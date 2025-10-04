ราศีใด รอบสัปดาห์นี้ ลาภจะมาจากทางไกล การลงทุนเล่นหุ้น เล่นหวย มีโอกาสดีกว่าช่วงอื่น : ปุสาคโม (5-11 ตุลาคม 2568)
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะร่างกายแข็งแรงมากขึ้นและขยันขันแข็งเอาการเอางานมากพอสมควร อาจรู้สึกว่าแข็งแรงกระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น แต่จิตใจไม่ค่อยแจ่มใสสดชื่น จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดจำนวนหนึ่งที่ไม่ใช่ของท่าน หรือมีการปฏิรูปการเงินของตนเอง โดยมีข้อผูกพันบางอย่าง ลาภในช่วงนี้มักมาจากทางไกลหรือเป็นสิ่งของที่หาไม่ได้ง่ายๆ การลงทุนเล่นหุ้นเล่นหวยใดๆ มักมีโอกาสดีกว่าช่วงอื่นๆ อย่างไรก็ดี ท่านยังมีรายได้จากการให้เช่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ หรือผลิตผลจากดินต่างๆ แต่การทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการจะไม่ราบรื่นและทำรายได้ให้ท่านน้อยลง เรื่องรักมักมีปัญหาวุ่นวายไม่ค่อยลงตัว
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านพยายามดำรงชีพโดยปกติธรรมดาเพียงไรก็ไม่วายถูกกล่าวร้ายริษยาลับหลังอยู่ดี ท่านที่กำลังศึกษาเล่าเรียนหรืออ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบจะทำคะแนนได้ดีตามความประสงค์ การเดินทางสำคัญที่ท่านวางแผนไว้จะราบรื่นหรือมีเหตุให้ท่านได้ลาภก้อนหนึ่งก็ได้ หรือท่านอาจได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนในต่างแดนในระยะนี้ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจเกิดการหลงผิดหรือติดขัดด้วยเหตุแห่งการสื่อสารหรือการเจรจาต่อรองต่างๆ ไปไหนมาไหนควรระวังกิริยาวาจาและมารยาทเอาไว้ให้ดี เพราะระยะนี้ท่านมีโอกาสสร้างศัตรูได้ง่ายโดยการพูดที่ไม่ตั้งใจ ระยะนี้หากมีอาการเจ็บป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีขอบเขตการทำงานที่กว้างขวางมากขึ้น ผู้ใหญ่อาจมอบหมายโครงการใหญ่ๆ มาให้ท่านทำความดีความชอบโดยไม่ทันตั้งตัว แต่การติดต่อทางไกลหรือการติดต่อชาวต่างชาติต่างภาษาจะไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร เงินทองนั้นก็มีโอกาสในการหาทรัพย์ได้มากขึ้น บางท่านอาจได้ขึ้นเงินเดือน ได้รับโบนัสล่วงหน้า หรือได้ลาภก้อนหนึ่งในระยะ 3 เดือนนับจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในเรื่องเก่าๆ หรือไม่ควรนำเรื่องเก่าๆ ของผู้อื่นมาพูดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายก็ตาม หากท่านไปรับเงินสดแล้วควรรีบนำไปเข้าบัญชีทันทีโดยไม่ควรให้ผู้ใดรู้เห็น โดยเฉพาะคู่ครองคนรักที่กำลังมีเรื่องบาดหมางกันอยู่
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมั่นคงในด้านจิตใจและมีความสุขุมมากขึ้น ดาวพฤหัส (๕) ดาวแห่งคุณธรรมและปัญญาโคจรในราศีของท่าน ท่านจะมีหลักการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง จะพยายามหาจังหวะเหมาะๆ ที่จะศึกษาหาความรู้ประดับสติปัญญาเพิ่มเติม แม้จะไม่จำเป็นในระยะนี้ท่านก็คิดว่าจำเป็น เพราะเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและอนาคต จะมีการติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้อง แต่ไม่ควรเกี่ยวข้องกับใครในเรื่องการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือการรับผลประโยชน์จากที่ดินต่างๆ เพราะอาจไม่ราบรื่นเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ชะตาของท่านระยะนี้เข้าไหนเข้าได้ ความคิดปราดเปรื่องและควรทำทุกสิ่งด้วยความโปร่งใส
