ราศีใด ช่วงนี้ชีวิตสงบสุข พี่น้องช่วยเรื่องธุรกิจ ศัตรูจะทำประโยชน์ให้

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2568 โดยพิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิด ทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั)ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากกิจกรรมที่อยู่ห่างไกลหรือต่างประเทศ การเดินทางไม่ราบรื่นเล็กน้อย แต่การสมาคมจะทำให้ท่านหารายได้พิเศษได้มากขึ้น รวมทั้งการทำงานวิชาการ เขียนหนังสือ การค้าของเก่า หรือทำงานที่เกี่ยวกับสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ที่ไม่เหมือนผู้อื่น จะทำกำไรให้ท่านได้มาก
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านรับอาหารและยาต่างๆ ที่ไม่ถูกกับธาตุขันธ์ การระแวดระวังและบำรุงรักษาร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้ไม่เสียหาย โจรสีผิวเดียวกันจะต้องการสิ่งมีค่าของท่าน ศัตรูจะเป็นผู้ที่แอบซ่อนหรือบุคคลที่ทำตัวลึกลับหน่อยๆ ขึ้น บริวารชั้นบุตรหลานขะมักเขม้นในการเล่าเรียนหรือสนใจเรียนต่อระดับสูงขึ้นไปอีก
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านที่เกิดราศีนี้มีโชคดีทางการงาน อนึ่งท่านที่จะสอบเข้าทำงานด้านใดก็ตามมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมาก ถ้าไม่เช่นนั้นท่านก็จะมีโชคดีทางอื่นที่น่าชื่นชมเช่นกัน แต่คู่ครองคนรักอาจไม่ค่อยสบายหรือมีเรื่องวุ่นวายต่างๆ นานาอย่างฉับพลัน
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านมีชีวิตที่ค่อนข้างสงบสุข ใครจะทำอะไรท่านไม่ค่อยได้ ยกเว้นท่านไม่ค่อยมีความอดทนอดกลั้นกับอะไรที่คนอื่นเขาก็ทนกันได้ ศัตรูจะให้ประโยชน์แก่ท่านโดยที่เขาไม่รู้ตัว การทำงานระยะนี้ควรทำอย่างเงียบๆ หรือไม่บอกให้ใครรู้จะราบรื่นมากกว่า ยกเว้นการเจรจาธุรกิจที่ญาติพี่น้องจะช่วยท่านได้
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านไม่เหมาะที่ท่านจะพาคนรักและเด็กเล็กไปเที่ยวรื่นเริงหรือเดินห้างสรรพสินค้า เพราะอาจพลัดหลงกันได้ ยามนี้ท่านจะพูดเรื่องเงินกับผู้ใหญ่ควรทำใจไว้ล่วงหน้าว่าอาจจะล้มเหลว การงานของท่านถดถอยลงเล็กน้อย จึงไม่อำนวยให้ทำอะไรได้ตามใจชอบมากนัก แต่อีกสักพักใหญ่ๆ ก็คงคลี่คลายลงไปได้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะรู้สึกบรรยากาศลึกลับภายในสิ่งแวดล้อมที่ท่านอาศัยอยู่ ปัญหาหลายอย่างยังไม่กระจ่างแจ้ง จะมีผู้สอดส่องชีวิตประจำวันของท่านโดยใกล้ชิด ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องรับรู้อะไรใดๆ ทั้งสิ้น พยายามทำใจให้สบายจะดีกว่า เพราะลาภผลของท่านดีขึ้น แม้รายจ่ายจะมีมากกว่าเดือนที่แล้วก็ตาม
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ผู้อื่นต่อไปโดยบริสุทธิ์ใจ ซึ่งจะนำประโยชน์มาให้ท่านในอนาคตอันใกล้ จะขยันขันแข็งจนผู้ใหญ่และสมาชิกภายในบ้านรู้สึกปลื้มไปตามๆ กัน เพศตรงข้ามจะอำนวยประโยชน์โภชน์ผลกับตัวท่านทุกทาง จะเจรจาพาทีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องบริวารได้
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆ จะพบเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เห็นกันมานาน เมื่อได้พบแล้วจะติดต่อกันไปเรื่อยๆ มีโอกาสที่จะทำกิจกรรมตามที่ท่านเคยตั้งใจไว้ ชีวิตมีความสุข แต่ควรใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ผู้ที่มุ่งหน้ามาขอเงินหรือยืมเงินท่านจะรุกหนัก แต่ท่านทำให้เขาผิดหวังบ้างดีกว่าทำให้ตนเองเดือดร้อนกระเป๋าฉีก
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านควรปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเองตามเนื้อผ้า บริวารที่มีความสำคัญต่อท่านจะอ่อนแรงลงไปจนยุ่งยากพัลวันกันไปหมด ไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรได้นอกจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จะได้รับข่าวสารและข้อมูลที่ท่านพอใจ แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับท่านมีความสุขกับการทำงานและจะพบเพศตรงข้ามที่ถูกใจ
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านควรทำงานด้วยความประนีประนอมกับผู้ที่อยู่ใต้อำนาจด้วยความเมตตา ระวังอันตรายหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในสำนักงานหรือสถานที่ที่ท่านต้องไปทำงาน จะได้ลาภอย่างไม่ทันตั้งตัว แต่ระวังการได้มาแล้วเสียไปอย่างรวดเร็วเอาไว้ด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านพอใจกับการใช้ชีวิตทำไร่ทำนา ถึงอยู่ในเมืองอย่างน้อยก็ใฝ่ฝันถึงการทำการเกษตร ปลูกต้นไม้ หรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับดินต่างๆ ท่านที่ป่วยไข้เรื้อรังหรือล้มหมอนนอนเสื่อจะได้ยาดีหมอดีมารักษาให้ทุเลาขึ้นเรื่อยๆ จะได้พบปะสมาคมกับเพื่อนใหม่ที่ดี หรือเป็นบุคคลมีความรู้ขั้นสูงระดับครูบาอาจารย์
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านต้องทำใจให้เข้มแข็ง อะไรไม่ได้อย่างใจก็ควรอดทนอดกลั้นให้มากๆ และขอให้ถือคติว่าทำมากได้น้อยวันนี้ แต่จะได้กลับมาเป็นเท่าทวีคูณในวันหน้า บริวารชั้นบุตรหลานจะทำตัวห่างเหินหรือเขาได้ดีมีความสุขจนลืมท่านไปลาภจากการทำงานยังมี แต่การติดต่อธุรกิจและการลงทุนจะยากมากยิ่งขึ้น