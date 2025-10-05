ราศีใด ควรสงบปากอย่าโต้เถียงต่อหน้าธารกำนัล สุขภาพไม่ค่อยดีเบื่อสิ่งแวดล้อม อาจได้ไปต่างประเทศ

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง ประจำวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมีรายรับเข้ามาบางส่วน แต่ท่านก็มีแผนการเงินที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่แล้ว อารมณ์เรื่องการใช้จ่ายของท่านจึงมักหมุนเวียนบ่อยๆ การเสี่ยงโชคระยะนี้มีโอกาสไม่น้อยเหมือนกัน กับหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาที่คุ้นเคยกันจะไว้ใจกันได้มากขึ้น ระยะนี้ยังไม่ควรซื้อต้นไม้ราคาแพงหรือลงทุนด้านการเกษตรจำนวนมาก
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านควรสงบปากสงบคำเอาไว้ให้ดี อย่าโต้เถียงกับใครต่อหน้าธารกำนัลเป็นอันขาด เพราะเป็นการสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็น อย่างไรก็ดี ระยะนี้ศัตรูของท่านมักเป็นผู้อ่อนแอ แต่กลับพร้อมที่จะเผชิญหน้าทุกรูปแบบ เรื่องบางเรื่องท่านยอมอ่อนงอยังดีกว่ายอมหัก ต้องคิดว่าหากล้มวันนี้ยังมีโอกาสลุกขึ้นสู้ได้อีก
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านที่วางแผนไปต่างประเทศหรือติดต่องานกับฝรั่งมังค่าอาจจะยืดเยื้อและสำเร็จได้ยากสักหน่อย การเงินดี แต่หากได้ผลประโยชน์เข้ามาแม้เพียงน้อยนิดก็จะมีพวกร้อนเงินมาขอเอาไปใช้ทันที ถ้ามีปัญหาเรื่องคดีความหรือที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ท่านจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ ระยะนี้ไม่หาเรื่องกับใครเป็นดีที่สุด
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะได้วัตถุสิ่งของที่ท่านมีใจผูกพันใฝ่ฝันมานานๆ ได้แล้วจะชื่นชมยินดีมีความสุขมาก สังคมของท่านจะกว้างขวางขึ้น ถึงอย่างไรก็ไม่ควรลงทุนกับคนกันเองหรือญาติพี่น้อง เพราะพวกเขากำลังขัดแย้งกันอยู่และอาจส่งผลกระทบมาถึงท่านด้วย ความรักจะมีเรื่องให้ท่านไขว้เขวออกนอกลู่นอกทางได้
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมักประสบปัญหากับผู้ใหญ่ในสำนักงาน แต่อย่างไรก็ดีช่วงนี้มีงานทำยังดีกว่าไม่มี ท่านต้องพยายามเกาะเก้าอี้ของท่านไว้ให้แน่น ยกเว้นท่านมีงานใหม่รองรับที่มั่นคงแล้วจึงจะลาออกระวังเงินขาดมือในระยะยาวเพราะรายจ่ายสูงกว่าจะได้รับ เดินทางไกลกับญาติพี่น้องระวังความขัดแย้งไว้ด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะรู้สึกคับอกคับใจในเรื่องที่อยู่อาศัย ตัวท่านเองบางทีก็อยู่ไม่ค่อยติดที่ด้วย อาจต้องเดินทางไปทำงานในที่ต่างๆ เพราะระยะนี้ท่านคิดแต่เรื่องลาภผลเป็นสำคัญ บางท่านมีเกณฑ์จะได้งานใหม่ที่ไกลจากถิ่นที่อยู่เดิม รวมทั้งอาจต้องห่างครอบครัวญาติพี่น้องจนทำให้รู้สึกว้าเหว่หรือหมดเรี่ยวแรงด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านอาจได้รับบัตรเชิญไปร่วมในงานบุญงานกุศลหรืองานชุมนุมสังสรรค์ที่เกี่ยวกับศาสนา หรือได้พบปะกับเพื่อนใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษา จะมีความกล้าและสติปัญญาดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคณะเพื่อนพ้องได้อย่างแนบเนียน ผู้ใหญ่ก็สนับสนุนการงานอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านสุขภาพและเลือดลมไม่ค่อยสมบูรณ์ มีเกณฑ์จะรู้สึกตัวว่าเฉื่อยชาหรือเกียจคร้าน อาจมีความรู้สึกเบื่อหน่ายบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวรุนแรงขึ้น การเจรจาในเรื่องธุรกิจกับคู่ค้าที่เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆ จะไปได้สวยหรือคล่องตัวดีขึ้นอย่างมาก เรื่องเงินทุนหรือแรงสนับสนุนจากหุ้นส่วนคู่สัญญาก็ยังมี
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านไม่ควรริเริ่มสร้างงานแปลกๆ หรือทดลองเครื่องทุ่นแรงใหม่ๆ สินค้าตัวใหม่ที่ท่านเพิ่งตกลงใจซื้ออาจใช้ไม่เป็น จะได้เงินสดหรือทรัพย์สินสิ่งของมีราคารวมถึงลาภต่างๆ ตามวาสนา ถ้าระยะนี้ท่านได้ทำดีไว้ ผลของการทำความดีจะมาสู่ท่านในอนาคตมากกว่าตอนนี้ คนโสดจะได้พบคนที่ให้โชคแก่ท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะคอยติดตามดูแลผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของครอบครัว หรือเอาใจใส่กับบ้านช่องครัวเรือนอย่างไม่ลดละ มีรายได้พอปรนเปรอความสุขให้แก่ตัวเองและคนใกล้ชิดมากขึ้น การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ระยะนี้จะได้ผลเป็นที่พึงพอใจของท่าน รวมทั้งท่านจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านอาจจะต้องเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือถูกส่งไปดูงานไกลบ้านก็ได้ ความรักค่อนข้างอับเฉา ท่านอาจจะต้องโอนอ่อนผ่อนตามคนรักซึ่งเป็นการขัดใจตัวท่านเองเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเอาไว้ ธุรกิจและการเจรจาอาจจะต้องพลิกผันไปในทางที่ไม่ราบรื่น มีเกณฑ์ได้ลาภผลจากการเสี่ยงโชคบ้าง
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ความขัดแย้งในวงเพื่อนฝูงเกิดขึ้นบ่อยๆ ถึงอย่างไรท่านต้องยึดมั่นในความรู้และคุณธรรมเอาไว้ด้วย ปัญหาต่างๆ ต้องค่อยๆ ผ่อนปรน จะตัดสินใจเด็ดขาดแบบหักด้ามพร้าด้วยเข่ายังทำได้ยาก ระยะนี้ถ้าย้ายงานหรือมีการเปลี่ยนตำแหน่งบารมีของท่านก็จะด้อยลงกว่าเดิม