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะรำคาญใจเรื่องวิชาการหรือเรื่องที่มาจากผู้ใหญ่ในสำนักงาน อาจเป็นปัญหาปลีกย่อยเกี่ยวกับเอกสารหนังสือหรือกฎหมาย ควรระวังความผิดพลาดเพราะความใจเร็วหรือไม่รอบคอบของท่านเอง รวมทั้งการหลงลืมข้อความสำคัญในเอกสารหรือสัญญาต่างๆ ที่จะผูกมัดตัวท่านไว้กับเรื่องใดก็ตาม เรื่องไหนที่จำเป็นที่สุดท่านควรรีบทำเรื่องนั้นให้สำเร็จก่อน นอกจากนั้นค่อยๆ รอให้เวลาผ่านไปอย่างใจเย็น บริวารหรือบุตรหลานอาจมีเรื่องเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือจากท่าน ชะตาชีวิตอาจต้องสัมผัสความเหนื่อยยากมากๆ แล้วท่านจะรู้สึกสบายใจขึ้นได้เอง ท่านที่โสดจะพบรักกับคนที่ถูกใจมาก
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะรู้สึกไม่พอใจกับสภาพการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นใกล้ตัวในระยะนี้ แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ไม่สามารถสบายใจได้หรือเอาออกจากจิตใจของท่านได้ ระวังจะพลาดพลั้งเสียท่าศัตรูคู่แข่งขันที่มีหลักเหลี่ยมเล่ห์กลเหนือชั้นจากท่านมากๆ หรือพวกที่ชอบทำให้ท่านเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียง ซึ่งท่านจะไปแก้ตัวอย่างไรก็ไม่สามารถสู้เขาได้ในระยะนี้ ท่านไม่ควรเสพสุราหรือของมึนเมาใดๆ ตามลำพัง เพราะอาจเผลอพูดผิดพูดถูกก่อศัตรูหรือทำให้ตนเองเดือดร้อนเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ง่ายๆ หากรับราชการระยะนี้การงานหน้าที่จะก้าวหน้าไปได้ดี ความรักราบรื่น คนรักมักจะมีของขวัญของกำนัลมาให้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านพูดจาเจรจาอะไรก็มีคนอาสาเข้ามาให้ความช่วยเหลือ จะได้รับความสนุกสนานเบิกบานใจจากญาติพี่น้องและเพื่อนร่วมงาน ท่านควรทำใจให้เปิดกว้างรับบริวารใหม่ๆ แต่เรื่องรักๆ ใคร่ๆ กับคนใหม่ควรรอไปก่อนจะดีกว่าในระยะนี้ โลกนี้ยังมีเวลาอีกมากที่ท่านจะหาคนรักที่ถูกใจจริงๆ ได้ การตกลงต่างๆ ทางการงานมีเกณฑ์จะได้รับความสำเร็จสมหวังในหลายส่วน การเงินเริ่มสะสมได้มากขึ้นเล็กน้อย แต่ท่านอาจมีเรื่องเสียลาภทรัพย์เพราะความหลงผิดของท่านเอง ควรระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่ควักออกไปตามอารมณ์ด้วย ถ้ามีการต่อสู้หรือแข่งขันจะได้รับชัยชนะหรือเป็นฝ่ายได้เปรียบ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีจินตนาการกว้างและโดดเด่นไม่เหมือนผู้อื่น จะสามารถแสดงอุดมการณ์และความคิดนอกกรอบของท่านให้เป็นรูปธรรมได้ แต่ท่านไม่ควรโฆษณาหรือพูดจาโอ้อวดสรรพคุณผลงานของท่าน คอยให้พวกที่จ้องจะดูหมิ่นท่านเห็นความสำเร็จของท่านเองจะดีกว่า ดาวศุภเคราะห์และดาวเจ้าเรือนของท่านโคจรในภพศุภะ ท่านจะมีความสุขกับตัวเองและเงินทองที่ได้รับ ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ตามจะมีโอกาสได้ลาภทรัพย์เต็มที่ ถึงแม้อาจมีเรื่องให้ต้องเสียกำลังงานมากไปหน่อยก็ตาม หากมีหนี้สินควรรีบชดใช้ จะมีรายได้จากความสวยความงาม งานศิลปะ หรือหน่วยงานราชการต่างๆ
