขัดใจท่านบ้าง สุขภาพที่เคยเป็นปัญหาจะทุเลาเบาบางลงหรือสงบลงไป การตอบโต้ทางการงานอาจทำให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียได้ ชีวิตรักช่างมีความสุขและเป็นได้อย่างใจเสียจริงๆ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านเสียรู้คู่แข่งขันทางการค้าของท่านหรือพูดจาเสียเปรียบทำให้เสียทรัพย์ เงินสดหรือเครื่องประดับมีค่าจะหาไม่พบชั่วคราวเพราะความสะเพร่าของท่านเอง จะมีผู้ที่รักใคร่ชอบพอกันหรือบุตรบริวารจะนำเรื่องดีๆ มาให้เป็นอันมาก ผู้ร่วมงานที่มีความสำคัญในวงการระดับเดียวกับท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วย
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านควรหลีกเลี่ยงการรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆ หรือซื้อหาซ่อมแซมของเก่าของโบราณในระยะนี้ การศึกษาเล่าเรียนหรือการสอบวัดความรู้ต่างๆ จะมีอุปสรรคไม่ราบรื่นบางประการ ส่งผลให้ท่านอารมณ์แปรปรวนและอาจสร้างศัตรูได้ง่าย บางทีท่านทำลืมๆ ไปว่าใครเป็นฝ่ายตรงข้ามบ้าง สถานการณ์อาจดีขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะสบายใจขึ้น ความขัดแย้งทางการงานคงมีอยู่บ้างก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเต็มที หากท่านมีหนี้สินก็ไม่ยุ่งยากลำบากใจอะไรนัก คงจะได้ลาภมาขัดดอกหรือพอผ่อนผันยอดหนี้ไปได้ไม่ยาก อย่างไรก็ดี รายจ่ายของท่านค่อนข้างมาก งานประจำที่เกี่ยวกับความสวยความงามหรืองานวิชาการจะให้ลาภอย่างดี
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านตั้งใจจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ตาม งบประมาณของสิ่งนั้นๆ จะบานปลายเลยเถิดไปมาก หากเสียค่าปรับหรือข้าวของแตกหักเล็กน้อยจะถือเป็นการสะเดาะเคราะห์เรื่องงานที่ล้มเหลวไปได้ การเดินทางไม่ว่าจะไปที่ใดก็ราบรื่นและอาจได้เพื่อนใหม่หรือได้เข้าสมาคมใหม่ๆ ที่มีฐานะทางสังคมสูงก็เป็นได้
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านอาจมีความเห็นไม่ตรงกับสมาคมที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ หรือสัมพันธภาพกับเพื่อนใหม่ๆ ไม่ค่อยราบรื่น จะได้ข่าวดีที่มีส่วนผูกพันกับบริวารอย่างคาดไม่ถึง ท่านที่กำลังมองหาผู้ช่วยงานจะได้ผู้มีความสามารถหลากหลาย จะมีชื่อเสียงในทั้งด้านดีและร้ายจนท่านทำตัวไม่ถูก แต่โดยรวมแล้วดวงดีขึ้น