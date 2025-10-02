อ.ไวท์ เปิดดวง 12 ราศี ดาวพฤหัสย้าย ชะตาพลิกชีวิตเปลี่ยน ยืนหนึ่งเรื่องโชค มีเกณฑ์สละโสด
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อ.ไวท์ หมอดูโอปป้า เปิดดวง 12 ราศี รับดาวพฤหัสย้าย 2 ต.ค. ผ่านเพจ “อาจารย์ไวท์ หมอดูโอปป้า” ดังนี้
- ราศีเมษ มีโชคเรื่องหลักทรัพย์ บ้าน รถ ธุรกิจเล็กๆไม่ ใหญ่ๆจึ้งกว่า ดวงได้ของใหญ่ ได้เจอคนที่จริงใจ ใจดี ไม่เหมือนที่ผ่านมา
- ราศีพฤษภ เจรจาพารวย ยิ่งพูด ยิ่งรวย เดินทางแล้วมีโชค งานรุ่ง มีชื่อเสียง คนไม่จริงใจจะหายไปเอง ผู้ใหญ่พร้อมเปย์
- ราศีเมถุน ดวงจะได้เงินก้อนใหญ่ในรอบหลายปี มีโชคทางการเงิน รับทรัพย์ใหญ่จุกๆ ปีนี้จะได้ผู้รวยถึงขั้นแต่งงาน ได้เงินจากคู่
- ราศีกรกฎ ดาวพฤหัสย้ายทับดวง ยืนหนึ่งดวงดี ดวงปังแบบฉุดไม่อยู่ ได้ดาวคู่มิตร อาทิตย์ พฤหัส การเงินคล่อง ผู้ใหญ่หนุน
- ราศีสิงห์ มีสิ่งที่ต้องเลือก ตัดสินใจ มีคนเข้าหา มีเรื่องให้ลุ้น ระมัดระวังความใจร้อน รายจ่ายเพียบ ต้องใช้จ่ายอย่างมีสติ
- ราศีกันย์ ยืนหนึ่งเรื่องโชค สละโสดวงได้คู่มีบารมีในรอบหลายปี มีดวงได้โชคเพราะคู่ คู่พารวย มีโชคเรื่องบ้าน รถ
- ราศีตุลย์ มีเกณฑ์ได้งานใหญ่ โปรเจกต์ใหญ่ หรือโอกาสทองที่เปลี่ยนชีวิต ทำให้มีรายได้ดี สะสมให้มีทรัพย์ใหญ่
- ราศีพิจิก ดาวพฤหัสย้ายออกจากเรือนมรณะ ชะตาพลิก เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ดีขั้นสุด ดวงได้รับข่าวดี เงินไหลเข้ารัวๆ มีเด็กมาติด
- ราศีธนู ดาวพฤหัสย้ายเข้าเรือนมรณะ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ สร้างบ้าน ซ่อมรถ ทำร้านค้า ระวังโรคเครียด โรคกระเพาะ กล้ามเนื้อ
- ราศีมังกร มีข่าวดีเรื่องคู่ ดวงคู่พารวย คู่สายเปย์ ดาวพฤหัสเล็งดวงชะตา คนโสดมีคนเข้าหา ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ได้คู่หน้าตาดี นิสัยรวย
- ราศีกุมภ์ ภาระในเรื่องการเงิน มีเกณฑ์ได้ปลดหนี้ก้อนใหญ่อยู่ในช่วงต้องวางแผนรายจ่ายให้ดี
- ราศีมีน ดวงได้ของใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ดวงชะตาเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วดี มีโชค งานรุ่งพุ่งเกินต้าน มีเด็กมาติด