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำความดีไม่ค่อยจะได้ดี อาจพบความเปลี่ยนแปลงหรือมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะการกระทำของตนเอง บางท่านตั้งใจจะพัฒนาตัวเองและพวกพ้อง แต่กลับติดกระดุมเม็ดแรกผิด ท่านก็จะกระทำผิดต่อไปอีกเรื่อยๆ ความมั่นใจในปรัชญาที่แตกต่างกับคนส่วนมากอาจทำให้ญาติพี่น้องของท่านไม่เข้าใจและจากไปได้ง่ายๆ และหากคิดจะย้ายงานใหม่ ท่านก็ยังต้องติดอยู่ภายใต้อิทธิพลของงานเก่าอยู่ดี ดังนั้น จึงควรถนอมตนไว้ให้มากๆ จะทำอะไรควรทำอย่างตรงไปตรงมาและเมื่อเสร็จธุระแล้วควรรีบกลับฐานที่มั่นจึงจะปลอดภัย หากต้องการอะไรจากใคร ท่านควรเอ่ยปากอย่างสุภาพในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีลาภเป็นที่ดินหรือทรัพย์สินที่ติดมากับดิน เช่น แร่มีค่า ผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น บางท่านอาจทำเงินหายหรือเสียไปอย่างไร้ประโยชน์ แต่ก็ไม่เดือดร้อนทั้งส่วนตัวหรือใครใดๆ ทั้งสิ้น วาจาของท่านจะมีผลต่อการทำงานในระยะนี้ ถ้าทำงานแล้วเกิดอารมณ์ร้ายกล่าวโทษใครอาจทำให้การงานเสียหายได้ง่าย ควรหากิจกรรมสนุกสนานบันเทิงทำร่วมกับเพศตรงข้าม คนรัก หรือหุ้นส่วนคู่สัญญาจะดีกว่า ในระยะนี้ท่านทำอะไรก็ดูจะไร้ปัญหาอุปสรรค จะได้รับความสุขจากงานที่ท่านเคยทำสำเร็จเอาไว้ อาจได้รางวัลหรือตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมสูงขึ้น ท่านที่ยังโสดจะได้พบคู่ที่ท่านพอใจอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะเดือดร้อนเรื่องหนี้สินหรือรายได้อย่างไม่ทันตั้งตัว บางท่านอาจถูกลูกหนี้ชักดาบหรือหนีหนี้กันอุตลุด ส่วนท่านที่เป็นลูกหนี้ก็อาจถูกทวงหนี้ไม่หยุดหย่อน แม้มีรายจ่ายประจำเป็นปกติ แต่รายได้ของท่านจะสะดุดหรือมีเงินจำนวนหนึ่งที่ต้องสูญไปเพราะผู้อื่น ท่านจะคาดการณ์ล่วงหน้าไม่แม่นยำ ทัศนวิสัยไม่ชัดเจน โดยเฉพาะทัศนวิสัยเกี่ยวกับงานในวงงานราชการ บางท่านอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับดวงตาหรือการมองเห็น จะห่างเหินจากญาติพี่น้อง ครอบครัว และคู่ครองคนรักด้วยสาเหตุบางประการ แต่การเดินทางและการสื่อสารใดๆ ก็ตามจะราบรื่น เพราะท่านเฉลียวฉลาดพลิกแพลงได้ดี
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะทำกิจการต่างๆ ด้วยความเกียจคร้านเบื่อหน่าย และไม่ค่อยมีรายได้ตอบแทนที่น่าพอใจนัก จะเอาแต่ใฝ่ฝันถึงการเดินทางท่องเที่ยวอยู่เสมอ การสื่อสารหรือการรับทราบข้อเท็จจริงอาจไม่ค่อยถูกต้องนัก รวมถึงข่าวที่มีผู้บอกเล่าทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษรมักไม่ส่งผลดีต่อท่านแต่อย่างใด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตัวท่านเองถ้าจะพูดอะไรกับใครควรตระเตรียมการเจรจาในเรื่องผลประโยชน์ล่วงหน้าและทำให้สั้นกระชับ ไม่ควรพูดไปเรื่อยหรือพูดอะไรตามอำเภอใจ การติดต่อประสานงานจะไม่ค่อยได้ผลหรือผิดพลาด เรื่องการเงินจะมีรายรับไม่ค่อยเต็มที่นัก ไม่เหมาะที่จะลงทุนในวงเงินจำนวนมากๆ